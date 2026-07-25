Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मूलांक 6 राशिफल 25 जुलाई 2026: आपकी मेहनत दिलाएगी पहचान, लेकिन इस एक गलती से रहें सावधान

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मूलांक 6 राशिफल 25 जुलाई 2026: आपकी मेहनत आज पहचान दिलाएगी, लेकिन एक जरूरी कागज की जांच ना भूलें। शुक्र की कृपा से सराहना मिलेगी, बस संतुलन बनाए रखें तो दिन शानदार रहेगा। जानिए मूलांक 6 का लव, करियर, धन और स्वास्थ्य राशिफल।

mulank 6 rashifal 25 july 2026
मूलांक 6 राशिफल 25 जुलाई 2026

25 जुलाई 2026 को मूलांक 6 वालों के लिए दिन मेहनत की पहचान दिलाने वाला रहेगा। शुक्र का असर आपको सलीकेदार और लोगों को जोड़ने वाला बना रहा है। काम की जगह पर माहौल खुला लग सकता है और आपकी मेहनत की सराहना भी मिल सकती है। नए संपर्क बनने के योग हैं। बस अच्छी बातों के साथ जरूरी कागजों की जांच जरूर कर लें। एक छोटी गलती से बचेंगे, तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा।

मूलांक 6 का लव राशिफल

रिश्तों में आपकी नरमी और समझदारी अच्छा असर डालेगी। अगर पिछले दिनों किसी अपने को लगा हो कि आप सिर्फ काम में उलझे हैं, तो एक सीधी और गर्मजोशी भरी बात दूरी कम कर सकती है। साथी आपकी मेहनत को समझे इसके लिए थकान छिपाने के बजाय साफ शब्दों में कहें। परिवार में किसी की तारीफ करना छोटा कदम लगेगा, लेकिन माहौल हल्का कर सकता है। स्नेह और संतुलन बनाए रखें।

मूलांक 5 राशिफल 25 जुलाई 2026: आज आपकी समझ बनेगी सबसे बड़ी ताकत, जानें क्या कहता है अंक राशिफल

मूलांक 6 का करियर राशिफल

ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में आपकी प्रस्तुति और काम करने का ढंग लोगों को प्रभावित कर सकता है। सीनियर, टीचर या क्लाइंट से अच्छी बातचीत आगे का रास्ता खोल सकती है। यह समय सिर्फ अच्छा काम करने का नहीं बल्कि अपने काम को सही तरीके से सामने रखने का भी है। मीटिंग या इंटरव्यू में फायदा मिल सकता है। कोई जरूरी कागज या रिपोर्ट जमा करनी हो तो अंतिम जांच खुद करें। छोटी कमी पकड़ लेंगे तो सफलता पक्की होगी।

अगले 60 दिनों में सिंह, कन्या, मिथुन और वृश्चिक राशि वालों की चमक सकती है किस्मत

मूलांक 6 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आपकी छवि और नेटवर्क मददगार बन सकते हैं। काम की सराहना से भविष्य में कमाई के अवसर मजबूत हो सकते हैं। लेकिन उसी उत्साह में सुविधा या दिखावे पर अतिरिक्त खर्च बढ़ने की संभावना रहेगी। खरीदारी करते समय जरूरत और मन की चाह में फर्क रखें। किसी भुगतान या फीस से जुड़ा कागज एक बार पढ़ लेना बेहतर रहेगा। सावधानी से आर्थिक फायदा रहेगा।

2 अगस्त से राहु-केतु बदलेंगे नक्षत्र, कर्क समेत इन 5 राशियों को रहना होगा सबसे ज्यादा सतर्क

मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल

मन खुश रहे, तो ऊर्जा भी संभली रहती है। लेकिन लगातार लोगों से घिरे रहने पर भीतर हल्की थकान जमा हो सकती है। थोड़ी देर शांत जगह पर बैठना या हल्का स्ट्रेच करना राहत देगा। मीठा या बाहर का स्वादिष्ट खाना जरूरत से ज्यादा लेने का मन हो सकता है इसलिए संतुलन रखें। गर्दन और ऊपरी पीठ में जकड़न महसूस हो तो बैठने की मुद्रा ठीक करें। आराम का ध्यान रखेंगे तो दिन हल्का बीतेगा।

कुल मिलाकर आज के दिन आपकी मेहनत पहचान दिलाएगी, लेकिन जरूरी कागजों की जांच न भूलें। संतुलन बनाए रखें तो दिन सकारात्मक रहेगा।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: सिर्फ तारीफ सुनकर आधी बात पूरी ना मानें। जरूरी कागज बिना देखे आगे ना बढ़ाएं। नई पहचान पर तुरंत निजी भरोसा ना बनाएं।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Ank Rashifal Mulank 6 Rashifal अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने