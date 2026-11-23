Mulank 6 Horoscope 23 Nov 2026: मूलांक 6 (6, 15, 24 जन्म तिथि) के लिए जानें 23 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें कैसे आज परिवार की जिम्मेदारियां निभाने से मजबूत होंगे रिश्ते।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। 23 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है। ये दोनों अंक मूलांक 6 के मित्र हैं। ऐसे में दिनभर की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से संभालने का मौका मिलेगा। शुक्र के प्रभाव से आप सुख-सुविधाओं और अपनों के साथ अच्छा समय बिताने की इच्छा रखेंगे, लेकिन घर के कुछ जरूरी काम आपकी प्राथमिकता बन सकते हैं। परिवार में किसी को मदद की जरूरत हो या घर में कोई तकनीकी खराबी सामने आए तो उसे टालने के बजाय समाधान खोजें। आज रिश्तों में केवल मीठी बातें करना काफी नहीं होगा, बल्कि जरूरत के समय साथ खड़े रहना ज्यादा मायने रखेगा।

मूलांक 6 का लव राशिफल प्रेम जीवन और पारिवारिक रिश्तों में आज आपकी जिम्मेदारी की परीक्षा हो सकती है। पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य आपसे मदद की उम्मीद रखेगा। ऐसे में केवल प्यार भरी बातें करने के बजाय उनके काम में हाथ बंटाना बेहतर रहेगा। घर की किसी अधूरी जिम्मेदारी को लेकर साथी शिकायत करे तो उसे अनदेखा ना करें। हो सकता है कि वह लंबे समय से किसी काम में आपके सहयोग का इंतजार कर रहा हो। अपनी व्यस्तता और थकान के बारे में भी खुलकर बताएं, लेकिन काम पूरा करने का समय जरूर तय करें। शाम को परिवार के साथ बैठकर जरूरी कामों पर बातचीत कर सकते हैं। शुक्र का प्रभाव रिश्तों में प्रेम और तालमेल बढ़ाएगा, बशर्ते आप अपनों की जरूरतों को समझें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें।

मूलांक 6 के स्वामी शुक्र हैं, जिन्हें प्रेम, सुख-सुविधा और पारिवारिक खुशियों का कारक माना जाता है। 23 नवंबर को तारीख के मूलांक 5 और भाग्यांक 8 का साथ मिलने से घर-परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। प्रेम संबंधों में केवल मीठी बातें करने के बजाय समय पर सहयोग देना जरूरी होगा, वहीं आर्थिक मामलों में भी घर की जरूरतों को प्राथमिकता देनी होगी। अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति, वैवाहिक जीवन में सुख और पारिवारिक रिश्तों से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 6 का करियर राशिफल नौकरी और कारोबार में आज अधूरे काम निपटाने पर ध्यान देना होगा। कोई तकनीकी परेशानी या जरूरी काम लंबे समय से अटका है तो उसे और आगे ना टालें। ऑफिस में किसी उपकरण या व्यवस्था में खराबी आए तो संबंधित व्यक्ति को इसकी जानकारी दें और समाधान की स्थिति भी पता करते रहें। कारोबारियों को दुकान या कार्यस्थल से जुड़े जरूरी कामों की सूची बनानी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में जिस विषय या सवाल को समझने में परेशानी हो रही है, उसे अलग से चिन्हित करना फायदेमंद रहेगा। शिक्षक या किसी जानकार से मदद लेने में संकोच ना करें। काम की प्रस्तुति अच्छी रखना आपकी खूबी है, लेकिन केवल बाहरी सजावट पर ध्यान देने के बजाय उसकी गुणवत्ता भी बेहतर बनाएं।

मूलांक 6 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज घर की जरूरतों और सुख-सुविधाओं के खर्च पर ध्यान देना होगा। कोई उपकरण खराब हो जाए तो तुरंत नया खरीदने के बजाय पहले उसकी मरम्मत का खर्च पता करें। जरूरी और टाले जा सकने वाले खर्चों के बीच अंतर समझना आपके बजट के लिए अच्छा रहेगा। किसी तकनीकी खराबी को ठीक कराने के लिए अनुमानित खर्च पूछें और जरूरी काम को प्राथमिकता दें। इसके अलावा लंबित भुगतान और लेन-देन का हिसाब भी जांच लें। अगर किसी बिल या जरूरी भुगतान की जिम्मेदारी आपकी है तो उसकी तारीख याद रखें। शुक्र का प्रभाव नई चीजों और सुविधाओं की ओर आकर्षित कर सकता है, लेकिन हर इच्छा पर पैसा खर्च करना ठीक नहीं होगा। सोच-समझकर किया गया खर्च आर्थिक संतुलन बनाए रखेगा।

मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल परिवार और कामकाज की जिम्मेदारियां निभाते हुए आज अपनी सेहत को भी महत्व देना होगा। दूसरों की मदद करने के चक्कर में आराम और भोजन का समय ना बिगाड़ें। दिनभर के कामों की सूची बनाते समय अपने लिए भी थोड़ा समय रखें। एक साथ कई जिम्मेदारियां सामने आने पर तनाव महसूस होना स्वाभाविक है। ऐसे में जरूरी काम पहले निपटाएं और बाकी कामों के लिए समय तय करें। घर में कोई तकनीकी खराबी हो तो उसे खुद ठीक करने की जिद ना करें, खासकर जब उसमें बिजली या औजारों का इस्तेमाल शामिल हो। जरूरत पड़ने पर जानकार व्यक्ति की मदद लें। दूसरों का साथ देना अच्छी बात है, लेकिन हर काम अकेले संभालने की कोशिश से बचें। पर्याप्त आराम से आप अपनी जिम्मेदारियां बेहतर ढंग से निभा पाएंगे।