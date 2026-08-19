मूलांक 6 राशिफल 19 अगस्त 2026: काम और रिश्तों में है सुधार की जगह, लेनदेन में शर्तें पहले स्पष्ट रखें
मूलांक 6 राशिफल 19 अगस्त 2026: किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 है। जानें अंक 6 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
Mulank 6 Ank rashifal 19 august 2026: शुक्र आपको जीवन में सुंदरता, सुविधा और सच्चे संतोष की तलाश कराता है। इस कारण साधारण या मन न लगने वाली स्थिति से बाहर निकलने की इच्छा तेज रह सकती है। 19 अगस्त 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 नई शुरुआत का साहस दे रहा है, पर बदलाव का आकार अपनी जरूरत देखकर तय करें। घर में सजावट, रसोई की किसी चीज या छोटे सुधार पर खर्च का विचार बन सकता है। पहले देखें कि यह जरूरत है या केवल पल भर का उत्साह। अपनी दिनचर्या, काम और रिश्तों में सुधार की जगह जरूर है, मगर सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश थका सकती है। एक प्राथमिकता चुनकर उस पर काम करना बेहतर रहेगा।
मूलांक 6 का लव राशिफल
रिश्तों में आप केवल औपचारिकता नहीं, गहरा जुड़ाव चाहेंगे। पार्टनर का व्यवहार फीका लगे तो तुरंत यह न मानें कि भावनाएं कम हो गई हैं। शुक्र प्रेम में अपनापन और देखभाल चाहता है, इसलिए अपनी अपेक्षा साफ शब्दों में रखें। परिवार के किसी सदस्य की आदत या सोच बदलने की कोशिश करने से पहले उनका पक्ष सुनें। किसी पुराने रिश्ते में दूरी महसूस हो तो छोटा संदेश या सहयोग बातचीत का रास्ता खोल सकता है। तुलना करने के बजाय सामने वाले की अच्छी बातों पर ध्यान दें।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
काम में उद्देश्य और सम्मान की जरूरत अधिक महसूस हो सकती है। यदि ऑफिस की भूमिका प्रेरक नहीं लग रही, तो तुरंत छोड़ने की सोच के बजाय अपनी जिम्मेदारियों, सीखने के मौके और दूसरे विकल्पों का शांत मन से आकलन करें। मूलांक 1 और भाग्यांक 1 आपको पहल करने की ऊर्जा देते हैं। अपने काम में नई प्रस्तुति, बेहतर व्यवस्था या ग्राहक अनुभव सुधारने का सुझाव उपयोगी हो सकता है। शुक्र डिजाइन, सेवा, कला, बिक्री और लोगों से जुड़े कामों में आपकी समझ बढ़ाता है। बिजनेस में ब्रांड की छवि सुधारने का विचार बन सकता है। विद्यार्थियों को विषय बदलने से पहले अपनी रुचि और आगे की संभावनाएं लिखकर देखनी चाहिए।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
सुविधा और बेहतर जीवनशैली के लिए खरीदारी करने का मन बन सकता है। घर का छोटा खर्च भी जोड़कर देखें, क्योंकि कई छोटी चीजें बजट को प्रभावित कर सकती हैं। किसी महंगे बदलाव के लिए पहले उपलब्ध रकम और जरूरी भुगतान का हिसाब बनाएं। आय बढ़ाने के लिए नया काम या सेवा जोड़ने का विचार अच्छा हो सकता है, लेकिन शुरुआत सीमित स्तर से करें। उधार देकर किसी रिश्ते को खुश रखने की कोशिश आपके लिए असहजता ला सकती है। लेनदेन में शर्तें पहले स्पष्ट रखें।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
मन के अनुसार चीजें न होने पर शरीर में सुस्ती या आराम की अधिक चाह महसूस हो सकती है। अपनी जगह को थोड़ा व्यवस्थित करें और पसंद का हल्का संगीत सुनें। इससे शुक्र की सौम्य ऊर्जा संतुलित रह सकती है। मीठी या तली चीजों की इच्छा बढ़े तो मात्रा तय रखें। पैरों और कमर में जकड़न लगे तो कुछ देर धीमी चाल से चलना उपयोगी रहेगा।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: नौकरी या पढ़ाई का रास्ता एक पल की ऊब में न बदलें। घर की खरीदारी में जरूरत और दिखावे का फर्क समझें। रिश्ते में अधूरी बातचीत के आधार पर निष्कर्ष न निकालें।
आज की सलाह: बदलाव करें, मगर पहले उसकी कीमत और जरूरत समझें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र