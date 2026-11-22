Mulank 6 Horoscope 22 Nov 2026: मूलांक 6 (6, 15, 24 जन्म तिथि) के लिए जानें 22 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें कैसे आज रिश्तों में खुली बातचीत से दूर होगी मानसिक बेचैनी।

मूलांक 6 वालों के लिए 22 नवंबर 2026 का दिन रिश्तों के लिहाज से थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। परिवार या किसी करीबी व्यक्ति के साथ छोटी सी बात पर मनमुटाव होने की आशंका है। आज आपको अपनों से प्यार और सहयोग की उम्मीद रहेगी। ऐसे में किसी की अनदेखी या बेरुखी आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। मन में बात दबाकर रखने के बजाय खुलकर बातचीत करना बेहतर रहेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। इस अंक के स्वामी शुक्र हैं, जो प्रेम, आकर्षण और सुख-सुविधाओं के कारक माने जाते हैं। आज का मूलांक 4 और भाग्यांक 7 दोनों आपके मित्र अंक हैं। ऐसे में रिश्तों की उलझन सुलझाने के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन इसके लिए आपको पहल करनी होगी।

मूलांक 6 का लव राशिफल प्रेम जीवन में आज आपको पार्टनर के साथ नजदीकी और अपनापन महसूस करने की इच्छा होगी। हालांकि, किसी छोटी बात को लेकर दोनों के बीच मतभेद हो सकते हैं। पार्टनर आपकी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार ना करें तो तुरंत नाराज होने के बजाय उन्हें अपनी परेशानी बताएं। वैवाहिक जीवन में भी किसी पुरानी शिकायत को लेकर बातचीत हो सकती है। बेहतर होगा कि एक साथ कई मुद्दे उठाने के बजाय सबसे जरूरी बात पर चर्चा करें। परिवार के किसी सदस्य से मनमुटाव है तो बातचीत के लिए सही समय चुनें। सिंगल लोगों का मन भी किसी खास व्यक्ति की कमी महसूस कर सकता है। अपनी भावनाओं को दबाकर रखने से बेचैनी बढ़ेगी। रिश्तों में प्यार बनाए रखने के लिए अपनी जरूरतों के साथ सामने वाले की भावनाओं को भी समझना जरूरी होगा।

मूलांक 6 के स्वामी शुक्र हैं, जिन्हें प्रेम, आकर्षण और सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। 22 नवंबर को मूलांक 4 और भाग्यांक 7 का प्रभाव आपके निजी रिश्तों और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। अपनों से मनमुटाव और अधूरी बातचीत बेचैनी बढ़ा सकती है, इसलिए अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करना जरूरी होगा। अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति, प्रेम जीवन, वैवाहिक संबंधों और पारिवारिक समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 6 का करियर राशिफल करियर के मामले में आज निजी जीवन की परेशानियां आपका ध्यान भटका सकती हैं। परिवार या किसी करीबी से हुई अनबन बार-बार मन में आ सकती है। इसका असर ऑफिस के काम या पढ़ाई पर पड़ने की आशंका है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों की सूची बनाकर काम करना चाहिए। किसी सहकर्मी के साथ निजी नाराजगी को पेशेवर बातचीत में शामिल ना करें। व्यापारियों को साझेदारों के साथ कामकाज की जिम्मेदारियां स्पष्ट रखनी होंगी। दूसरों को खुश करने के लिए अपनी क्षमता से अधिक काम लेने से बचें। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटना फायदेमंद रहेगा। आज काम के दौरान मन भटके तो कुछ देर विराम लेकर दोबारा शुरुआत करें। अपनी प्राथमिकताओं को समझना जरूरी होगा।

मूलांक 6 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज भावनाओं में आकर खर्च करने से बचना होगा। किसी अपने से मनमुटाव होने पर उन्हें उपहार देने या खरीदारी के जरिए खुश करने का विचार आ सकता है। हालांकि, रिश्तों की परेशानी का समाधान केवल पैसे खर्च करने से नहीं होगा। बेहतर होगा कि पहले बातचीत करके गलतफहमी दूर करें। परिवार में साझा खर्च को लेकर कोई असंतोष है तो अपनी बात स्पष्ट रखें। किसकी कितनी जिम्मेदारी है, इस पर खुलकर चर्चा करना जरूरी होगा। व्यापारियों को किसी आर्थिक समझौते में सभी शर्तें पहले समझ लेनी चाहिए। निवेश या लेनदेन को किसी के प्रति प्यार साबित करने का माध्यम ना बनाएं। अपनी आर्थिक स्थिति और बजट को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लें।

मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल सेहत के लिहाज से आज मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। अपनों के साथ मनमुटाव होने से बेचैनी और भावनात्मक तनाव महसूस हो सकता है। किसी बात को मन में दबाकर रखने के बजाय उसे लिख लें या भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें। अगर किसी करीबी से गंभीर बातचीत करनी है तो जल्दबाजी ना करें। पहले खुद को शांत करें और फिर अपनी बात रखें। शुक्र के प्रभाव से संगीत, सुंदर वातावरण और पसंदीदा गतिविधियों में मन लग सकता है। कुछ समय अपनी पसंद के कामों के लिए निकालें। हल्की सैर और पर्याप्त आराम भी फायदेमंद रहेगा। दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए अपनी मानसिक शांति को नजरअंदाज ना करें। आज खुद को समय देना भी जरूरी है।