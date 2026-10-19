मूलांक 6 राशिफल 19 अक्टूबर: दूसरों की मदद में खुद को ना भूलें, भावुक होकर खर्च ना करें
मूलांक 6 के जातकों के लिए कैसा रहेगा 19 अक्टूबर 2026 का दिन? जानिए लव, करियर, धन और सेहत का सटीक अंक राशिफल।
पहला कदम यह रखें कि भावुक होकर हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें। आपका दिल बड़ा है, और 19 अक्टूबर 2026 का मूलांक 1 आपको आगे बढ़कर काम करने की प्रेरणा देगा, जबकि भाग्यांक 3 इस भावना को लोगों तक पहुंचाने का रास्ता खोलेगा। शुक्र के असर से सुख, अपनापन और मदद की भावना मजबूत रहेगी। किसी बाजार या दुकान के काम में भी ऐसा हो सकता है कि आप अपने हिस्से से ज्यादा सहयोग कर दें। मदद करना अच्छी बात है, पर अपनी सीमा समझना भी जरूरी है। किसी जरूरतमंद की सहायता, घर के लिए छोटी सुविधा या किसी अपने के लिए समय निकालना मन को संतोष दे सकता है। बस दिखावे से दूर रहें।
मूलांक 6 का लव राशिफल
रिश्तों में आपका नरम स्वभाव काम आएगा। अगर किसी अपने को आपकी जरूरत महसूस हो रही है, तो आपकी मौजूदगी ही काफी राहत दे सकती है। शुक्र प्रेम और तालमेल का ग्रह है, इसलिए बातों में मिठास रहेगी। फिर भी हर समस्या का हल सिर्फ आप ही निकालें, ऐसा दबाव ना लें। पार्टनर के साथ सहयोग वाला भाव बढ़ सकता है। परिवार में भी कोई छोटा काम मिलकर करने से दूरी कम होगी। यदि किसी ने पहले आपका साथ दिया है, तो उसके प्रति आभार जताना संबंधों को और सच्चा बना सकता है।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी छवि सहयोग देने वाले व्यक्ति की बन सकती है। ऑफिस में कोई सहकर्मी सलाह मांगे या बिजनेस में किसी ग्राहक को अतिरिक्त समझाने की जरूरत पड़े, तो आपका शांत रवैया फायदा देगा। मूलांक 1 की ऊर्जा पहल कराएगी और भाग्यांक 3 आपकी बात को स्वीकार्य बना सकता है। शुक्र सुविधा और प्रस्तुति से जुड़ा है, इसलिए डिजाइन, कस्टमर डीलिंग, ब्यूटी, फैशन, हॉस्पिटैलिटी, सेल्स या दुकानदारी से जुड़े लोगों के लिए दिन उपयोगी रह सकता है। स्टूडेंट्स को नोट्स बांटने या किसी साथी की मदद करने का मौका मिल सकता है। बस अपनी पढ़ाई या मुख्य काम पीछे ना छूटने दें।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में दिल से किया गया खर्च बढ़ सकता है। किसी के लिए गिफ्ट लेना, घर की सजावट, सुविधा की चीज या मदद के नाम पर रकम निकल सकती है। शुक्र सुख देता है, पर साथ में खर्च भी बढ़ाता है। इसलिए जो देना चाहें, सोच समझकर दें। बाजार में खरीदारी करते समय सिर्फ सुंदर चीज देखकर फैसला ना करें। काम की उपयोगिता भी देखें। छोटी बचत को हल्के में ना लें। यही आगे संतुलन बनाए रखेगी।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
मन संतुष्ट रहेगा तो शरीर भी हल्का लगेगा, लेकिन ज्यादा भागदौड़ से थकान चुपचाप जमा हो सकती है। मीठा या तला हुआ खाने का मन बढ़े, तो मात्रा पर नजर रखें। थोड़ी देर शांत बैठकर गहरी सांस लेना फायदेमंद रहेगा। घर या काम की जगह को साफ सुथरा रखने से भी आपका मूड बेहतर हो सकता है। शुक्र को सलीका पसंद है, और वही आपको भीतर से भी संतुलित रखेगा।
मूलांक 6 के जातकों के लिए 19 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करके समाज और परिवार में सम्मान पाने का है। शुक्र देव की कृपा से आपके जीवन में सौंदर्य और मिठास बढ़ेगी, लेकिन मूलांक 1 और भाग्यांक 3 का यह योग आपको बेहद भावुक होकर वित्तीय नुकसान उठाने से बचने की सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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