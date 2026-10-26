मूलांक 6 राशिफल 26 अक्टूबर 2026: भावनाओं में ना बहें, आज सोच-समझकर लें बड़ा फैसला
मूलांक 6 राशिफल (26 अक्टूबर 2026): जानें कैसा रहेगा आपका आज का दिन। शुक्र देव, मूलांक 7 और भाग्यांक 9 के प्रभाव से जानें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का सटीक भविष्यफल।
सुबह तैयार होते समय छोटी सी बात भी मन का संतुलन बिगाड़ सकती है। कभी कपड़ों की पसंद, कभी घर के किसी जवाब का असर, तो कभी अपना ही मूड थोड़ा खिंचा हुआ लग सकता है। अंक 6 पर शुक्र का प्रभाव आपको सहज, सलीकेदार और संबंधों को महत्व देने वाला बनाता है, इसलिए माहौल की खटास आप जल्दी पकड़ लेते हैं। अच्छी बात यह है कि यह बेचैनी लंबी नहीं चलेगी। दिन बढ़ने के साथ सोच साफ होगी और एक अहम फैसला लेने की स्थिति बन सकती है। 26 अक्टूबर 2026 का मूलांक 7 भीतर झांकने की प्रवृत्ति देता है, जबकि भाग्यांक 9 अधूरी बात को पूरा करने की तरफ धकेलेगा। इसलिए मन को स्थिर करके चुना गया निर्णय ज्यादा सही बैठेगा।
मूलांक 6 का लव राशिफल
रिश्तों में आपका नरम स्वभाव काम आएगा, लेकिन शुरुआत में मन की हल्की असंतुलित स्थिति बात को जरूरत से ज्यादा महसूस करा सकती है। अगर कोई अपने अंदाज में ठंडा लगे, तो तुरंत दूरी मान लेना ठीक नहीं होगा। शुक्र प्रेम, अपनापन और आकर्षण का ग्रह है, इसलिए मीठा व्यवहार ही आपकी ताकत रहेगा। जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति से बात करते समय शिकायत की जगह साफ भावना रखें। परिवार में भी किसी जरूरी घरेलू फैसले पर आपकी राय पूछी जा सकती है। भावनाओं को दबाने के बजाय शांत शब्दों में रखना बेहतर रहेगा।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
कामकाज में शुरुआत थोड़ी बिखरी लग सकती है। सुबह का फोकस देर से बने तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार मन पटरी पर आया तो आप चीजों को सुंदर ढंग से व्यवस्थित कर पाएंगे। शुक्र आपको प्रस्तुति, तालमेल और काम को आकर्षक तरीके से रखने की क्षमता देता है। ऑफिस में किसी प्रस्ताव, बदलाव या जिम्मेदारी को लेकर निर्णय लेना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी विषय या तैयारी के तरीके को लेकर ठोस सोच बन सकती है। मूलांक 7 आपको बात की गहराई समझने में मदद करेगा। भाग्यांक 9 कहता है कि अब सिर्फ सोचते रहने के बजाय निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी है। बिजनेस में ग्राहक की पसंद समझना लाभकारी रह सकता है।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
खर्च का रुख सुविधा और पसंद की चीजों की तरफ जा सकता है। अंक 6 और शुक्र मिलकर सुंदरता, आराम और थोड़ी नरमी वाली खरीद की इच्छा बढ़ाते हैं। फिर भी पूरा दिन फिजूलखर्ची वाला नहीं है। उलझा मन साफ होते ही आप पैसों को लेकर बेहतर फैसला ले सकते हैं। किसी बड़ी खरीद, फीस, बकाया भुगतान या जरूरी घरेलू खर्च पर निर्णय बनने की संभावना है। रकम छोटी हो या बड़ी, पहले जरूरत और उपयोग साफ कर लें। दिखावे वाली खरीद बाद में भारी लग सकती है।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
मन का हल्का डगमगापन शरीर में ढीलापन, चेहरे की थकान या मीठा खाने की इच्छा बढ़ा सकता है। अपने सुबह के रूटीन को बहुत ना बिगाड़ें। नहाने, तैयार होने और नाश्ते के बीच थोड़ा ठहराव रखें। हल्की खुशबू, साफ कपड़े और सधा हुआ माहौल आपको जल्दी संतुलित करेगा। शुक्र का संबंध सुख से है, इसलिए छोटी आरामदायक आदतें राहत देंगी, बस अति से बचें।
मूलांक 6 के जातकों के लिए 26 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर व्यावहारिक निर्णय लेने का है। शुक्र देव की कृपा से आपकी कलात्मकता और आकर्षण बना रहेगा, वहीं मूलांक 7 और भाग्यांक 9 का योग आपको जीवन में स्थायित्व प्रदान करेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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