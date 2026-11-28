Mulank 6 Horoscope 28 Nov 2026: मूलांक 6 (6, 15, 24 जन्म तिथि) के लिए जानें 28 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज अपनापन जताने के साथ बजट और समय की सीमा का ध्यान रखना है जरूरी।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। इस मूलांक के स्वामी शुक्र हैं, जिन्हें प्रेम, आकर्षण और सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। 28 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 रहेगा। इन अंकों का मूलांक 6 के साथ मेल दिन को मिलनसार और खुशनुमा बनाएगा। आज आप लोगों से आसानी से घुल-मिल पाएंगे। मन में अपनापन रहेगा और छोटी-छोटी बातों से भी खुशी मिलेगी। किसी की तारीफ या अचानक मिला स्नेह आपका मूड अच्छा कर सकता है। दोस्तों और करीबियों के साथ समय बिताने के मौके मिलेंगे। बस बातचीत और हंसी-मजाक में सामने वाले की सहजता का भी ध्यान रखें।

मूलांक 6 का लव राशिफल प्रेम जीवन के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ बातचीत में अपनापन और हल्का-फुल्का मजाक बना रहेगा। मन की बात कहने के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने साथी की तारीफ करना या उनकी पसंद की कोई छोटी बात याद रखना रिश्ते में मिठास बढ़ाएगा। अगर किसी के प्रति आकर्षण महसूस कर रहे हैं तो बातचीत में हल्की छेड़छाड़ भी हो सकती है। हालांकि, किसी की मुस्कान या अच्छे व्यवहार को रिश्ते की पक्की शुरुआत ना मानें। परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका व्यवहार नरम रहेगा। दोस्तों से बातचीत बढ़ेगी और पुराने रिश्तों में फिर से गर्मजोशी लौट सकती है। आज भावनाएं जताने के लिए महंगे तोहफों से ज्यादा सच्चे शब्द और थोड़ा समय मायने रखेंगे।

मूलांक 6 के स्वामी शुक्र हैं, जिन्हें प्रेम, आकर्षण और सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। 28 नवंबर को तारीख के मूलांक 1 और भाग्यांक 4 का प्रभाव आपके रिश्तों में अपनापन और मेलजोल बढ़ा सकता है। प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी और दोस्तों के साथ अच्छे पल बिताने के मौके मिलेंगे, वहीं आर्थिक मामलों में खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति, प्रेम विवाह के योग, रिश्तों में खुशहाली और सुख-सुविधाओं से जुड़े ज्योतिषीय संकेत जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 6 का करियर राशिफल कार्यक्षेत्र में आपका मिलनसार व्यवहार सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाने में मदद करेगा। काम के दौरान बातचीत सहज रहेगी और किसी टीम के साथ मिलकर जिम्मेदारी पूरी करना आसान लगेगा। शुक्र का प्रभाव आपके व्यवहार और बात रखने के तरीके में दिखाई देगा। हालांकि, दोस्तों और सहकर्मियों से गपशप में इतना समय ना बिताएं कि जरूरी काम पीछे छूट जाएं। अपनी डेडलाइन और जिम्मेदारियों का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करना फायदेमंद रहेगा। किसी कठिन सवाल पर चर्चा करने से विषय को समझने में मदद मिलेगी। कारोबार से जुड़े लोगों को ग्राहकों के साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए। दोस्ताना व्यवहार बनाए रखें, लेकिन पेशेवर बातचीत की मर्यादा भी समझें।

मूलांक 6 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज रिश्तों और अपनी पसंद पर खर्च करने का मन बन सकता है। किसी दोस्त के साथ बाहर जाने, उपहार खरीदने या परिवार के लिए कुछ खास करने की योजना बने तो पहले बजट देख लें। शुक्र का संबंध सुख-सुविधाओं और सुंदर चीजों से है, इसलिए मनपसंद वस्तुओं पर खर्च करने की इच्छा बढ़ सकती है। हालांकि, किसी को खुश करने के लिए अपनी आर्थिक सीमा से आगे जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों के साथ कहीं घूमने या खाने का कार्यक्रम बने तो खर्च का हिस्सा पहले ही तय कर लें। निवेश और बचत से जुड़े फैसले भावनाओं में आकर ना लें। किसी योजना में पैसा लगाने से पहले उससे जुड़ी जानकारी और जरूरी तथ्यों की जांच जरूर करें।

मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल स्वास्थ्य के लिहाज से आज मन प्रसन्न और उत्साह से भरा रहेगा। लोगों से मिलना-जुलना और पसंदीदा गतिविधियों में समय बिताना आपको अच्छा महसूस कराएगा। अपनी पसंद का संगीत सुनना, हल्की सैर पर जाना या किसी करीबी दोस्त के साथ कुछ वक्त बिताना दिन को और खुशनुमा बना सकता है। हालांकि, लगातार कार्यक्रम बनाने से बचें। हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं है। अपनी ऊर्जा और आराम का भी ध्यान रखें। दिनभर की व्यस्तता के बीच कुछ समय खुद के लिए निकालें। शुक्र का सुखप्रिय स्वभाव आराम और अच्छी दिनचर्या को महत्व देता है। इसलिए मेलजोल के साथ पर्याप्त विश्राम भी रखें, ताकि दिन का उत्साह थकान में ना बदले।