मूलांक 6 राशिफल 26 नवंबर: शुक्र के चलते ज्यादा चुभेंगी अधूरी उम्मीदें
मूलांक 6 वालों की जिंदगी में आज शुक्र का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखेगा। जानें लव लाइफ में आज किस तरह से चीजें मोड़ लेने वाली हैं?
निजी जीवन की धीमी रफ्तार से उदासी और निराशा रहेगी, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव से दूरी बनाना ठीक नहीं होगा। यह सबसे अच्छा दौर नहीं है, फिर भी प्रेम और अपनी असली प्राथमिकताओं को समझने के लिए दिन उपयोगी है। 26 नवंबर 2026 के मूलांक 8 से आपके अंक 6 की मित्रता और भाग्यांक 2 की संवेदनशीलता रिश्तों को समझने की इस जरूरत को उभारती है। आपके स्वामी शुक्र सुख और अपनापन चाहते हैं, इसलिए अधूरी उम्मीदें ज्यादा चुभेंगी। सुबह चाय बनाते हुए किसी अपने का हाल पूछना भी जुड़ाव बनाए रखने का सहज तरीका है। हर बातचीत में समाधान खोजना छोड़ें। फिलहाल मन की बात कहने भर की जगह मिलना भी मायने रखेगा।
लव राशिफल
प्रेम जीवन आपकी उम्मीद के अनुसार आगे न बढ़ने से मन उदास रहेगा। पार्टनर से बातचीत में अपनी कमी महसूस होने की बात कहें, उनके इरादों का अनुमान न लगाएं। शुक्र का प्रेम वाला पक्ष आपको यह समझने का अवसर देता है कि रिश्ते में आपके लिए स्नेह, भरोसा या साथ में से क्या सबसे अहम है। परिवार और करीबियों से संपर्क बनाए रखें। लंबी चर्चा का मन न हो तो छोटी बातचीत भी ठीक है। निराशा के कारण हर निमंत्रण या बातचीत से खुद को अलग न करें।
करियर राशिफल
निजी जीवन की निराशा के बीच पढ़ाई और काम को अपने पूरे जीवन का पैमाना न बनाएं। ऑफिस में सामान्य बातचीत से दूरी न रखें, हालांकि अपनी निजी बात बताने की सीमा आप तय करें। शुक्र से जुड़ी सुविधा की चाह को समझें और देखें कि नौकरी में आपके लिए किस तरह का काम और माहौल मायने रखता है। पेशेवर तरक्की को लेकर अपनी प्राथमिकताएं लिखना उपयोगी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए पसंद के विषय पर साथी से चर्चा जुड़ाव बनाए रखने का तरीका है। बिजनेस में भी कामकाजी संपर्क को केवल सौदे तक सीमित न रखें।
मनी राशिफल
शुक्र सुख और सुंदर चीजों के प्रति लगाव बढ़ाते हैं। उदासी में कोई खरीदारी करने का मन हो तो पहले पहचानें कि आपको उस वस्तु की जरूरत है या भावनात्मक सहारे की। आय और खर्च का हिसाब देखते हुए अपनी असली पसंद के लिए अलग जगह तय करें। निवेश और लेनदेन के फैसले निजी जीवन की निराशा से अलग रखें। किसी वस्तु की कीमत और उससे मिलने वाला सुकून एक ही बात नहीं हैं।
हेल्थ राशिफल
मन भारी हो तो खुद पर तुरंत खुश दिखने का दबाव न डालें। शुक्र से जुड़ा सुख केवल सजावट या सुविधा तक सीमित नहीं है। कोई परिचित गीत सुनना या शांत जगह बैठकर अपनी भावनाएं लिखना सहज विकल्प हैं। इसके बाद किसी भरोसेमंद व्यक्ति से छोटा संपर्क रखें। अकेले रहने की जरूरत और सबसे कट जाने की इच्छा के बीच फर्क पहचानें।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: निजी जीवन की सुस्त रफ्तार पर खुद को दोष न दें। उदासी में अपनों से संपर्क न तोड़ें। खरीदारी से भावनात्मक कमी भरने की कोशिश न करें।
आज की सलाह: मन उदास हो तब भी किसी अपने से बात करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र