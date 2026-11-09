मूलांक 6 राशिफल 9 नवंबर 2026: घूमने-फिरने का बनेगा प्लान, अपनों के साथ बिताएंगे खुशनुमा पल
मूलांक 6 राशिफल 9 नवंबर 2026: आज अपनों के साथ घूमने का प्लान बनेगा और खुशनुमा पल बिताएंगे। जानिए स्वामी शुक्र के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
आराम करने और अपनों के साथ घूमने का आनंद लेने के लिए दिन अच्छा है। हर काम को बहुत गंभीरता से लेने का मन नहीं होगा। थोड़ी मस्ती और पसंद की किसी गतिविधि में शामिल होना अच्छा लगेगा। अंक 6 के स्वामी शुक्र सुख, प्रेम और सुंदरता से जुड़े हैं, इसलिए सुकून देने वाली जगहों का आकर्षण रहेगा। 9 नवंबर 2026 का मूलांक 9 आपके अंक से तटस्थ है और भाग्यांक 3 है। इस मेल में दिन को सहज ढंग से बिताने का भाव प्रमुख रहेगा। दोस्तों या प्रियजनों के साथ छोटी छुट्टी अथवा एक दिन की सैर का प्लान बनाएं। पड़ोसी या रिश्तेदार से मुलाकात में भी हल्का और खुशगवार पल मिलेगा।
मूलांक 6 का लव राशिफल
प्रेम जीवन में हल्केपन और आनंद की जगह रहेगी। पार्टनर के साथ किसी पसंदीदा जगह जाने या मिलकर मनोरंजन का प्लान बनाने के लिए दिन अच्छा है। शुक्र का प्रेम और सुख से जुड़ा स्वभाव रिश्तों में छोटी खुशियों का महत्व बढ़ाएगा। परिवार के साथ ऐसी गतिविधि चुनें जिसमें सब अपनी सुविधा से शामिल हों। हर पल को खास बनाने का दबाव ना लें। साथ बैठकर हंसना भी काफी होगा। रिश्तों में तालमेल के लिए घूमने की जगह और कार्यक्रम दोनों की सहमति से तय करें।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
कामकाज के बीच थोड़ी राहत लेने का मन रहेगा। ऑफिस की जिम्मेदारियां छोटे हिस्सों में बांटें, ताकि आराम के लिए जगह बने। पढ़ाई में तय अभ्यास पूरा करके मनपसंद गतिविधि के लिए वक्त रखें। शुक्र की सुंदरता और सुविधा से जुड़ी पसंद को अपनी काम करने की जगह व्यवस्थित करने में इस्तेमाल करें। नौकरी हो या बिजनेस, घूमने के प्लान से पहले जरूरी काम और जवाब सौंप दें। पेशेवर विकास की दौड़ का दबाव हर खाली घंटे पर ना डालें। दिन बड़े करियर नतीजों से अधिक काम और आनंद के बीच सहज तालमेल का है।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
सैर, मनोरंजन या किसी आरामदायक सुविधा पर खर्च करने का मन होगा। शुक्र सुख के साथ खर्च से भी जुड़े हैं, इसलिए चुने हुए आनंद की कुल कीमत पहले देख लें। आने जाने और खाने का खर्च जोड़कर प्लान बनाएं। नियमित आय को देखते हुए ही छोटी छुट्टी की रकम तय करें। निवेश के पैसे को घूमने के बजट से अलग रखें। साझा बुकिंग हो तो भुगतान से पहले रद्द करने की शर्तें और लेनदेन की रसीद देख लें।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
सुकून और मनोरंजन को दिनचर्या में जगह देना अच्छा रहेगा। शुक्र से जुड़ा आराम का भाव आपको सहज गतिविधियों की ओर खींचेगा। बाहर जाने का कार्यक्रम हो तो उसे इतना भरा हुआ ना रखें कि सैर ही थकाने लगे। अपनी सुविधा के अनुसार बैठने और ठहरने की गुंजाइश रखें। छुट्टी लेना संभव ना हो तो घर पर पसंद की फिल्म या कोई सरल शौक चुनें।
9 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 6 के जातक यदि अपनी खुशियों और शुक्र देव की कृपा का सही समन्वय बनाए रखते हैं, तो वे अपने दिन को बेहद यादगार बना सकते हैं। सैर-सपाटे के दौरान अपने अति आवश्यक कार्यों को अधूरा छोड़ने की भूल ना करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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