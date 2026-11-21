मूलांक 6 राशिफल 21 नवंबर 2026: आज रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा और किसी दोस्त के जरिए कमाई का नया रास्ता खुल सकता है। जानिए स्वामी शुक्र के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।

मूलांक 6 वालों के लिए 21 नवंबर 2026 का दिन प्यार, दोस्ती और सामाजिक मेलजोल के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। आज आपका मन दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का करेगा। किसी पार्टी, समारोह या सामाजिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिल सकता है। खास बात यह है कि किसी पुराने मित्र के जरिए कमाई या कारोबार से जुड़ा नया अवसर सामने आ सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। इस अंक के स्वामी शुक्र हैं, जिन्हें प्रेम, सुख-सुविधा और आकर्षण का कारक माना जाता है। आज का मूलांक 3 आपके अंक के प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 6 आपके मूलांक से मेल खाता है। ऐसे में रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा और नए लोगों से जुड़ने के मौके मिलेंगे।

मूलांक 6 का लव राशिफल प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशनुमा रहेगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने और अपनी भावनाएं जाहिर करने का मौका मिलेगा। किसी पार्टी या पारिवारिक समारोह में साथ शामिल होने का प्लान बन सकता है। वैवाहिक जीवन में भी आपसी तालमेल अच्छा रहेगा। पार्टनर की छोटी-छोटी खुशियों का ध्यान रखना रिश्ते में मिठास बढ़ाएगा। अगर परिवार में कोई आयोजन है तो उसमें दोनों की भागीदारी रहेगी। सिंगल लोगों के लिए दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ाने का अच्छा समय है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, लेकिन हर नए परिचय को प्रेम संबंध के नजरिए से देखना जरूरी नहीं है। अपनों के साथ हंसी-मजाक और बातचीत में दिन अच्छा बीतेगा।

मूलांक 6 का करियर राशिफल करियर के मामले में आज मित्रों और जान-पहचान के लोगों से फायदा मिल सकता है। किसी दोस्त के जरिए नौकरी, कारोबार या किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को अपने संपर्कों का दायरा बढ़ाने का अवसर मिलेगा। किसी पुराने सहकर्मी से बातचीत के दौरान काम से जुड़ा उपयोगी सुझाव मिल सकता है। व्यापारियों के लिए भी नए लोगों से मिलना फायदेमंद रहेगा। अपनी व्यावसायिक योजनाओं और काम के अनुभव के बारे में खुलकर बात करें। विद्यार्थियों को दोस्तों के साथ पढ़ाई से जुड़ी चर्चा करने का मौका मिलेगा। किसी नए कोर्स या पढ़ाई के तरीके की जानकारी भी मिल सकती है। हालांकि, किसी के सुझाव को अपनाने से पहले अपनी जरूरत और परिस्थितियों को जरूर समझ लें।

मूलांक 6 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज का दिन कुछ नए अवसर लेकर आ सकता है। किसी मित्र के माध्यम से कमाई बढ़ाने या कारोबार में लाभ पाने का रास्ता खुल सकता है। कोई व्यक्ति आपको नए काम या साझेदारी का प्रस्ताव दे सकता है। ऐसे में उत्साह में तुरंत हामी भरने के बजाय पूरी जानकारी जुटाएं। प्रस्ताव में आपकी जिम्मेदारी, निवेश और संभावित लाभ कितना है, यह स्पष्ट कर लें। दूसरी ओर, दोस्तों के साथ पार्टी या किसी समारोह में शामिल होने पर खर्च बढ़ सकता है। उपहार और आने-जाने के लिए पहले से बजट तय करना बेहतर रहेगा। शुक्र के प्रभाव से सुख-सुविधाओं पर खर्च करने का मन होगा, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना भी जरूरी है। मित्रता और पैसों के लेनदेन को अलग-अलग रखें।

मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल सेहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। किसी सामाजिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिले तो उसका आनंद लें। हालांकि, लगातार भागदौड़ और देर तक समारोह में रुकने से थकान हो सकती है। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही कार्यक्रम तय करें। खानपान को लेकर भी थोड़ी सावधानी बरतें। दोस्तों के आग्रह पर जरूरत से ज्यादा खाने से बचें और पर्याप्त पानी पीते रहें। दिनभर की व्यस्तता के बीच आराम के लिए समय निकालना न भूलें। अगर किसी आयोजन में असहज महसूस हो तो वहां से जल्दी लौटने में संकोच न करें। आज अपनों के साथ खुशी के पल बिताने के साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी रहेगा।