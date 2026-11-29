Mulank 6 Horoscope 29 Nov 2026: मूलांक 6 (6, 15, 24 जन्म तिथि) के लिए जानें 29 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज अधिकार रखने वालों की बात को दिल पर ना लें और खर्च से पहले जरूरत जांचें।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। इस मूलांक के स्वामी शुक्र हैं, जिन्हें प्रेम, आकर्षण और सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। 29 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 रहेगा। आज आपका अपने काम और काबिलियत पर भरोसा बना रहेगा, लेकिन किसी वरिष्ठ या अधिकार रखने वाले व्यक्ति की बात मन को परेशान कर सकती है। उनकी टिप्पणी या व्यवहार से आपको लगेगा कि आपकी मेहनत को सही महत्व नहीं मिल रहा। ऐसे में खुद की क्षमता पर संदेह करने के बजाय बात को समझने की कोशिश करें। हर असहमति में खुद को सही साबित करना जरूरी नहीं है। अपनी बात शांत तरीके से रखें और जरूरी मुद्दों पर ही ध्यान दें।

मूलांक 6 का लव राशिफल प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज किसी बड़े सदस्य के साथ विचारों का टकराव हो सकता है। घर के किसी फैसले में आपकी पसंद को महत्व ना मिलने से मन दुखी रहेगा। आप रिश्तों में तालमेल बनाए रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपनी बात कहने से पीछे हट जाएं। अगर किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन रही है तो बहस बढ़ाने के बजाय कहें कि इस विषय पर बाद में फिर बात करेंगे। पार्टनर के साथ अपनी परेशानी साझा करें। उन्हें साफ बताएं कि इस समय आपको सलाह से ज्यादा अपनी बात सुने जाने की जरूरत है। परिवार में किसी एक कठिन बातचीत को पूरे रिश्ते का पैमाना ना बनाएं। धैर्य रखने से स्थिति संभालने में मदद मिलेगी।

मूलांक 6 का करियर राशिफल कार्यक्षेत्र में आज किसी वरिष्ठ अधिकारी या निर्णय लेने वाले व्यक्ति के साथ तालमेल बैठाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उनकी कोई टिप्पणी आपको बुरी लग सकती है और अपनी पेशेवर योग्यता पर सवाल उठने लगेंगे। हालांकि, किसी की नाराजगी को अपनी क्षमता का प्रमाण ना मानें। अगर आपके काम में सुधार की जरूरत बताई गई है तो उस पर ध्यान दें। बात स्पष्ट ना हो तो सीधे सवाल पूछकर अपनी शंका दूर करें। विद्यार्थियों को भी शिक्षक की सख्त टिप्पणी से निराश होने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई में जहां कमी है, वहां अभ्यास बढ़ाएं। कारोबारियों को किसी अधिकारी या बड़े ग्राहक से बातचीत करते समय जरूरी बातें पहले से लिख लेनी चाहिए। आज व्यवस्थित तरीके से काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा।

मूलांक 6 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज मन की परेशानी दूर करने के लिए खरीदारी करने का विचार आ सकता है। सुंदर चीजों, कपड़ों या सुविधाओं पर खर्च करने से पहले अपनी जरूरत और बजट जरूर देख लें। किसी अधिकारी से भुगतान या खर्च की मंजूरी को लेकर बात करनी हो तो रकम और उसका कारण स्पष्ट रखें। बातचीत के दौरान असहजता महसूस होने पर भी मुद्दे से ना भटकें। किसी की नाराजगी या टिप्पणी को अपनी आर्थिक समझ से जोड़कर ना देखें। निवेश से जुड़ा कोई फैसला केवल किसी को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए ना लें। पैसों के मामले में भावनाओं के बजाय उपलब्ध जानकारी को महत्व दें। आज सोच-समझकर खर्च करना आपके हित में रहेगा।

मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें। किसी की कड़वी बात या सख्त टिप्पणी बार-बार याद आने से मन परेशान रह सकता है। ऐसी स्थिति में खुद को दोष देने या हर बात का जवाब सोचते रहने से बचें। जो बात आपको परेशान कर रही है, उसे कागज पर लिखें और समझने की कोशिश करें कि असल समस्या क्या है। इसके बाद कुछ समय अपनी पसंद का संगीत सुनने या शांत गतिविधि में बिताएं। मन की परेशानी को दबाकर सामान्य दिखने का दबाव ना लें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना भी अच्छा रहेगा। आज अपनी भावनाओं को समझना और खुद को थोड़ा समय देना जरूरी होगा। अपनी क्षमता पर भरोसा बनाए रखें।