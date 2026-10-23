मूलांक 6 राशिफल 23 अक्टूबर: सबको खुश करने के चक्कर में ना लें ज्यादा जिम्मेदारी
Mulank 6 Horoscope 23 October 2026: शुक्र के प्रभाव से बढ़ेगा सामाजिक दायरा। जानें मूलांक 6 का लव, करियर, मनी एवं हेल्थ राशिफल और क्यों सोच-समझकर वादा करने की है सलाह।
दिल के मामले और लोगों से जुड़ने की इच्छा इस समय सामान्य से ज्यादा मजबूत रह सकती है। आपका मूलांक 6 और स्वामी शुक्र स्वभाव से अपनापन, आकर्षण और रिश्तों की गर्माहट देता है। 23 अक्टूबर 2026 का मूलांक 5 मिलने जुलने, बातचीत और जल्दी प्रतिक्रिया देने की ऊर्जा ला रहा है, जबकि भाग्यांक 7 भीतर से सोचने पर भी मजबूर करेगा। इसलिए मन खुला रहेगा, पर हर बात निभा पाना आसान नहीं होगा। किसी की मदद करने, साथ देने या कोई वादा कर देने से पहले अपनी सीमा साफ समझ लें। आपका सौम्य व्यवहार लोगों को खींचेगा, लेकिन सुविधा और समय का हिसाब साथ साथ रखना बेहतर रहेगा।
मूलांक 6 का लव राशिफल
रिश्तों में नरमी और अपनापन बढ़ सकता है। विपरीत लिंग के लोगों से बातचीत सहज रहेगी और पुराने संकोच कम हो सकते हैं। अगर आप किसी को खुश करने के लिए बहुत जल्दी हां कह देंगे, तो बाद में असहजता हो सकती है। शुक्र आपको दिल से देने वाला बनाता है, पर रिश्ता केवल मीठी बातों से नहीं, निभाने की क्षमता से भी चलता है। परिवार में भी कोई आपसे भावनात्मक सहारा चाह सकता है। जितना संभव हो उतना कहें। अंदाजे से बड़ा वादा ना करें।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
काम के मोर्चे पर एक दिलचस्प स्थिति बन सकती है। जैसे ऑफिस में डेडलाइन सामने हो और उसी समय कोई सहकर्मी आपसे एक और मदद मांग ले। आपका मन मना करने में हिचक सकता है। मूलांक 5 दिन को तेज बना रहा है, इसलिए मीटिंग, कॉल और छोटे छोटे बदलाव बढ़ सकते हैं। भाग्यांक 7 कहता है कि जवाब देने से पहले काम की असली क्षमता देख लें। शुक्र की वजह से टीम के साथ तालमेल अच्छा रहेगा और आपकी प्रेजेंटेशन या बातचीत असरदार हो सकती है। लेकिन हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से गुणवत्ता गिर सकती है। पढ़ाई में भी सुंदर नोट्स से ज्यादा जरूरी है कि काम पूरा हो।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
मन उदार रहेगा, इसलिए किसी पर खर्च करने या किसी सुविधा को तुरंत चुन लेने का विचार बन सकता है। शुक्र आराम और पसंदीदा चीजों की तरफ खींचता है, इसलिए बजट से बाहर छोटे फैसले भी जुड़ते जा सकते हैं। सामाजिक माहौल में दिखावे वाला खर्च भी संभव है। कोई भी भुगतान करते समय यह देखें कि वह सच में जरूरी है या सिर्फ मूड के कारण हो रहा है। उधार देने या किसी के लिए खर्च उठाने से पहले अपनी स्थिति साफ रखें।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
भावनात्मक खुलापन अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा लोगों से जुड़ाव होने पर थकान भी हो सकती है। सिर भारी होने के बजाय इस बार मन का खिंचाव कंधों और चेहरे की थकान में दिख सकता है। बीच में पांच दस मिनट अकेले बैठना, हल्का संगीत सुनना या चेहरा ठंडे पानी से धोना राहत देगा। मीठा या रिच खाना मूड के लिए अच्छा लगेगा, पर मात्रा संभालकर रखें।
मूलांक 6 के जातकों के लिए 23 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने सौम्य व्यवहार के साथ-साथ व्यावहारिक सीमाएं तय करने का है। शुक्र देव की कृपा से आपका आकर्षण और संबंधों की गर्माहट बनी रहेगी, लेकिन मूलांक 5 और भाग्यांक 7 का यह योग आपको अति-उत्साह में बड़े वादे करने से बचने का सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र