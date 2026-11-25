मूलांक 6 राशिफल 25 नवंबर: पूरी जीवनशैली एक साथ बदलने का दबाव ना लें
मूलांक 6 वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? पढ़ें 25 नवंबर के लिए संपूर्ण अंक राशिफल। साथ में जानें आज के दिन की खास सलाह।
बाजार या दुकान का काम तय करते हुए अपनी पुरानी दिनचर्या बदलने का विचार आगे बढ़ेगा। जीवन में लंबे समय तक असर रखने वाले बदलाव की सफल शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। अपनी चाहत को हासिल करना आपके लिए अहम रहेगा। 25 नवंबर 2026 का मूलांक 7 आपके अंक 6 का मित्र है और भाग्यांक 1 पहल का भाव जोड़ता है। आपके स्वामी शुक्र सुख, सुंदरता और सुविधाओं से जुड़े हैं, इसलिए बदलाव का मकसद जीवन को अपनी पसंद के अनुरूप बनाना होगा। रहन सहन में बड़े बदलाव की दिशा में आगे बढ़ने के योग हैं। शुरुआत छोटी लगे तो मन हल्का रखें। पहले उस आदत को चुनें जिसे आगे भी निभा पाएं।
लव राशिफल
अपनी जीवनशैली में बदलाव की चाह रिश्तों की बातचीत में भी सामने आएगी। आप किस तरह का जीवन चाहते हैं, यह पार्टनर को सरल शब्दों में बताएं। शुक्र का प्रेम और तालमेल वाला पक्ष अपनी इच्छा के साथ दूसरे की जरूरत समझने में उपयोगी रहेगा। घर की किसी साझा आदत को बदलना हो तो सबकी सुविधा पूछें। आपकी चाहत अहम है, मगर अपनों को उसके साथ सहज होने की जगह दें। अकेले सब तय करने का बोझ उठाना भी आप पर भारी पड़ सकता है।
करियर राशिफल
पढ़ाई या काम में जिस लक्ष्य को लंबे समय से महत्व देते हैं, उसकी ओर ठोस शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। अपनी कार्यशैली में ऐसा बदलाव चुनें जो आगे की जरूरतों से मेल खाए। विद्यार्थी अभ्यास का तरीका परखें। नौकरी में काम की प्राथमिकताएं नए सिरे से तय करें। दुकान या कारोबार में व्यवस्था बदलने का विचार हो तो पहले उसका छोटा हिस्सा आजमाएं। शुक्र की सुंदरता और सुविधा की समझ यहां उपयोगी होगी, बशर्ते नई व्यवस्था काम करने में भी आसान हो। बेहतर नतीजों की चाह रहेगी, लेकिन बड़े बदलाव को चरणों में रखें।
आर्थिक राशिफल
जीवनशैली बदलने की योजना में पैसे की जरूरत भी देखनी होगी। शुक्र सुविधाओं की चाह बढ़ाते हैं, इसलिए तय करें कि कौन सी खरीद आपके लंबे लक्ष्य से जुड़ी है। दुकान पर पसंद आई वस्तु की उपयोगिता और टिकाऊपन पूछें। आय का अनुमान मौजूदा स्थिति के आधार पर रखें। किसी बदलाव के लिए आगे कितना नियमित खर्च जुड़ेगा, यह जोड़ना उपयोगी होगा। निवेश या लेनदेन का फैसला भी अपनी इस योजना की आर्थिक क्षमता देखकर करें।
हेल्थ राशिफल
रहन सहन में स्थायी बदलाव की शुरुआत अपने लिए सहज बनाएं। एक साथ पूरी दिनचर्या बदलना कठिन लग सकता है। यदि अधिक सक्रिय रहना आपका लक्ष्य है तो रोजमर्रा के कामों में चलने की गुंजाइश चुनें। शुक्र से जुड़ा आराम बदलाव को सुखद बनाने में मददगार रहेगा। अपनी कोशिश का छोटा रिकॉर्ड रखें, ताकि समझ आए कि कौन सी आदत निभ रही है।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: पूरी जीवनशैली एक साथ बदलने का दबाव न लें। नई सुविधा का नियमित खर्च भी गिनें। साझा आदत बदलते वक्त अपनों की सहमति पूछें।
आज की सलाह: अपने बड़े बदलाव की शुरुआत एक निभने वाली आदत से करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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