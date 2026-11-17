मूलांक 6 राशिफल 17 नवंबर 2026: छोटी-छोटी बातों पर आएगा गुस्सा, अपनों से बिगड़ सकता है तालमेल
मूलांक 6 राशिफल 17 नवंबर 2026: आज छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है और अपनों से तालमेल बिगड़ने की आशंका है। जानिए स्वामी शुक्र के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है। इस अंक के स्वामी शुक्र हैं, जिन्हें प्रेम, सुख-सुविधा और आपसी तालमेल का कारक माना जाता है। 17 नवंबर 2026 को आपके स्वभाव में थोड़ी अधीरता और चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। छोटी-सी रुकावट भी आपको परेशान कर सकती है। मनचाहा काम समय पर ना होने या किसी के आपकी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार ना करने पर गुस्सा आ सकता है। ऐसे में अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। दिन को बेहतर बनाने के लिए दूसरों से मुकाबला करने के बजाय अपने व्यवहार और काम पर ध्यान दें।
मूलांक 6 का लव राशिफल
प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज आपको अपने गुस्से पर खास ध्यान देना होगा। छोटी-छोटी बातों पर नाराजगी दिखाने से अपनों के साथ तनाव बढ़ सकता है। परिवार के सदस्य आपके चिड़चिड़े व्यवहार से परेशान होकर कुछ समय के लिए दूरी बना सकते हैं। उनकी चुप्पी को रिश्तों में आई कमी समझने की भूल ना करें। प्रेम संबंधों में भी हर बहस को जीतने की कोशिश करना ठीक नहीं रहेगा। पार्टनर की किसी बात से असहमति हो तो अपना पक्ष शांति से रखें। पुरानी शिकायतों को बार-बार दोहराने से बचें। अगर बातचीत के दौरान आपका लहजा कड़ा हो जाए तो अपनी गलती मानने में देर ना करें। थोड़ी नरमी और समझदारी से रिश्तों में बना तनाव कम हो सकता है।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
नौकरी और पढ़ाई के मामले में आज दूसरों से आगे निकलने की इच्छा आपको बेचैन कर सकती है। किसी सहकर्मी या साथी का काम जल्दी पूरा होते देखकर आप अपने काम से असंतुष्ट हो सकते हैं। इस तुलना में समय गंवाने के बजाय अपनी गलतियों और काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान दूसरों के अंकों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। अपनी तैयारी का आकलन करें और जिन विषयों में कमी है, उन्हें सुधारने की कोशिश करें। ऑफिस में मीटिंग या बातचीत के दौरान किसी की बात बीच में ना काटें। कारोबारियों को ग्राहकों और साझेदारों से बातचीत में संयम रखना होगा। हर चर्चा को मुकाबला बनाने से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल सकते हैं।
शुक्र के प्रभाव से आज मूलांक 6 वालों को प्रेम और सुख-सुविधाओं की चाह रहेगी, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन अपनों से दूरी बढ़ा सकता है। नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने काम और व्यवहार पर ध्यान देना जरूरी होगा। जानें आज किन गलतियों से रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है और कैसे संभालें अपना गुस्सा। प्रेम जीवन, पारिवारिक रिश्तों और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज जल्दबाजी से बचना आपके लिए जरूरी रहेगा। मनपसंद चीज खरीदने या अपनी सुविधा बढ़ाने के लिए खर्च करने की इच्छा हो सकती है। हालांकि, हर पसंद को तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं है। खरीदारी से पहले अपनी जरूरत और बजट दोनों पर विचार करें। किसी दूसरे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति देखकर वैसा ही खर्च करने की कोशिश ना करें। निवेश या आय से जुड़ा कोई फैसला भी केवल दूसरों से आगे रहने की भावना में ना लें। अगर किसी भुगतान में देरी हो रही है तो नाराज होकर बातचीत बंद करने के बजाय संबंधित व्यक्ति से स्थिति स्पष्ट करें। लेनदेन का रिकॉर्ड रखें और जरूरी जानकारी लिखित में हासिल करें। समझदारी से लिया गया फैसला अनावश्यक खर्च और विवाद से बचा सकता है।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
सेहत के लिहाज से आज मानसिक बेचैनी और चिड़चिड़ापन आपको थका सकता है। मन में जल्दी-जल्दी काम निपटाने की इच्छा रहेगी, लेकिन हर काम को जल्दबाजी में करने से तनाव और बढ़ सकता है। सुबह तैयार होते समय या दिनचर्या के सामान्य कामों में देरी हो जाए तो खुद को परेशान ना करें। थोड़ा समय लेकर काम पूरा करना बेहतर रहेगा। गुस्सा आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ देर रुकें और पानी पिएं। अपनी रोजमर्रा की देखभाल को भी बोझ ना समझें। पर्याप्त आराम करें और दिन में कुछ समय अपनी पसंद की शांत गतिविधि के लिए निकालें। खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने के बजाय सहज गति से काम करना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
17 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 6 के जातक यदि अपनी अधीरता और गुस्से पर नियंत्रण रखते हैं, तो वे दिन की हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र