मूलांक 6 राशिफल 2 नवंबर: आज मन भटकेगा इधर-उधर, काम टालने की आदत पड़ सकती है भारी
मूलांक 6 राशिफल 2 नवंबर 2026: शुक्र और भाग्यांक 5 के प्रभाव से आज काम टालने की आदत भारी पड़ सकती है। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
घर के छोटे काम हों या ऑफिस की तैयारी, मन उन्हें टालने की तरफ जा सकता है। सुबह का रूटीन भी थोड़ा बिखरा हुआ लग सकता है। कभी कपड़े चुनने में समय निकल जाएगा, कभी बिना वजह मोबाइल या इधर उधर की बातों में ध्यान अटक सकता है। अंक 6 पर शुक्र का असर आपको आराम, सुंदरता और सहज माहौल की तरफ खींचता है, इसलिए जरूरी काम नीरस लग सकते हैं। 2 नवंबर 2026 का मूलांक 2 मन को नरम और थोड़ा भावुक रखेगा। भाग्यांक 5 दिन में चंचलता बढ़ाएगा। ऐसे में समय और ऊर्जा हल्की चीजों में निकलने का योग बनता है। अपने दिन की शुरुआत दो जरूरी काम लिखकर करें। इससे फालतू भटकाव कम होगा।
मूलांक 6 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी नरमी और अपनापन बना रहेगा, लेकिन मूड ढीला होने से जवाब देने में सुस्ती आ सकती है। इससे सामने वाला यह समझ सकता है कि आप रुचि नहीं ले रहे। शुक्र आपको प्यार जताना सिखाता है, पर केवल अच्छी भावना काफी नहीं होती, थोड़ा समय और साफ व्यवहार भी चाहिए। परिवार में किसी छोटी जिम्मेदारी को टालने से खीझ पैदा हो सकती है। प्रेम संबंध में मीठी बात करें, पर आधी बात छोड़कर चुप ना हो जाएं। मूलांक 2 की संवेदनशीलता के कारण छोटी उपेक्षा भी बड़ी लग सकती है। इसलिए नरम शब्दों के साथ थोड़ी तत्परता भी रखें।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
कामकाज में मुश्किल यह नहीं होगी कि आप कर नहीं सकते। मुश्किल यह होगी कि मन पहले जरूरी काम पर टिके नहीं। फाइल, मेल, नोट्स या पढ़ाई का साधारण हिस्सा उबाऊ लग सकता है, और आप आसान या मनपसंद हिस्से में ज्यादा समय दे सकते हैं। भाग्यांक 5 के कारण ध्यान जल्दी बदल सकता है। इसलिए एक साथ कई काम खोलने के बजाय एक काम पूरा करके दूसरा पकड़ें। शुक्र रचनात्मक समझ देता है, इसलिए प्रेजेंटेशन, डिजाइन, भाषा या लोगों से जुड़े काम में आपकी पकड़ अच्छी रह सकती है। पढ़ाई करने वालों को साफ नोट्स और छोटा शेड्यूल मदद देगा। काम शुरू करने में देरी कम करेंगे तो दिन संभल जाएगा।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
सुख और सुविधा पर पैसा लगाने का मन बन सकता है। कोई छोटी खरीद जरूरी से ज्यादा आकर्षक लगेगी। शुक्र की यही चाल होती है कि चीजें जरूरत से ज्यादा अच्छी दिखने लगती हैं। भाग्यांक 5 त्वरित खर्च की आदत बढ़ा सकता है। इसलिए दिन भर के छोटे भुगतानों पर नजर रखें। लेनदेन में लापरवाही से ज्यादा नुकसान नहीं, पर बेकार खर्च की चुभन बाद में महसूस हो सकती है। जो सामान पहले से घर या पास में है, वही काम चला सकता है तो नई खरीद कुछ समय रोकना बेहतर रहेगा।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
सुस्ती शरीर से ज्यादा मन में रह सकती है। इसी वजह से चाल धीमी, काम में ढील और हल्की भारीपन की भावना बन सकती है। सुबह नहाने या तैयार होने में बहुत देर ना करें। ठहरा हुआ रूटीन आलस बढ़ाएगा। थोड़ा खुला संगीत, कमरे की सफाई या पांच सात मिनट का तेज घरेलू काम शरीर को चालू कर सकता है। मीठा और क्रीमी खाने की इच्छा बढ़े तो मात्रा संभालें, नहीं तो और ढीलापन महसूस हो सकता है।
2 नवंबर का यह दिन मूलांक 6 के जातकों को अपनी प्राथमिकताओं को सही क्रम में रखने की सीख देता है। अगर आज आप काम को टालने की आदत छोड़ेंगे, तो अपने दिन को पूरी तरह से सफल बना सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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