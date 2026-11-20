मूलांक 6 राशिफल 20 नवंबर: छोटी-सी बात पर बढ़ सकता है विवाद, गुस्से में ना बिगाड़ें अपनों से रिश्ते
मूलांक 6 राशिफल 20 नवंबर 2026: आज छोटी-सी बात पर विवाद बढ़ सकता है, इसलिए गुस्से में अपनों से रिश्ते ना बिगाड़ें। जानिए स्वामी शुक्र के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति से सावधान रहें। घर में मामूली संकट या व्यवस्था में हलचल की संभावना है। किसी बात को अंतिम मान लेना या अपनी इच्छा दूसरों पर थोपना उलझन बढ़ाएगा। 20 नवंबर 2026 का मूलांक 2 आपके प्रति तटस्थ है, भाग्यांक 5 मित्र है और शुक्रवार का स्वामी अंक भी 6 है। यह मेल तालमेल की गुंजाइश देता है, फिर भी अपनी प्रतिक्रिया संभालना आपके हाथ में रहेगा। आपके स्वामी शुक्र का सुख और सुविधा से लगाव मनमाफिक व्यवस्था की चाह बढ़ाएगा। कुछ अलग होने पर असहज महसूस करना समझ में आता है। दोस्त से बातचीत में कोई टिप्पणी चुभे तो पहले उसका मतलब पूछें। बात को तुरंत निजी विरोध ना मानें।
मूलांक 6 का लव राशिफल
घर की छोटी उलझन को रिश्ते की बड़ी कमी मानने से बचें। पार्टनर की अलग राय सुनकर अपनी बात मनवाने की जिद बढ़े तो चर्चा को कुछ देर रोक दें। शुक्र प्रेम और सामंजस्य से जुड़ा है, इसलिए अपनापन बनाए रखने के लिए दूसरे की पसंद को भी जगह दें। परिवार में किसी व्यवस्था पर मतभेद हो तो बातचीत उसी मुद्दे तक रखें। पुरानी नाराजगी जोड़ने से हल खोजना कठिन होगा। आपकी परेशानी अहम है, लेकिन सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दें।
शुक्र के प्रभाव से आज मूलांक 6 वालों के मन में सुख-सुविधा और मनचाही व्यवस्था की चाह बढ़ेगी, लेकिन छोटी-सी बात पर गुस्सा रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है। प्रेम जीवन और पारिवारिक मामलों में अपनी जिद छोड़कर दूसरों की राय को भी महत्व देना जरूरी होगा। जानें आज किन बातों से विवाद बढ़ सकता है और कैसे संभालें अपना गुस्सा। प्रेम, पारिवारिक रिश्तों और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में हर सुझाव को अपनी क्षमता पर सवाल ना समझें। घर की संभावित हलचल से ध्यान बंटे तो काम को छोटे हिस्सों में बांट लें। विद्यार्थियों के लिए एक कठिन सवाल पूरे विषय से हार मानने का कारण ना बने। ऑफिस की चर्चा में अपनी योजना रखें, मगर उसे स्वीकार करवाने का दबाव ना बनाएं। बिजनेस में ग्राहक या सहयोगी की पसंद आपकी सोच से अलग हो तो उसकी जरूरत स्पष्ट करें। शुक्र का सौंदर्यबोध प्रस्तुति संवारने में उपयोगी है। केवल पसंदीदा रूप पर अड़कर काम की उपयोगिता पीछे ना छोड़ें।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
सुविधा और सुंदर चीजों से जुड़ा शुक्र नाराजगी में खरीदारी करके मन बहलाने की इच्छा बढ़ाएगा। ऐसे मन में खरीदारी की सूची कुछ देर अलग रख दें। घर की मामूली अव्यवस्था को तुरंत महंगी चीज बदलने की वजह ना बनाएं। पहले देखें कि मौजूदा सामान से क्या व्यवस्था हो सकती है। किसी साझा खर्च पर सहमति ना बने तो अपनी पसंद का भुगतान दूसरों पर ना डालें। निवेश संबंधी असहमति को बहस में बदलने से बचें।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
तीखी प्रतिक्रिया देने की इच्छा उठे तो कुछ क्षण शांत बैठकर सांस की गति सहज होने दें। अपनी बेचैनी को पहचानें और बातचीत पर लौटने से पहले थोड़ा विराम लें। शुक्र से जुड़ी आराम की चाह को सरल ढंग से जगह दें, जैसे शांत कोने में पसंद का संगीत सुनना। घर की हर छोटी गड़बड़ी तुरंत ठीक करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें।
20 नवंबर 2026 का दिन मूलांक 6 के जातकों को धैर्य, विनम्रता और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है। शुक्रवार और स्वामी शुक्र की अनुकूल ऊर्जा आपको सही संतुलन बनाने में सहायता करेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र