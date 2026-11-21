मूलांक 6 राशिफल 21 नवंबर: रिश्तों में बढ़ेगा अपनापन, दोस्त के जरिए खुल सकता है कमाई का रास्ता
मूलांक 6 राशिफल 21 नवंबर 2026: आज रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा और किसी दोस्त के जरिए कमाई का नया रास्ता खुल सकता है। जानिए स्वामी शुक्र के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
मूलांक 6 वालों के लिए 21 नवंबर 2026 का दिन प्यार, दोस्ती और सामाजिक मेलजोल के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। आज आपका मन दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का करेगा। किसी पार्टी, समारोह या सामाजिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिल सकता है। खास बात यह है कि किसी पुराने मित्र के जरिए कमाई या कारोबार से जुड़ा नया अवसर सामने आ सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। इस अंक के स्वामी शुक्र हैं, जिन्हें प्रेम, सुख-सुविधा और आकर्षण का कारक माना जाता है। आज का मूलांक 3 आपके अंक के प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 6 आपके मूलांक से मेल खाता है। ऐसे में रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा और नए लोगों से जुड़ने के मौके मिलेंगे।
मूलांक 6 का लव राशिफल
प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशनुमा रहेगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने और अपनी भावनाएं जाहिर करने का मौका मिलेगा। किसी पार्टी या पारिवारिक समारोह में साथ शामिल होने का प्लान बन सकता है। वैवाहिक जीवन में भी आपसी तालमेल अच्छा रहेगा। पार्टनर की छोटी-छोटी खुशियों का ध्यान रखना रिश्ते में मिठास बढ़ाएगा। अगर परिवार में कोई आयोजन है तो उसमें दोनों की भागीदारी रहेगी। सिंगल लोगों के लिए दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ाने का अच्छा समय है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, लेकिन हर नए परिचय को प्रेम संबंध के नजरिए से देखना जरूरी नहीं है। अपनों के साथ हंसी-मजाक और बातचीत में दिन अच्छा बीतेगा।
मूलांक 6 के स्वामी शुक्र हैं, जिन्हें प्रेम, सुख-सुविधा और आकर्षण का कारक माना जाता है। 21 नवंबर को भाग्यांक 6 का प्रभाव आपके रिश्तों में अपनापन बढ़ाएगा। दोस्तों और पुराने संपर्कों के जरिए नौकरी, कारोबार या कमाई का नया अवसर भी मिल सकता है। अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति, प्रेम जीवन और धन-करियर से जुड़े भविष्य के सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
करियर के मामले में आज मित्रों और जान-पहचान के लोगों से फायदा मिल सकता है। किसी दोस्त के जरिए नौकरी, कारोबार या किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को अपने संपर्कों का दायरा बढ़ाने का अवसर मिलेगा। किसी पुराने सहकर्मी से बातचीत के दौरान काम से जुड़ा उपयोगी सुझाव मिल सकता है। व्यापारियों के लिए भी नए लोगों से मिलना फायदेमंद रहेगा। अपनी व्यावसायिक योजनाओं और काम के अनुभव के बारे में खुलकर बात करें। विद्यार्थियों को दोस्तों के साथ पढ़ाई से जुड़ी चर्चा करने का मौका मिलेगा। किसी नए कोर्स या पढ़ाई के तरीके की जानकारी भी मिल सकती है। हालांकि, किसी के सुझाव को अपनाने से पहले अपनी जरूरत और परिस्थितियों को जरूर समझ लें।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज का दिन कुछ नए अवसर लेकर आ सकता है। किसी मित्र के माध्यम से कमाई बढ़ाने या कारोबार में लाभ पाने का रास्ता खुल सकता है। कोई व्यक्ति आपको नए काम या साझेदारी का प्रस्ताव दे सकता है। ऐसे में उत्साह में तुरंत हामी भरने के बजाय पूरी जानकारी जुटाएं। प्रस्ताव में आपकी जिम्मेदारी, निवेश और संभावित लाभ कितना है, यह स्पष्ट कर लें। दूसरी ओर, दोस्तों के साथ पार्टी या किसी समारोह में शामिल होने पर खर्च बढ़ सकता है। उपहार और आने-जाने के लिए पहले से बजट तय करना बेहतर रहेगा। शुक्र के प्रभाव से सुख-सुविधाओं पर खर्च करने का मन होगा, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना भी जरूरी है। मित्रता और पैसों के लेनदेन को अलग-अलग रखें।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
सेहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। किसी सामाजिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिले तो उसका आनंद लें। हालांकि, लगातार भागदौड़ और देर तक समारोह में रुकने से थकान हो सकती है। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही कार्यक्रम तय करें। खानपान को लेकर भी थोड़ी सावधानी बरतें। दोस्तों के आग्रह पर जरूरत से ज्यादा खाने से बचें और पर्याप्त पानी पीते रहें। दिनभर की व्यस्तता के बीच आराम के लिए समय निकालना न भूलें। अगर किसी आयोजन में असहज महसूस हो तो वहां से जल्दी लौटने में संकोच न करें। आज अपनों के साथ खुशी के पल बिताने के साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी रहेगा।
21 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 6 के जातक यदि सामाजिक मेलजोल का आनंद लेते हुए अपने आर्थिक फैसलों में स्पष्टता रखते हैं, तो वे रिश्तों और धन दोनों मोर्चों पर लाभ कमा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र