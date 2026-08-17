Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मूलांक 6 राशिफल 17 अगस्त 2026: रिश्तों में दूरियां होंगी कम, लेकिन इन बातों का रखना होगा ध्यान

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मूलांक 6 राशिफल 17 अगस्त 2026: आज शुक्र के प्रभाव से रिश्तों में दूरियां कम होंगी और तालमेल बढ़ेगा। जानें अंक 6 वालों का लव, करियर, धन और हेल्थ राशिफल।

mulank 6 rashifal 17 august 2026
मूलांक 6 राशिफल 17 अगस्त 2026

17 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 6 वाले जातकों के लिए रिश्तों में नजदीकी बढ़ाने वाला रहेगा। शुक्र अपनापन, सुविधा और सौहार्द खोजने की प्रेरणा देता है। मन में दबे किसी पुराने दुख पर बात करने का अवसर बन सकता है। माफी देना ठीक है, लेकिन अपनी सीमा भी साफ रखें। मूलांक 8 और भाग्यांक 8 भावनाओं के साथ जिम्मेदारी से सोचने को कह रहे हैं। सजावट, आराम या पसंद की वस्तु पर खर्च करने से पहले उसकी उपयोगिता देखें। ऑनलाइन पेमेंट करते समय पुरानी सदस्यता या साझा खर्च का नाम सामने आ सकता है। इसे केवल लेनदेन ना मानें, पीछे जुड़ी बातों को भी शांति से समझें।

मूलांक 6 का लव राशिफल

पार्टनर के साथ किसी अधूरी बात को सुलझाने का मन बनेगा। आरोप या पुराने हिसाब गिनाने के बजाय यह बताएं कि आपको किस बात से चोट लगी थी। शुक्र प्रेम में नरमी देता है, इसलिए सामने वाले की बात सुनने पर दूरी कम हो सकती है। परिवार में दो लोगों के बीच मतभेद हो, तो तुरंत पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। आपकी संतुलित बात माहौल को सहज बना सकती है। क्षमा करें, मगर वही परेशानी बार-बार ना दोहराई जाए इसका ध्यान भी रखें। सच्ची बातचीत से रिश्ते में गर्माहट बढ़ेगी और समझदारी बनी रहेगी।

आज का वृश्चिक राशिफल 17 अगस्त: वृश्चिक राशि के लिए ग्रहों की हलचल से कैसा है आज का दिन?

मूलांक 6 का करियर राशिफल

ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ काम बांटने या पुरानी गलतफहमी दूर करने की जरूरत पड़ सकती है। अपनी भूमिका, समयसीमा और अपेक्षाएं साफ रखने से काम बेहतर चलेगा। शुक्र की सृजनात्मक सोच प्रस्तुति, डिजाइन, ग्राहक सेवा और लोगों से जुड़े कामों में मदद कर सकती है। आपके काम का व्यावहारिक परिणाम भी देखा जाएगा। छात्र समूह में पढ़ते समय अपनी तैयारी दूसरों पर ना छोड़ें। बिजनेस में पुराने ग्राहक की शिकायत सुनकर सेवा सुधारने का मौका मिल सकता है। संतुलित व्यवहार से दिन सकारात्मक रहेगा।

आज का तुला राशिफल 17 अगस्त: आप हर बात का जवाब तुरंत देने के बजाय सोचकर बोलें

मूलांक 6 का मनी राशिफल

ऑनलाइन पेमेंट के दौरान किसी पुराने ऑटो भुगतान या साझा बिल पर नजर जा सकती है। भुगतान से पहले समझ लें कि उसकी जरूरत अभी भी है या नहीं। सुविधा के नाम पर बढ़ते छोटे खर्च बजट पर असर डाल सकते हैं। किसी रिश्तेदार या परिचित के साथ खर्च बांटना हो, तो हिस्सा पहले तय कर लें। दिन की ऊर्जा हिसाब को साफ रखने की मांग करती है। दिखावे वाली खरीदारी की जगह उपयोगी चीज को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा। सावधानी रखने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।

Aaj ka kumbh rashifal: आज आपकी राहु बढ़ाएगा बेचैनी, वाणी बिगाड़ सकती है पैसों की बातचीत

मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल

मन भावुक रहे, तो शरीर में सुस्ती या कंधों में भारीपन महसूस हो सकता है। काम के बीच गर्दन और कंधों को धीरे-धीरे घुमाएं। आरामदायक कपड़े और शांत माहौल आपको सहज रखेंगे। मीठा या तला हुआ खाने से तुरंत राहत मिल सकती है, पर मात्रा सीमित रखें। किसी करीबी से मन की बात कहने पर भीतर का दबाव हल्का हो सकता है। हल्का भोजन और थोड़ा आराम शरीर को संतुलित रखने में मदद करेगा। भावों को सही तरीके से व्यक्त करने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।

आज का दिन रिश्तों में दूरियां कम करने का है, लेकिन अपनी जरूरतों और सीमाओं को साफ रखना जरूरी है। सोच-समझकर आगे बढ़ें तो दिन सुकून भरा और सकारात्मक रहेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Ank Rashifal Mulank 4 Numerology अन्य..
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने