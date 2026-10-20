मूलांक 6 राशिफल 20 अक्टूबर: प्यार, दोस्ती और करियर में दिखेगा अच्छा असर, बस इन छोटी गलतियों से बचें
Mulank 6 Horoscope 20 October 2026: शुक्र के प्रभाव से चमकेगा प्यार और करियर। जानें मूलांक 6 का लव, करियर, मनी एवं हेल्थ राशिफल और क्यों छोटी गलतियों से बचने की है सलाह।
घर और काम, दोनों जगह आपसे नरमी और समझदारी की उम्मीद रहेगी। यही आपकी ताकत भी है, क्योंकि अंक 6 पर शुक्र का असर आपको लोगों के साथ सहज ढंग से जोड़ता है। मन में हल्की रौनक रहेगी और बातचीत में अपनापन दिखेगा। किसी पुराने दोस्त या परिचित से बात बढ़ सकती है, जो मन को अच्छा लगे। बीच में 20 अक्टूबर 2026 का मूलांक 2 भावनाओं को कोमल बना रहा है, जबकि भाग्यांक 4 कहता है कि केवल मुस्कान नहीं, व्यवस्था भी जरूरी है। इसलिए किसी जरूरी कागज, फॉर्म, बिल या आईडी डिटेल को ध्यान से जांच लें। छोटी सावधानी आगे की उलझन घटा सकती है।
मूलांक 6 का लव राशिफल
रिश्तों में मिठास बढ़ाने का मौका है। बातों में हल्का सा आकर्षण और सच्चा अपनापन रहेगा, इसलिए कोई नई जान पहचान दिल को छू सकती है। अगर आप पहले से रिश्ते में हैं, तो छोटी देखभाल बड़ा असर डालेगी। शुक्र आपको प्रेम जताने का सहज तरीका देता है, पर मूलांक 2 के असर में सामने वाला आपकी संवेदना भी परखेगा। परिवार में भी माहौल को आसान बनाने की भूमिका आप निभा सकते हैं। किसी बात को तूल देने के बजाय मुस्कुराकर समझाना ज्यादा ठीक रहेगा। दोस्ती में भरोसा मजबूत हो सकता है।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
ऑफिस या पढ़ाई में आपका तरीका लोगों को सहयोगी लग सकता है। टीम वर्क, क्लाइंट डील, डिजाइन, प्रेजेंटेशन, सर्विस या पब्लिक डीलिंग से जुड़े कामों में आपकी छवि बेहतर बन सकती है। अंक 6 का शुक्र सौंदर्य और सुविधा से जुड़ा है, इसलिए काम को साफ और आकर्षक ढंग से रखने से फायदा होगा। साथ ही भाग्यांक 4 यह याद दिलाता है कि केवल अच्छा प्रभाव काफी नहीं, डिटेल भी सही होनी चाहिए। किसी डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, आवेदन, प्रोजेक्ट फाइल या रिज्यूमे की दोबारा जांच कर लें। स्टूडेंट्स नोट्स को साफ क्रम में रखें। इससे गलती कम होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
सुविधा, सुंदर चीजों या किसी अपने के लिए कुछ खरीदने का मन बन सकता है। इसमें खुशी है, पर हिसाब भी साथ रखें। शुक्र कभी कभी मन को थोड़ा उदार बना देता है, इसलिए खर्च का कारण साफ होना चाहिए। मूलांक 2 के कारण भावना में बहकर छोटी रकम भी बढ़ सकती है। अगर कोई भुगतान, सब्सक्रिप्शन, फीस या ऑर्डर करना हो, तो रकम और शर्तें पढ़ लें। किसी जरूरी कागज से जुड़ा शुल्क हो तो रसीद संभालकर रखें। योजनाबद्ध खर्च फिलहाल ज्यादा सुकून देगा।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
मन खुश रहे तो शरीर भी हल्का लगता है, लेकिन ज्यादा मेलजोल के बीच अपनी ऊर्जा बिखरने न दें। मीठा या तला खाने का आकर्षण बढ़ सकता है, इसलिए मात्रा पर ध्यान रखें। गर्दन, कंधे या पीठ में हल्की जकड़न महसूस हो तो बैठने की मुद्रा बदलें। थोड़ी देर धीमी चाल से टहलना और चेहरा ठंडे पानी से धोना ताजगी देगा। मन को शांत रखने के लिए कमरे या डेस्क को व्यवस्थित करना भी मददगार रहेगा।
मूलांक 6 के जातकों के लिए 20 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने मधुर व्यवहार और आकर्षण से सफलता प्राप्त करने का है। शुक्र देव की कृपा से आपका सामाजिक जीवन और रिश्ते खिल उठेंगे, लेकिन मूलांक 2 और भाग्यांक 4 का यह योग आपको हर काम में सतर्कता और सुव्यवस्था बनाए रखने का परामर्श देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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