मूलांक 6 राशिफल 14 नवंबर 2026: छोटी-छोटी बातों पर आएगा गुस्सा, अपनों से भी बढ़ सकती है दूरी
मूलांक 6 राशिफल 14 नवंबर 2026: आज छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है और अपनों से दूरी बढ़ने की आशंका है। जानिए स्वामी शुक्र के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
घर और काम की बातों में आपका रुख आक्रामक और मुकाबले वाला रहेगा। दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। छोटी रुकावट पर चिढ़ होगी और इंतजार करना मुश्किल लगेगा। 14 नवंबर 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है। यह मित्रता होने पर भी मन की अधीरता दिन को सहज नहीं रहने देगी। आपके स्वामी शुक्र सुख, सुविधा और मेलजोल से जुड़े हैं, इसलिए अपनी पसंद के अनुसार चीजें ना होना ज्यादा खलेगा। सुबह तैयार होते समय किसी जरूरी चीज के मिलने में देर हुई तो खीझ बातचीत में उतर आएगी। उस पल बाकी लोगों को जल्दी कराने से पहले अपना अगला काम तय कर लें।
मूलांक 6 का लव राशिफल
परिवार के लोग आपके चिड़चिड़े रुख को देखकर आपसे थोड़ा दूर रहना चाहेंगे। यह दूरी आपको बुरी लगेगी, पर इसे अपनापन घटने का संकेत ना मानें। प्रेम जीवन में भी हर बात को जीत और हार से जोड़ने का रुझान रहेगा। शुक्र का प्रेम और जुड़ाव वाला गुण इस समय आपकी नरमी मांगता है। पार्टनर से बात करते हुए पुरानी शिकायतों की पूरी सूची ना खोलें। किसी बात पर लहजा कड़ा हो जाए तो उसे स्वीकार करके उसी बात को सहज ढंग से दोबारा कहें।
शुक्र के प्रभाव से आज मूलांक 6 वालों को सुख-सुविधाओं और अपनी पसंद के अनुसार चीजें ना होने पर गुस्सा आ सकता है। छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़ने से पार्टनर और परिवार के सदस्यों के साथ तनाव हो सकता है। जानें आज प्रेम जीवन, करियर और पैसों के मामले में किन चुनौतियों से बचना होगा। अपने रिश्तों और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
पढ़ाई और नौकरी में दूसरों से आगे निकलने की बेचैनी रहेगी। किसी का काम जल्दी पूरा होता देखकर अपने तरीके पर झुंझलाहट होगी। यह करियर के लिहाज से बहुत सहज दिन नहीं है। शुक्र से जुड़ी प्रस्तुति और लोगों से तालमेल की क्षमता को आक्रामक रवैया दबा देगा। विद्यार्थी अभ्यास के दौरान अपनी पिछली गलतियों को जांचें, हर बार दूसरों के अंक ना देखें। ऑफिस की मीटिंग में जवाब देने से पहले बात पूरी सुनें। बिजनेस में बातचीत को मुकाबला बनाने से बचें। पेशेवर बढ़त के लिए काम की गुणवत्ता को अपनी कसौटी रखें।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में अधीरता आपके फैसलों पर हावी रहेगी। शुक्र का सुविधा और खर्च से जुड़ा स्वभाव मनचाही चीज तुरंत लेने की इच्छा बढ़ाएगा। खरीदारी से पहले देखें कि वह चीज आपकी जरूरत में कहां आती है। आय या निवेश का फैसला किसी से आगे दिखने के लिए ना लें। लेनदेन में देरी खले तो भुगतान की स्थिति और अगला कदम लिखित में पूछें। नाराजगी में बातचीत तोड़ देना हिसाब साफ करने में बाधा बनेगा।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
चिड़चिड़ापन और बेचैनी के बीच आराम की जरूरत पहचानना कठिन लगेगा। शुक्र की सुख और सहजता की चाह को थोड़ी जगह दें। रोज की देखभाल को भी जल्दी निपटाने की होड़ ना बनाएं। कपड़े बदलने या नहाने जैसे काम आराम से करें। किसी बात पर खीझ उठे तो तुरंत अगला काम पकड़ने से पहले कुछ घूंट पानी लेकर ठहरें। खुद पर सख्ती बढ़ाना फिलहाल मददगार नहीं होगा।
14 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 6 के जातक यदि अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन पर काबू रखते हैं, तो वे अपनों से बढ़ने वाली दूरी को आसानी से रोक सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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