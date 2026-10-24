मूलांक 6 राशिफल 24 अक्टूबर: आज टालने की बजाय निपटा लें ये जरूरी काम, जिम्मेदारियों से ना भागें
मूलांक 6 राशिफल (24 अक्टूबर 2026): आज टालने की बजाय निपटा लें जरूरी काम, जिम्मेदारियों से ना भागें। जानें मूलांक 6 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल।
हल्का सा संतुलन लौटता महसूस होगा, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी साफ दिखेगी। जो काम कई दिनों से टल रहा था, वही अब सामने खड़ा मिल सकता है। घर में किसी को आपकी मदद चाहिए हो, या कोई छोटी तकनीकी गड़बड़ी ठीक करनी हो, तो किनारा करने से बात उलझ सकती है। शुक्र का स्वभाव सुख और सुविधा देता है, पर सुविधा बनाए रखने के लिए कुछ काम अपने हाथ से भी करने पड़ते हैं। 24 अक्टूबर 2026 का मूलांक 6 आपको रिश्तों और व्यवस्था दोनों पर ध्यान दिला रहा है। बीच में भाग्यांक 8 का असर यह याद दिलाएगा कि केवल अच्छा इरादा काफी नहीं, जिम्मेदारी निभानी भी जरूरी है। किसी जरूरी कागज की जांच जैसे छोटे काम भी गंभीरता से करें।
मूलांक 6 का लव राशिफल
मन नरम रहेगा, पर सामने वाले की जरूरत समझना ज्यादा जरूरी होगा। अगर घर में कोई सदस्य मदद मांग रहा है, तो उसे टालने के बजाय साथ देना बेहतर रहेगा। रिश्ते केवल मीठी बातों से नहीं, समय पर निभाए गए कामों से भी मजबूत होते हैं। शुक्र प्रेम और अपनापन देता है, इसलिए आपकी एक छोटी कोशिश भी बड़ा भरोसा बना सकती है। साथी के साथ किसी घरेलू काम को मिलकर निपटाना दूरी कम करेगा। पुराने मनमुटाव पर बहस करने से बेहतर है कि पहले जरूरी बात संभाल ली जाए।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
कामकाज में सजावट से ज्यादा उपयोगिता पर ध्यान देना होगा। ऑफिस में कोई लंबित काम, सिस्टम की दिक्कत, फाइल की कमी या जरूरी कागज की जांच जैसी बात सामने आ सकती है। इसे छोटा समझकर छोड़ना ठीक नहीं होगा। मूलांक 6 आपको बेहतर माहौल और अच्छे तालमेल की ओर ले जाता है, लेकिन भाग्यांक 8 कहता है कि अनुशासन और जवाबदेही के बिना बात पूरी नहीं होती। नौकरीपेशा लोग अपने हिस्से का काम साफ रखें। बिजनेस वालों को ग्राहक, बिल, सर्विस या रिकॉर्ड में ढील नहीं देनी चाहिए। विद्यार्थी भी नोट्स, असाइनमेंट और जमा करने वाली तारीख दोबारा देख लें।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
सुविधा से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है। जैसे घर की मरम्मत, कोई डिवाइस ठीक कराना या जरूरी सामान लेना। खर्च पूरी तरह टाला ना जा सके, फिर भी उसे समझदारी से करना बेहतर रहेगा। शुक्र पसंद की चीजों पर मन खींचता है, इसलिए जरूरत और शौक में फर्क रखें। भाग्यांक 8 हिसाब मांगता है, इस कारण रसीद, भुगतान और रकम की पुष्टि करके चलें। किसी और पर छोड़ दिया गया वित्तीय काम बाद में आपको ही संभालना पड़ सकता है।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
थकान शरीर से कम, जिम्मेदारियों के बोझ से ज्यादा महसूस हो सकती है। जब काम जमा होता है, तब मन भी भारी हो जाता है। एक साथ सब पकड़ने के बजाय जरूरी काम पहले निपटाएं। कंधों, गर्दन या पीठ में जकड़न हो तो थोड़ी देर सीधा बैठें और हल्का स्ट्रेच करें। मीठा या आराम से मूड ठीक करने की आदत बढ़े तो उसे सीमित रखें। काम पूरा होने पर मन अपने आप हल्का लगेगा।
मूलांक 6 के जातकों के लिए 24 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाने और व्यवस्था को सुदृढ़ करने का है। शुक्र देव की कृपा से आपके भीतर आत्मीयता और सौहार्द बना रहेगा, लेकिन मूलांक 6 और भाग्यांक 8 का यह योग आपको आलस्य त्यागकर कड़े अनुशासन का पालन करने का परामर्श देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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