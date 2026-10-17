मूलांक 6 राशिफल 17 अक्टूबर: मीठी बातों में आकर ना करें भरोसा, रिश्तों और पैसों में रखें सावधानी
मूलांक 6 यानी 6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोगों के लिए 17 अक्टूबर 2026 का दिन सतर्कता और जांच-पड़ताल का है। जानें लव, करियर, धन और सेहत का संपूर्ण भविष्यफल।
अंक 6 वालों के लिए लोगों को लेकर तस्वीर थोड़ी धुंधली रह सकती है। शुक्र आपको अच्छाई, अपनापन और खूबसूरती देखने की आदत देता है, पर इसी वजह से कभी कभी आप सामने वाले में वही गुण मान लेते हैं जो अभी हैं ही नहीं। फिर उम्मीद टूटे तो मन जल्दी बुझ जाता है। किसी की बात, व्यवहार या वादा सुनकर तुरंत राय बनाने के बजाय थोड़ा ठहरना बेहतर रहेगा। 17 अक्टूबर 2026 का मूलांक 8 आपको हकीकत से जोड़ना चाहता है। भाग्यांक 1 कहता है कि साफ पहल आप ही को करनी होगी। किसी जरूरी कागज की जांच, नाम, तारीख, शर्त या साइन जैसी छोटी बात पर ध्यान देने से बाद की उलझन कम हो सकती है।
मूलांक 6 का लव राशिफल
रिश्तों में नरमी रहेगी, लेकिन उम्मीदें जरूरत से ज्यादा बढ़ें तो खटास आ सकती है। शुक्र के असर से आप दिल से जुड़ते हैं, इसलिए आधी बात से पूरा मतलब निकाल लेने की आदत परेशानी दे सकती है। अगर पार्टनर, करीबी दोस्त या परिवार का कोई सदस्य आपकी सोच के मुताबिक व्यवहार ना करे, तो इसे तुरंत अनदेखी ना मानें। पहले बात साफ करें। मीठे शब्द अच्छे हैं, पर इस समय साफ शब्द ज्यादा काम देंगे। किसी पुराने मनमुटाव को सजाकर देखने के बजाय जैसे है वैसे समझना बेहतर रहेगा।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी प्रस्तुति अच्छी रहेगी, लेकिन लोगों पर भरोसा करने से पहले काम की पुष्टि जरूरी है। ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में कोई व्यक्ति बहुत सक्षम दिखे, फिर भी उसकी बात को बिना जांचे आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा। खासकर जहां फाइल, आवेदन, रिपोर्ट, डिजाइन, बिल या जरूरी कागज की जांच शामिल हो, वहां अपनी नजर जरूर लगाएं। मूलांक 8 का असर जवाबदेही बढ़ाता है, इसलिए छोटी चूक भी पकड़ में आ सकती है। भाग्यांक 1 आपको पहल करने की ताकत देता है। स्टूडेंट्स के लिए भी नोट्स या जमा करने वाले काम में किसी और के भरोसे रहने से बेहतर है खुद मिलान करें।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
सुख और सुविधा से जुड़े खर्च मन को खींच सकते हैं। शुक्र का यही स्वभाव है, लेकिन इस समय किसी व्यक्ति की बात या वादे पर पैसा जोड़ना सही नहीं होगा। लेनदेन में लिखित बात को ज्यादा महत्व दें। अगर कोई ऑफर बहुत आकर्षक लगे, तो उसकी शर्त पढ़ लें। घर, सजावट, गिफ्ट या आराम की चीजों पर खर्च का मन बन सकता है, पर पहले जरूरी भुगतान और लंबित हिसाब देखना समझदारी होगी। छोटी जांच बाद में बड़ी राहत दे सकती है।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
मन की निराशा शरीर पर भी असर डाल सकती है। खासकर तब, जब उम्मीद और हकीकत में फर्क दिखे। ऐसे में मूड गिर सकता है या काम में मन कम लगेगा। अपने आसपास थोड़ा सलीका रखें। शुक्र प्रधान लोगों को साफ जगह और हल्की खुशबू से राहत मिलती है। शाम में कुछ देर धीमे कदमों से टहलना और मन की बात लिख लेना आपके लिए फायदेमंद रह सकता है।
मूलांक 6 के जातकों के लिए 17 अक्टूबर 2026 का यह दिन भावुकता से बाहर निकलकर हकीकत को अपनाने और सावधानी बरतने का है। शुक्र देव की कृपा से आपकी क्रिएटविटी और सौम्यता बनी रहेगी, लेकिन मूलांक 8 और भाग्यांक 1 का यह योग आपको मीठी बातों में ना आने और हर काम में सतर्कता रखने की सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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