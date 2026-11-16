मूलांक 6 राशिफल 16 नवंबर 2026: मीठी बातों में ना आएं, सोच-समझकर करें किसी पर भरोसा
Mulank 6 Horoscope 16 Nov 2026: मूलांक 6 (6, 15, 24 जन्म तिथि) के लिए जानें 16 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज मीठी बातों से बचकर व्यवहार परखना है जरूरी।
शुक्र के प्रभाव वाले अंक 6 के लिए लोगों को समझने में कुछ उलझन रहेगी। आप दूसरों में वही बातें देखना चाहेंगे, जो आपको पसंद हैं। ऐसे गुण भी मान बैठेंगे, जो उनके व्यवहार में मौजूद नहीं हैं। फिर उम्मीद पूरी ना होने पर मन उदास होगा। 16 नवंबर 2026 का मूलांक 7 आपका मित्र है और भाग्यांक 1 अपनी समझ से फैसला लेने की ओर ध्यान दिलाता है। शुक्र का प्रेम और सुंदरता से लगाव किसी की अच्छी छवि को जरूरत से ज्यादा आकर्षक बना देगा। पड़ोसी या रिश्तेदार से मुलाकात में मीठी बातचीत को गहरी समझ का प्रमाण ना मानें। आपकी अपनापन पाने की चाह स्वाभाविक है। किसी के बारे में राय बनाते हुए उसके वास्तविक व्यवहार को जगह दें।
मूलांक 6 लव राशिफल
रिश्तों में आपकी उम्मीदें सामने वाले की वास्तविक आदतों से अलग रहेंगी। पार्टनर से ऐसी समझदारी की अपेक्षा रखेंगे, जिसका संकेत उन्होंने दिया ही नहीं है। इससे छोटी बात भी मन को लगेगी। शुक्र का स्नेह रिश्तों को संवारना चाहता है, लेकिन हर इच्छा को दूसरे की जिम्मेदारी मान लेना दूरी बढ़ाएगा। परिवार में किसी के शांत रहने को अपनी बात की मंजूरी ना समझें। पूछ लें कि वे क्या सोचते हैं। अपनी चाह बताना ठीक है, पर उनके उत्तर को भी उसी रूप में स्वीकार करें।
शुक्र के प्रभाव से आज मूलांक 6 वालों का मन दूसरों की अच्छी बातों और आकर्षक व्यक्तित्व से जल्दी प्रभावित हो सकता है। रिश्तों से लेकर करियर और पैसों तक, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना निराशा की वजह बन सकता है। जानें आज किन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और कैसे पहचानें सामने वाले की असली नीयत। प्रेम, रिश्तों और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 6 करियर राशिफल
कामकाज में किसी की आकर्षक प्रस्तुति देखकर उसकी क्षमता का अंदाजा बढ़ाकर लगाने से बचें। शुक्र से जुड़ी सुंदर ढंग से बात रखने की खूबी आपको प्रभावित करेगी। ऑफिस में सहकर्मी को कोई जिम्मेदारी देने से पहले उसके पिछले काम को देखें। बिजनेस में भी सहज बातचीत को भरोसे का पूरा आधार ना बनाएं। पढ़ाई के लिए किसी साथी या मार्गदर्शक से मदद चाहते हैं तो पहले जान लें कि वह किस विषय में सहयोग दे पाएगा। पेशेवर प्रगति की योजना वास्तविक कौशल पर टिकाएं। अपेक्षा और क्षमता का फर्क समझना फिलहाल आपके लिए अहम रहेगा।
मूलांक 6 मनी राशिफल
पैसों के मामले में किसी की अच्छी छवि देखकर उसे आर्थिक समझ का जानकार मान लेने से बचें। शुक्र का सुविधा और सुंदर चीजों से लगाव पसंद को जरूरत से बड़ा बना देगा। खरीदारी में आकर्षक दिखावट के साथ उपयोगिता भी जांचें। निवेश संबंधी सुझाव देने वाले की योग्यता और जानकारी का आधार पूछें। किसी लेनदेन में अपनी उम्मीद को दूसरे का वादा ना मानें। रकम और जिम्मेदारी पर स्पष्ट बात कर लें, ताकि बाद में निराशा की गुंजाइश घटे।
मूलांक 6 हेल्थ राशिफल
उम्मीद टूटने पर मन का भारी होना समझ में आता है। किसी के व्यवहार को अपनी अहमियत का पैमाना ना बनाएं। कागज पर दो बातें अलग लिखें, आपने क्या देखा और क्या मान लिया। इससे अपनी उलझन पहचानने में मदद मिलेगी। शुक्र की सुकून पसंद प्रकृति को सहज जगह दें। हल्का संगीत सुनना या किसी रचनात्मक काम में मन लगाना भावनाओं को संभालने का सरल तरीका रहेगा।
16 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 6 के जातक यदि मीठी बातों के जाल में फंसने के बजाय किसी पर भी भरोसा बढ़ाने से पहले उसका वास्तविक व्यवहार ध्यान से देखते हैं, तो हर निराशा से बच जाएंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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