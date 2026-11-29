मूलांक 6 वालों को आज किसी बड़े की बात कर सकती है परेशान, पढ़ें 29 नवंबर का अंक राशिफल
Mulank 6 Horoscope 29 Nov 2026: मूलांक 6 (6, 15, 24 जन्म तिथि) के लिए जानें 29 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज अधिकार रखने वालों की बात को दिल पर ना लें और खर्च से पहले जरूरत जांचें।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। इस मूलांक के स्वामी शुक्र हैं, जिन्हें प्रेम, आकर्षण और सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। 29 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 रहेगा। आज आपका अपने काम और काबिलियत पर भरोसा बना रहेगा, लेकिन किसी वरिष्ठ या अधिकार रखने वाले व्यक्ति की बात मन को परेशान कर सकती है। उनकी टिप्पणी या व्यवहार से आपको लगेगा कि आपकी मेहनत को सही महत्व नहीं मिल रहा। ऐसे में खुद की क्षमता पर संदेह करने के बजाय बात को समझने की कोशिश करें। हर असहमति में खुद को सही साबित करना जरूरी नहीं है। अपनी बात शांत तरीके से रखें और जरूरी मुद्दों पर ही ध्यान दें।
मूलांक 6 का लव राशिफल
प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज किसी बड़े सदस्य के साथ विचारों का टकराव हो सकता है। घर के किसी फैसले में आपकी पसंद को महत्व ना मिलने से मन दुखी रहेगा। आप रिश्तों में तालमेल बनाए रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपनी बात कहने से पीछे हट जाएं। अगर किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन रही है तो बहस बढ़ाने के बजाय कहें कि इस विषय पर बाद में फिर बात करेंगे। पार्टनर के साथ अपनी परेशानी साझा करें। उन्हें साफ बताएं कि इस समय आपको सलाह से ज्यादा अपनी बात सुने जाने की जरूरत है। परिवार में किसी एक कठिन बातचीत को पूरे रिश्ते का पैमाना ना बनाएं। धैर्य रखने से स्थिति संभालने में मदद मिलेगी।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज किसी वरिष्ठ अधिकारी या निर्णय लेने वाले व्यक्ति के साथ तालमेल बैठाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उनकी कोई टिप्पणी आपको बुरी लग सकती है और अपनी पेशेवर योग्यता पर सवाल उठने लगेंगे। हालांकि, किसी की नाराजगी को अपनी क्षमता का प्रमाण ना मानें। अगर आपके काम में सुधार की जरूरत बताई गई है तो उस पर ध्यान दें। बात स्पष्ट ना हो तो सीधे सवाल पूछकर अपनी शंका दूर करें। विद्यार्थियों को भी शिक्षक की सख्त टिप्पणी से निराश होने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई में जहां कमी है, वहां अभ्यास बढ़ाएं। कारोबारियों को किसी अधिकारी या बड़े ग्राहक से बातचीत करते समय जरूरी बातें पहले से लिख लेनी चाहिए। आज व्यवस्थित तरीके से काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज मन की परेशानी दूर करने के लिए खरीदारी करने का विचार आ सकता है। सुंदर चीजों, कपड़ों या सुविधाओं पर खर्च करने से पहले अपनी जरूरत और बजट जरूर देख लें। किसी अधिकारी से भुगतान या खर्च की मंजूरी को लेकर बात करनी हो तो रकम और उसका कारण स्पष्ट रखें। बातचीत के दौरान असहजता महसूस होने पर भी मुद्दे से ना भटकें। किसी की नाराजगी या टिप्पणी को अपनी आर्थिक समझ से जोड़कर ना देखें। निवेश से जुड़ा कोई फैसला केवल किसी को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए ना लें। पैसों के मामले में भावनाओं के बजाय उपलब्ध जानकारी को महत्व दें। आज सोच-समझकर खर्च करना आपके हित में रहेगा।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें। किसी की कड़वी बात या सख्त टिप्पणी बार-बार याद आने से मन परेशान रह सकता है। ऐसी स्थिति में खुद को दोष देने या हर बात का जवाब सोचते रहने से बचें। जो बात आपको परेशान कर रही है, उसे कागज पर लिखें और समझने की कोशिश करें कि असल समस्या क्या है। इसके बाद कुछ समय अपनी पसंद का संगीत सुनने या शांत गतिविधि में बिताएं। मन की परेशानी को दबाकर सामान्य दिखने का दबाव ना लें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना भी अच्छा रहेगा। आज अपनी भावनाओं को समझना और खुद को थोड़ा समय देना जरूरी होगा। अपनी क्षमता पर भरोसा बनाए रखें।
29 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 6 के जातक यदि दूसरों की तीखी या रूखी बात को व्यक्तिगत असफलता ना मानकर शांत भाव से आगे बढ़ते हैं, तो वे अपना आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं। अपने स्वामी शुक्र देव की सौम्यता और भाग्यांक 5 की व्यावहारिकता का संतुलन साधें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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