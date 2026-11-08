मूलांक 6 राशिफल 8 नवंबर 2026: प्यार में सिर्फ अपनी खुशी देखना पड़ सकता है भारी
Mulank 6 Horoscope 8 Nov 2026: मूलांक 6 (6, 15, 24 जन्म तिथि) के लिए जानें 8 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज रिश्तों में अपनी खुशी से ज्यादा पार्टनर का खयाल रखना है जरूरी।
प्रेम संबंधों में परेशानी के आसार हैं। अपनी जरूरतों पर ज्यादा ध्यान देने से आप रिश्ते की छोटी बातों को उलझा देंगे। आपके स्वामी शुक्र प्रेम, सुख और सुविधा से जुड़े हैं। अपनी सुविधा की चाह बढ़ेगी तो दूसरे की जरूरत पीछे छूट जाएगी। 8 नवंबर 2026 का मूलांक 8 आपके अंक 6 का मित्र है और भाग्यांक 2 है, लेकिन यह संबंध निजी रिश्तों की चुनौती को खत्म नहीं करता। सुबह के रूटीन में अपनी तैयारी के साथ घर के साझा काम की जगह भी रखें। मनचाहा सहयोग ना मिलने पर उपेक्षा महसूस होगी। यह भावना तकलीफ देगी, फिर भी हर अधूरी उम्मीद को प्यार की कमी मानने से बचें।
मूलांक 6 का लव राशिफल
करीबी रिश्ते में अपनी इच्छा पूरी करवाने की चाह ज्यादा रहेगी। इससे पार्टनर की भावनाएं समझने में चूक होगी और संबंध उलझेंगे। शुक्र का सुख वाला पक्ष हावी रहेगा, जबकि प्रेम में देखभाल भी उतनी ही अहम है। मुलाकात या बातचीत को सिर्फ अपनी पसंद के इर्दगिर्द ना रखें। पूछें कि सामने वाला इस रिश्ते में कैसा महसूस कर रहा है। परिवार में भी स्नेह को केवल अपनी जरूरत पूरी होने से ना मापें। किसी की छोटी कोशिश को पहचानना तालमेल बनाने का सहज तरीका रहेगा।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
काम और पढ़ाई के बीच निजी अपेक्षाओं का खयाल बार बार आएगा। रिश्ते की उलझन में ध्यान बंटे तो खुद को दोष देने की जगह काम का छोटा हिस्सा चुनें और उसे पूरा करें। शुक्र से जुड़ी सुविधा की चाह के चलते केवल अपने अनुकूल जिम्मेदारी चुनने से बचें। ऑफिस या बिजनेस में सहयोग लेते समय दूसरे के काम का बोझ भी समझें। विद्यार्थियों के लिए साथ पढ़ने वाले से केवल अपनी मदद की उम्मीद रखना तालमेल बिगाड़ेगा। पेशेवर तरक्की की योजना में अपने कौशल के साथ सहयोग निभाने की आदत को भी जगह दें।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
सुख और सुविधा से जुड़े शुक्र का असर अपनी पसंद पर खर्च करने की इच्छा बढ़ाएगा। खरीदारी को रिश्ते की नाराजगी दूर करने का आसान तरीका ना मानें। पहले समझें कि जरूरत बातचीत की है या किसी वस्तु की। साझा रकम इस्तेमाल करने से पहले उसकी तय जिम्मेदारियां देख लें। आय, निवेश और लेन देन के फैसलों को निजी अपेक्षाओं से अलग रखें। अपने लिए कुछ चाहना स्वाभाविक है, लेकिन दूसरे की आर्थिक सीमा का सम्मान भी करें।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
रिश्ते की परेशानी के बीच अपने आराम की जरूरत ज्यादा महसूस होगी। खुद को थोड़ी राहत देना ठीक है, लेकिन दूसरों से हर सुविधा की उम्मीद रखना खीझ बढ़ाएगा। सुबह तैयार होते समय अपने जरूरी काम खुद करने की जगह बनाएं। शुक्र से जुड़ी सहजता के लिए कमरे का एक छोटा हिस्सा व्यवस्थित करें। मन में अटकी अपेक्षाएं लिखना भी उन्हें समझने का सरल तरीका रहेगा।
8 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 6 के जातक यदि अपनी खुशियों के साथ-साथ दूसरों के सुख और सुविधाओं का भी बराबर ख्याल रखते हैं, तो वे हर परेशानी से सुगमतापूर्वक बाहर निकल सकते हैं। अपने स्वामी शुक्र देव की सौम्य ऊर्जा का उपयोग संबंधों में मिठास, त्याग और आत्मीयता बढ़ाने के लिए करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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