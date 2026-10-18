मूलांक 6 राशिफल 18 अक्टूबर: छोटी बात पर बिगड़ सकता है मूड, गुस्से में कही बात बढ़ाएगी रिश्तों में दूरी
मूलांक 6 राशिफल 18 अक्टूबर 2026: शुक्र के प्रभाव से छोटी बात पर बिगड़ सकता है मूड। जानें आज का लव, करियर, धन, स्वास्थ्य राशिफल और शुभ अंक-रंग।
एक हल्का सा संतुलन पकड़ लें, तो दिन संभल सकता है। आपका अंक 6 शुक्र के असर वाला है, इसलिए आप स्वभाव से स्नेह, आराम और सुंदर तालमेल पसंद करते हैं। लेकिन 18 अक्टूबर 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 9 का तेज दबाव और भाग्यांक 2 की भावुक परत साथ चल रही है। इसी वजह से छोटी बात भी भीतर चुभ सकती है और जवाब तुरंत देने का मन हो सकता है। खासकर परिवार की बातचीत में यह रुख ज्यादा दिख सकता है। घर के लोग आपकी नाराजगी समझें, यह जरूरी नहीं। वे चुप रहकर बात टाल भी सकते हैं। बेहतर रहेगा कि अपनी बात सीधे कहें, पर आवाज और अंदाज को थोड़ा नरम रखें। इससे उलझन कम होगी और असर ज्यादा रहेगा।
मूलांक 6 का लव राशिफल
रिश्तों में खिंचाव का कारण बात से ज्यादा तरीका बन सकता है। शुक्र आपको अपनापन देता है, लेकिन जब मन अधीर हो तो वही प्रेम अपेक्षा में बदल जाता है। पार्टनर से बात करते समय यह ना मानें कि सामने वाला आपकी बेचैनी तुरंत समझ लेगा। परिवार में भी अगर कोई सदस्य दूरी बना रहा है, तो उसे अनदेखी ना मानें। हो सकता है वह टकराव से बच रहा हो। नरमी से शुरू की गई बातचीत ज्यादा सच्चा माहौल बनाएगी। अपनी शिकायत एक बार साफ कहें, बार बार दोहराने से असर घट सकता है।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
कामकाज में मुकाबले की भावना तेज रह सकती है। इससे गति तो मिलेगी, पर टीम या ऑफिस के माहौल में खुरदरापन भी आ सकता है। मूलांक 9 आपको आगे निकलने की आग देता है, जबकि भाग्यांक 2 याद दिलाता है कि सहयोग के बिना काम आधा रह जाता है। मीटिंग, क्लाइंट बात या रोजमर्रा के समन्वय में आपका लहजा निर्णायक रहेगा। अपनी बात मजबूत रखें, पर हर सुझाव को चुनौती की तरह ना लें। बिजनेस में सुंदर प्रस्तुति, सर्विस और रिश्ते आपकी ताकत हैं। शुक्र का यही गुण फायदा देगा। स्टूडेंट्स के लिए संकेत है कि जल्द नतीजा चाहने के बजाय एक चैप्टर या एक टॉपिक पूरा करके आगे बढ़ें।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
खर्च का रुख सुविधा और मन की शांति पर जा सकता है। जब भीतर चिड़चिड़ापन हो, तब लोग अक्सर छोटी खरीदारी से मूड ठीक करना चाहते हैं। अंक 6 वालों के साथ यह बात ज्यादा जुड़ती है क्योंकि शुक्र आराम और पसंद की चीजों की तरफ खींचता है। इसलिए पेमेंट करते समय यह देखें कि जरूरत क्या है और बस मन क्या मांग रहा है। किसी साझा खर्च, घर के सामान या बिल को लेकर साफ हिसाब रखना बेहतर रहेगा। बात टालने से बाद में गलतफहमी बढ़ सकती है।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
शरीर पर असर बेचैनी, गर्मी और थकान के रूप में दिख सकता है। जब मन जल्दी प्रतिक्रिया देता है, तब कंधों और चेहरे पर भी खिंचाव आ जाता है। दिन में दो बार ठंडे पानी से चेहरा धोना, पांच मिनट शांत बैठना और मीठी चीजों पर बार बार हाथ ना बढ़ाना राहत दे सकता है। हल्का संगीत या कमरे को थोड़ा व्यवस्थित करना भी मूड को स्थिर करेगा।
मूलांक 6 के जातकों के लिए 18 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने आवेग पर नियंत्रण रखने और बातचीत में शालीनता बनाए रखने का है। शुक्र देव की कृपा से आपका आकर्षण और कार्यकुशलता बनी रहेगी, लेकिन मूलांक 9 का तेज और भाग्यांक 2 की भावुकता आपको अपनों के स्वाभिमान का ध्यान रखने की सलाह देती है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र