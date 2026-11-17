मूलांक 6 राशिफल 17 नवंबर 2026: आज छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है और अपनों से तालमेल बिगड़ने की आशंका है। जानिए स्वामी शुक्र के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। इस अंक के स्वामी शुक्र हैं, जिन्हें प्रेम, सुख-सुविधा और आपसी तालमेल का कारक माना जाता है। 17 नवंबर 2026 को आपके स्वभाव में थोड़ी अधीरता और चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। छोटी-सी रुकावट भी आपको परेशान कर सकती है। मनचाहा काम समय पर ना होने या किसी के आपकी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार ना करने पर गुस्सा आ सकता है। ऐसे में अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। दिन को बेहतर बनाने के लिए दूसरों से मुकाबला करने के बजाय अपने व्यवहार और काम पर ध्यान दें।

मूलांक 6 का लव राशिफल प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज आपको अपने गुस्से पर खास ध्यान देना होगा। छोटी-छोटी बातों पर नाराजगी दिखाने से अपनों के साथ तनाव बढ़ सकता है। परिवार के सदस्य आपके चिड़चिड़े व्यवहार से परेशान होकर कुछ समय के लिए दूरी बना सकते हैं। उनकी चुप्पी को रिश्तों में आई कमी समझने की भूल ना करें। प्रेम संबंधों में भी हर बहस को जीतने की कोशिश करना ठीक नहीं रहेगा। पार्टनर की किसी बात से असहमति हो तो अपना पक्ष शांति से रखें। पुरानी शिकायतों को बार-बार दोहराने से बचें। अगर बातचीत के दौरान आपका लहजा कड़ा हो जाए तो अपनी गलती मानने में देर ना करें। थोड़ी नरमी और समझदारी से रिश्तों में बना तनाव कम हो सकता है।

मूलांक 6 का करियर राशिफल नौकरी और पढ़ाई के मामले में आज दूसरों से आगे निकलने की इच्छा आपको बेचैन कर सकती है। किसी सहकर्मी या साथी का काम जल्दी पूरा होते देखकर आप अपने काम से असंतुष्ट हो सकते हैं। इस तुलना में समय गंवाने के बजाय अपनी गलतियों और काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान दूसरों के अंकों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। अपनी तैयारी का आकलन करें और जिन विषयों में कमी है, उन्हें सुधारने की कोशिश करें। ऑफिस में मीटिंग या बातचीत के दौरान किसी की बात बीच में ना काटें। कारोबारियों को ग्राहकों और साझेदारों से बातचीत में संयम रखना होगा। हर चर्चा को मुकाबला बनाने से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल सकते हैं।

शुक्र के प्रभाव से आज मूलांक 6 वालों को प्रेम और सुख-सुविधाओं की चाह रहेगी, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन अपनों से दूरी बढ़ा सकता है। नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने काम और व्यवहार पर ध्यान देना जरूरी होगा। जानें आज किन गलतियों से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है और कैसे संभालें अपना गुस्सा। प्रेम जीवन, पारिवारिक रिश्तों और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 6 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज जल्दबाजी से बचना आपके लिए जरूरी रहेगा। मनपसंद चीज खरीदने या अपनी सुविधा बढ़ाने के लिए खर्च करने की इच्छा हो सकती है। हालांकि, हर पसंद को तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं है। खरीदारी से पहले अपनी जरूरत और बजट दोनों पर विचार करें। किसी दूसरे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति देखकर वैसा ही खर्च करने की कोशिश ना करें। निवेश या आय से जुड़ा कोई फैसला भी केवल दूसरों से आगे रहने की भावना में ना लें। अगर किसी भुगतान में देरी हो रही है तो नाराज होकर बातचीत बंद करने के बजाय संबंधित व्यक्ति से स्थिति स्पष्ट करें। लेनदेन का रिकॉर्ड रखें और जरूरी जानकारी लिखित में हासिल करें। समझदारी से लिया गया फैसला अनावश्यक खर्च और विवाद से बचा सकता है।

मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल सेहत के लिहाज से आज मानसिक बेचैनी और चिड़चिड़ापन आपको थका सकता है। मन में जल्दी-जल्दी काम निपटाने की इच्छा रहेगी, लेकिन हर काम को जल्दबाजी में करने से तनाव और बढ़ सकता है। सुबह तैयार होते समय या दिनचर्या के सामान्य कामों में देरी हो जाए तो खुद को परेशान ना करें। थोड़ा समय लेकर काम पूरा करना बेहतर रहेगा। गुस्सा आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ देर रुकें और पानी पिएं। अपनी रोजमर्रा की देखभाल को भी बोझ ना समझें। पर्याप्त आराम करें और दिन में कुछ समय अपनी पसंद की शांत गतिविधि के लिए निकालें। खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने के बजाय सहज गति से काम करना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा।