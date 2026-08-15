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मूलांक 6 राशिफल 15 अगस्त 2026: रिश्तों में बढ़ेगा प्यार, खुद को भी दें थोड़ा समय

By Anita Baranwal
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15 अगस्त 2026 को मूलांक 6 वालों के रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालें। रिश्तों, काम, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल पढ़ें और सही संतुलन बनाएं।

Mulank 6 aaj ka ank rashifal 30 July 2026
मूलांक 6 राशिफल 15 अगस्त 2026

अंक 6 वाले लोग यानी 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे जातकों के लिए 15 अगस्त 2026 का दिन अपनापन और स्नेह बढ़ाने वाला है। मूलांक 6 और भाग्यांक 6 आपके स्वामी शुक्र के प्रेम सुविधा और सौंदर्य वाले गुणों को उभार रहे हैं। सुबह के रूटीन में छोटी व्यवस्था जैसे पसंद का नाश्ता बनाना या कपड़े सलीके से चुनना मूड बेहतर कर सकता है। नरमी और विनम्र व्यवहार से लोग सहज महसूस करेंगे। किसी पुराने परिचित से बात होने पर संबंध फिर से गर्मजोशी पा सकता है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी जरूरतों को पीछे ना रखें।

मूलांक 6 का लव राशिफल

रिश्तों में कोमलता और भरोसा बढ़ाने का अवसर बन सकता है। पार्टनर के सामने अपनी भावनाएं सहजता के साथ रखें। किसी बात पर सहमति ना भी बने, तो उनके नजरिए को महत्व दें। शुक्र आपको स्नेह जताने की कला देता है, इसलिए एक प्यारा संदेश या घर के किसी सदस्य के लिए छोटी मदद असरदार रहेगी। परिवार में बातचीत का माहौल हल्का रखने की कोशिश करें। पुराने मतभेद पर लंबी बहस के बजाय नई शुरुआत का रास्ता चुनना बेहतर रहेगा। इससे रिश्ते मजबूत होंगे और गलतफहमी दूर होगी।

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मूलांक 6 का करियर राशिफल

ऑफिस में आपका व्यवहार और प्रस्तुति लोगों का ध्यान खींच सकती है। शुक्र सौंदर्यबोध और संतुलन देता है, इसलिए रिपोर्ट प्रेजेंटेशन या ग्राहक से जुड़ी सामग्री को साफ और व्यवस्थित रखने से फायदा हो सकता है। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर काम करेंगे, तो जिम्मेदारियां आसानी से पूरी होंगी। बिजनेस में ग्राहक की सुविधा और सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। केवल आकर्षक बातों के बजाय काम की वास्तविक क्षमता भी बताएं। छात्रों को पढ़ाई की जगह व्यवस्थित करने और विषयों को रुचि के अनुसार क्रम देने से मन लग सकता है।

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मूलांक 6 का मनी राशिफल

सुविधा और सुंदर चीजों पर खर्च करने का मन बन सकता है। खरीदारी से पहले यह देखें कि वस्तु सच में जरूरी है या केवल क्षणिक पसंद। आय से जुड़ी बातचीत में अपनी मेहनत और काम की गुणवत्ता को साफ रखें। किसी साझा खरीद या सेवा के भुगतान में अपना हिस्सा पहले तय कर लें। शुक्र आराम पसंद कराता है, इसलिए बजट में छोटी खुशी के लिए जगह रखें पर बचत की राशि अलग रहने दें। सावधानी से खर्च करने पर आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।

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मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल

मन प्रसन्न रहे तो शरीर भी हल्का महसूस कर सकता है, फिर भी आराम को नजरअंदाज ना करें। पैरों में थकान लगे, तो शाम को कुछ देर गुनगुने पानी में पैर रखें। सुगंधित साबुन हल्का संगीत या साफ कमरे का माहौल आपको सुकून दे सकता है। मीठा खाने की इच्छा बढ़े, तो मात्रा सीमित रखें। अपने लिए कुछ शांत समय निकालना भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक रहेगा। नियमित आराम से दिन बेहतर बीतेगा।

आज का दिन स्नेह बांटने का है लेकिन अपनी जरूरतों को भी महत्व दें। संतुलन बनाए रखने से रिश्ते और खुद दोनों सुखी रहेंगे।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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