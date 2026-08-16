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मूलांक 6 राशिफल 16 अगस्त 2026: आकर्षण बढ़ेगा, नए रिश्ते बनेंगे; बस अपनी सीमाएं ना भूलें

By Anita Baranwal
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16 अगस्त 2026 का मूलांक 6 राशिफल: आकर्षण बढ़ेगा और नए रिश्ते बन सकते हैं। अपनी सीमाएं जरूर रखें। प्रेम, नौकरी, पैसे और सेहत में क्या बदलाव आएंगे? पूरा राशिफल यहां पढ़ें।

Mulank 6 Rashifal 16 August 2026
मूलांक 6 राशिफल 16 अगस्त 2026

अंक 6 वाले जातकों के लिए 16 अगस्त 2026 का दिन आकर्षण और नए संपर्कों से भरा रह सकता है। मिलने-जुलने, बातचीत करने और लोगों को सहज महसूस कराने की इच्छा बढ़ेगी। शुक्र प्रेम, सौंदर्य और अपनापन बांटने वाला बना रहा है, इसलिए नए संपर्क बन सकते हैं। मूलांक 7 और भाग्यांक 7 आपको भीतर से परखने को कह रहे हैं कि आप किसे कितना समय और सहयोग दे सकते हैं। किसी की मदद का वादा करते समय अपनी दिनचर्या और क्षमता जरूर देखें। खुला दिल अच्छी बात है, पर हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना ठीक नहीं।

मूलांक 6 का लव राशिफल

आज प्रेम संबंधों में आकर्षण और भावनात्मक निकटता बढ़ने की अच्छी संभावना है। पार्टनर आपकी नरमी और ध्यान को पसंद करेगा, लेकिन मन खुश होने पर कोई बड़ा आश्वासन देने से बचें। रिश्ते केवल मीठी बातों से नहीं, निभाए गए छोटे वादों से मजबूत होते हैं। परिवार में किसी सदस्य को मदद चाहिए हो तो पहले साफ पूछें कि उसे वास्तव में किस तरह का सहयोग चाहिए। विपरीत लिंग के किसी मित्र से बातचीत बढ़ सकती है। सीमाएं स्पष्ट रखें, ताकि किसी को गलत संकेत ना मिले और सहजता बनी रहे। समझदारी से रिश्ते निभाने पर अपनापन और बढ़ेगा।

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मूलांक 6 का करियर राशिफल

ऑफिस में आपकी प्रस्तुति, व्यवहार और लोगों को साथ लेकर चलने की कला आज ध्यान खींच सकती है। शुक्र का प्रभाव रचनात्मक काम, क्लाइंट बातचीत, डिजाइन, सेवा और टीम तालमेल में मददगार रहेगा। मूलांक 7 और भाग्यांक 7 की ऊर्जा कहती है कि किसी प्रस्ताव या जिम्मेदारी की बारीकी समझे बिना हामी ना भरें। मीटिंग में यदि आप किसी काम के लिए सहमति दें, तो उसकी समय सीमा और सहयोगी व्यक्ति पहले तय कर लें। विद्यार्थियों को ग्रुप स्टडी में दूसरों की मदद करते हुए अपना अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। बिजनेस में ग्राहक को सुविधा देने से पहले काम की लागत और उपलब्ध समय का हिसाब रखें।

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मूलांक 6 का मनी राशिफल

किसी प्रिय व्यक्ति, सामाजिक योजना या सुविधा पर खर्च करने का मन आज बन सकता है। बजट से बाहर जाकर भुगतान का वादा करने से बाद में असहजता हो सकती है। बैंक से जुड़ा कोई फॉर्म, खाते की जानकारी या पेमेंट रिक्वेस्ट हो, तो उसे शांत मन से पढ़ें। किसी के लिए अग्रिम राशि देने से पहले वापसी या हिस्सेदारी की बात साफ कर लें। आय के अवसर संपर्कों से मिल सकते हैं, लेकिन केवल अच्छे संबंध के आधार पर आर्थिक फैसला ना लें। अपनी सीमा में रहकर खर्च करने पर आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।

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मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल

लगातार लोगों के बीच रहने से ऊर्जा कम महसूस हो सकती है, भले ही मन खुश हो। अपने लिए थोड़ी शांत जगह और आराम का समय रखें। पैरों में भारीपन या थकान लगे, तो गुनगुने पानी से पैर धोकर कुछ देर बैठें। मीठी चीजों या बाहर के स्नैक्स की इच्छा बढ़े तो मात्रा तय करके लें। शरीर की सुविधा को भी उतनी ही अहमियत दें, जितनी दूसरों की जरूरतों को देते हैं। खुद का ख्याल रखने से दिन तरोताजा और संतुलित बीतेगा।

आज आकर्षण बढ़ेगा और नए रिश्ते बन सकते हैं, लेकिन अपनी सीमाएं ना भूलें। पहले अपनी क्षमता तय करें, फिर किसी को आश्वासन दें तो दिन सुखद और तनावमुक्त रहेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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