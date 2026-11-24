24 नवंबर 2026 को मूलांक 6 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़ा संपूर्ण दैनिक अंक राशिफल, शुभ अंक, शुभ रंग और आज की खास सलाह।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। 24 नवंबर 2026 का मूलांक भी 6 है, जबकि इस दिन का भाग्यांक 9 रहेगा। मूलांक 6 के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जिनका संबंध प्रेम, सुख-सुविधाओं और रिश्तों से है। आज सुबह मन थोड़ा अशांत रह सकता है, लेकिन यह बेचैनी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। दिन आगे बढ़ने के साथ परिस्थितियां बेहतर होंगी। कुछ जरूरी मामलों में बड़े फैसले लेने की नौबत भी आ सकती है। ऐसे में जल्दबाजी करने के बजाय अपनी जरूरत और प्राथमिकता को समझना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 6 का लव राशिफल प्रेम जीवन में आज छोटी-सी बात भी आपके मन को प्रभावित कर सकती है। सुबह के समय किसी बात को लेकर पार्टनर से थोड़ी नाराजगी या मनमुटाव महसूस होगा, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। दिन चढ़ने के साथ रिश्तों में फिर से अपनापन बढ़ेगा। मन में कोई बात चल रही है तो उसे छिपाने के बजाय पार्टनर से खुलकर साझा करें। अपनी परेशानी बताने से सामने वाले को आपकी भावनाएं समझने में आसानी होगी। परिवार में भी किसी अहम फैसले को लेकर चर्चा हो सकती है। इस दौरान अपनी पसंद और सुविधा को साफ शब्दों में रखें। दूसरों के व्यवहार या चेहरे के भाव देखकर मन में कोई धारणा ना बनाएं। सीधे बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में तालमेल बना रहेगा।

मूलांक 6 के स्वामी शुक्र हैं, जिन्हें प्रेम, सुख-सुविधा और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। 24 नवंबर को तारीख का मूलांक भी 6 और भाग्यांक 9 होने से दिन की शुरुआत में भावनात्मक बेचैनी रह सकती है, लेकिन बाद में परिस्थितियां बेहतर होंगी। करियर, आर्थिक मामलों और रिश्तों से जुड़े कुछ अहम फैसले लेने का मौका मिलेगा। अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति, प्रेम और वैवाहिक जीवन के सुख तथा करियर में सफलता के योग जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 6 का करियर राशिफल कार्यक्षेत्र और पढ़ाई के मामले में दिन की शुरुआत थोड़ी उलझन भरी रह सकती है। मन में चल रही उथल-पुथल के कारण किसी काम पर ध्यान लगाने में परेशानी आएगी। हालांकि, इसे अपनी योग्यता या मेहनत की कमी ना समझें। कुछ समय बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में किसी बातचीत या फैसले को लेकर विचार करना पड़ सकता है। बिजनेस करने वाले लोग भी आगे की योजनाओं पर गंभीरता से सोचेंगे। नौकरी बदलने, नया काम शुरू करने या उच्च शिक्षा से जुड़े फैसले लेने से पहले सभी विकल्पों को अच्छी तरह परखें। जरूरी दस्तावेज और काम से जुड़े नोट्स व्यवस्थित रखें। आज भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं, इसलिए शुरुआती परेशानी को अपनी प्रगति के रास्ते में रुकावट ना बनने दें।

मूलांक 6 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है। शुक्र के प्रभाव से सुख-सुविधाओं और पसंद की चीजों पर खर्च करने का मन बनेगा। हालांकि, भावनात्मक स्थिति को खरीदारी से बेहतर करने की कोशिश ना करें। किसी महंगी वस्तु को खरीदने का विचार है तो पहले अपनी जरूरत और बजट का आकलन कर लें। आय और नियमित खर्चों को ध्यान में रखकर ही बड़ी रकम खर्च करने का फैसला करें। निवेश या किसी आर्थिक समझौते से जुड़ा प्रस्ताव मिले तो उसकी शर्तें ध्यान से पढ़ें। केवल अच्छे अवसर या भाग्य के भरोसे कोई बड़ा आर्थिक जोखिम ना उठाएं। आज पैसों से जुड़े फैसलों में व्यावहारिक सोच बनाए रखना जरूरी रहेगा। जरूरत और शौक के बीच अंतर समझकर चलेंगे तो आर्थिक स्थिति बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे।

मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक शांति पर ध्यान देना जरूरी होगा। सुबह की बेचैनी और भावनात्मक उतार-चढ़ाव का असर आपकी दिनचर्या पर पड़ सकता है। हालांकि, यह स्थिति कुछ समय बाद संभल जाएगी। खुद को हर वक्त सामान्य दिखाने का दबाव ना बनाएं। मन परेशान हो तो थोड़ी देर शांत जगह पर बैठें या धीमा संगीत सुनें। किसी बड़े फैसले पर चर्चा करने के तुरंत बाद दूसरे जरूरी काम में जुटने के बजाय कुछ समय का विराम लें। अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करें और काम की गति उसी के अनुसार तय करें। दिनभर खुद को व्यस्त रखने के चक्कर में आराम को नजरअंदाज ना करें। याद रखें, सुबह का मन पूरे दिन की स्थिति तय नहीं करता। थोड़ी समझदारी और धैर्य से दिन बेहतर बना रहेगा।