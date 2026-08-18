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मूलांक 6 राशिफल 18 अगस्त 2026: प्यार और रिश्तों में बढ़ेगी मिठास, खर्च पर रखना होगा कंट्रोल

By Anita Baranwal
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मूलांक 6 राशिफल 18 अगस्त 2026: जानिए अंक 6 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। रिश्तों में मिठास बनाए रखें और बजट पर नियंत्रण रखें। जानें अंक 6 के जातकों का आज का लव, करियर, धन और सेहत का संपूर्ण राशिफल।

mulank 6 rashifal 18 august 2026
मूलांक 6 राशिफल 18 अगस्त 2026

मन में हल्की खुशी और अपनों के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा बढ़ सकती है। शुक्र का प्रभाव आपको सौंदर्य, आराम और स्नेह की ओर खींचेगा। 18 अगस्त 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 9 दिल को उदार बना रहे हैं, इसलिए किसी की मदद करने या पुरानी दूरी मिटाने का विचार आ सकता है। अपनी पसंद को महत्व दें, लेकिन दूसरों की सुविधा भी देखें। घर की सजावट, संगीत या किसी छोटे आयोजन की योजना मन को सुकून दे सकती है। बातचीत में आपका अपनापन लोगों को सहज महसूस कराएगा। बस हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की आदत से बचें। सहयोग बांटने से काम भी हल्का रहेगा और संबंध भी मधुर बनेंगे।

मूलांक 6 का लव राशिफल

प्रेम संबंधों में पहल करने के लिए अच्छा माहौल बन सकता है। पार्टनर के लिए पसंदीदा मिठाई, छोटा उपहार या साथ में संगीत सुनने जैसा सरल प्रयास खुशी दे सकता है। अपनी भावनाएं दिखाने में संकोच ना करें, पर सामने वाले की पसंद पूछ लेना भी जरूरी है। परिवार में किसी सदस्य को आपके समय और ध्यान की जरूरत हो सकती है। शुक्र रिश्तों में कोमलता देता है। इसलिए किसी पुरानी बात को बार बार उठाने के बजाय नया और प्यारा अनुभव बनाने पर ध्यान दें।

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मूलांक 6 का करियर राशिफल

ऑफिस की मीटिंग में आपकी प्रस्तुति और लोगों को साथ लेकर चलने का तरीका सराहा जा सकता है। किसी योजना को केवल आकर्षक बनाने के बजाय उसके उपयोग और बजट की बात भी साफ रखें। मूलांक 9 और भाग्यांक 9 टीम के हित में सोचने की प्रेरणा देंगे। सहकर्मी की मदद करके आप काम का बेहतर माहौल बना सकते हैं। बिजनेस में ग्राहक के अनुभव, पैकिंग या सेवा की गुणवत्ता सुधारने का विचार उपयोगी हो सकता है। विद्यार्थी प्रोजेक्ट को साफ और सुंदर ढंग से तैयार करें, लेकिन विषय की जानकारी को प्राथमिकता दें। शुक्र की रचनात्मक दृष्टि आपके काम को अलग पहचान दे सकती है।

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मूलांक 6 का मनी राशिफल

उदार स्वभाव के कारण किसी प्रिय व्यक्ति या घर की सुविधा पर खर्च करने का मन बन सकता है। खर्च करने से पहले तय कर लें कि यह जरूरत है या केवल क्षणिक खुशी। उपहार, सजावट या बाहर की चीजों के लिए अलग सीमा रखना बेहतर रहेगा। आय से जुड़ी किसी रचनात्मक सेवा या सौंदर्य आधारित काम की चर्चा आगे बढ़ सकती है। लेनदेन में अपनापन रखें, मगर रकम और काम की शर्त स्पष्ट लिखित रूप में रखें।

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मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल

मन प्रसन्न रहेगा, फिर भी आराम की चाह आपको सुस्ती की ओर ले जा सकती है। सुबह या शाम हल्की चाल से टहलना शरीर को सक्रिय रखेगा। मीठा खाने का मन अधिक हो तो मात्रा सीमित रखें और उसके बाद कुल्ला कर लें। पसंदीदा संगीत सुनते हुए कुछ शांत समय बिताना भावनात्मक थकान कम करने में मदद कर सकता है।

आज का दिन प्यार और रिश्तों में मिठास बढ़ाने का है। स्नेह दिखाएं पर अपनी सुविधा और बजट भी समझें। खर्च पर कंट्रोल रखने से दिन सुखद और संतुलित रहेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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