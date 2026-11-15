मूलांक 6 राशिफल 15 नवंबर 2026: लोगों से बढ़ेगी नजदीकी, किसी को मदद का वादा करने से पहले सोचें
मूलांक 6 राशिफल 15 नवंबर 2026: आज लोगों से नजदीकी बढ़ेगी और रिश्तों में अपनापन आएगा, बस किसी को मदद का वादा करने से पहले सोचें। जानिए स्वामी शुक्र के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
रिश्तों में अपनापन बढ़ने से मन को सुकून मिलेगा। प्रेम, साथ और स्नेह पाने की आपकी इच्छा प्रबल रहेगी। 15 नवंबर 2026 का दिन दिल की बात सहज ढंग से कहने के लिए अच्छा है। नई दोस्ती शुरू होने या पुराने रिश्ते में फिर गर्मजोशी आने की संभावना है। अंक 6 का तारीख के मूलांक 6 से सीधा मेल और भाग्यांक 9 का साथ इस जुड़ाव की वजह है। आपके स्वामी शुक्र प्रेम और रिश्तों को अहमियत देते हैं, इसलिए किसी अपने की कमी अधिक महसूस होगी। जिस व्यक्ति से संपर्क करने की इच्छा थी, उसे संदेश भेजना अपनापन बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा। शुरुआत साधारण हालचाल से करें और जवाब के लिए थोड़ी जगह दें।
मूलांक 6 का लव राशिफल
प्रेम जीवन में स्नेह जताने की चाह साफ रहेगी। पार्टनर की कोई पसंद याद करके उसका जिक्र करें। पुरानी अच्छी याद पर बातचीत रिश्ते में नई गर्माहट लाने के लिए अनुकूल रहेगी। शुक्र से जुड़ा आकर्षण केवल सजने तक सीमित ना रखें, सामने वाले की बात में भी दिलचस्पी लें। परिवार में किसी अपने से दिल का हाल साझा करने का मन होगा। रिश्तों में तालमेल के लिए अपनी अपेक्षा साफ कहें। जवाब छोटा मिले तो उसे तुरंत दूरी का संकेत ना मानें।
शुक्र के प्रभाव से आज मूलांक 6 वालों के प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में नजदीकी बढ़ने के योग हैं। किसी पुराने दोस्त या करीबी से दोबारा जुड़ने का मौका मिल सकता है, लेकिन भावनाओं में बहकर किसी की आर्थिक या दूसरी जिम्मेदारी उठाने का वादा करना भारी पड़ सकता है। जानें आज आपका प्रेम जीवन, करियर और धन का मामला कैसा रहेगा। रिश्तों और भविष्य से जुड़े निजी सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
लोगों से जुड़ने की इच्छा पढ़ाई और कामकाज में भी रहेगी। किसी विषय पर साथी विद्यार्थी से चर्चा शुरू करें, लेकिन अपना अभ्यास भी पूरा रखें। नौकरी या ऑफिस में पुराने सहकर्मी से संपर्क करने का विचार हो तो सहज अभिवादन से बात खोलें। बिजनेस में ग्राहक के साथ सम्मानपूर्ण संवाद रखें और निजी अपनापन तथा काम की शर्तें अलग रखें। शुक्र की सौहार्द बढ़ाने वाली खूबी पेशेवर संबंध संभालने में उपयोगी है। करियर में आगे बढ़ने के लिए बातचीत के साथ अपने काम की गुणवत्ता पर भी ध्यान दें।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
अपनापन जताने के लिए महंगा उपहार खरीदने का दबाव ना लें। शुक्र का सुविधा और सौंदर्य से जुड़ाव याद रखें, पसंद की चीज पर खर्च करने से पहले उसकी उपयोगिता देखें। ऑनलाइन पेमेंट करते समय प्राप्तकर्ता का नाम और भुगतान का कारण मिलाएं। आय का हिसाब अपनी वास्तविक स्थिति के अनुसार रखें। निवेश या लेन-देन में किसी परिचित के प्रति स्नेह और आर्थिक शर्तों को अलग रखकर समझें।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
किसी अपने से बात करने की चाह अधिक होगी। संपर्क का प्रयास करने के बाद बार-बार संदेश जांचना बेचैनी बढ़ा सकता है। फोन एक ओर रखकर पौधों की देखभाल या हल्की साफ-सफाई में हाथ लगाएं। शुक्र से जुड़े सुख का छोटा रूप अपनी जगह को आरामदेह बनाना भी है। मन की जरूरत पहचानें और बातचीत के लिए अपनी भावनात्मक सहजता को महत्व दें।
15 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 6 के जातक यदि प्रेम और व्यवहारिकता के बीच सुंदर संतुलन बनाकर चलते हैं, तो रिश्तों और कार्यक्षेत्र दोनों में सफलता मिलेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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