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मूलांक 6 राशिफल 14 अगस्त 2026: दबाव में भी ना बदलें अपना फैसला, समझदारी से आज बनेगी बात

By Anita Baranwal
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14 अगस्त 2026 को मूलांक 6 वालों के लिए दबाव भरा दिन हो सकता है। रिश्तों और काम में समझदारी से फैसला लें। लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल पढ़ें और सही रास्ता चुनें।

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मूलांक 6 राशिफल 14 अगस्त 2026

अंक 6 वाले लोग यानी 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे जातकों के लिए 14 अगस्त 2026 का दिन थोड़ा दबाव भरा रह सकता है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से बात करते हुए अपनी बात पूरी तरह ना सुनी जाने का अहसास हो सकता है। इससे मन खिन्न हो, लेकिन अपनी योग्यता पर संदेह ना करें। शुक्र आपको संबंधों में संतुलन और शालीनता सिखाता है। मूलांक 5 और भाग्यांक 5 काम की गति के साथ नियमों में बदलाव का संकेत दे रहे हैं। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं और अपने सिद्धांत ना बदलें।

मूलांक 6 का लव राशिफल

रिश्तों में किसी की सख्त राय आपको चोट पहुंचा सकती है, खासकर जब आप अपनापन और सम्मान चाहते हों। पार्टनर से अपनी परेशानी छिपाने के बजाय शांत शब्दों में बताएं कि किस बात ने आपको असहज किया। शुक्र प्रेम में कोमलता सिखाता है, लेकिन अपनी सीमा बताना भी जरूरी है। परिवार में किसी बड़े सदस्य की बात से मतभेद हो, तो बहस बढ़ाने के बजाय अपना पक्ष उदाहरण के साथ रखें। सामने वाले को बदलने की कोशिश के बजाय संवाद का तरीका बदलें। इससे तालमेल धीरे-धीरे बेहतर हो सकता है और रिश्ते में समझ बढ़ेगी।

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मूलांक 6 का करियर राशिफल

ऑफिस में बॉस, शिक्षक या अनुभवी सहयोगी से मिला कठोर फीडबैक निराश कर सकता है। उसे अपनी कमी का अंतिम फैसला ना मानें। काम के दो मजबूत बिंदु और एक सुधार योग्य हिस्सा अलग लिखें। इससे अगली बातचीत में आप साफ जवाब दे सकेंगे। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले विषय की तैयारी कर लें। बिजनेस में ग्राहक की मांग और उपलब्ध स्टॉक का सही हिसाब रखें। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में गलत वादा ना करें। नई व्यवस्था सीखने का मौका मिल सकता है।

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मूलांक 6 का मनी राशिफल

प्रतिष्ठा बनाए रखने या किसी को प्रभावित करने के लिए अतिरिक्त खरीदारी का मन बन सकता है। शुक्र सुविधा और सुंदर चीजों की ओर खींचता है, इसलिए पहले जरूरत और उपयोगिता देखें। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह पर रकम लगाने से पहले नियम, अवधि और जोखिम खुद समझ लें। काम से जुड़ी सामग्री खरीदनी हो तो दो जगहों के दाम मिलाना उपयोगी रहेगा। उधार, अग्रिम भुगतान या साझे खर्च में लिखित विवरण रखें। इससे बाद में असहज बातचीत से बचाव होगा और आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।

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मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल

आलोचना या दबाव का असर चेहरे की थकान, जबड़े में कसाव या सिर भारी लगने के रूप में दिख सकता है। दिन में दो बार जबड़े को ढीला छोड़कर धीरे गहरी सांस लें। काम शुरू करने से पहले बैठने की जगह और जरूरी वस्तुएं ठीक कर लें। अव्यवस्था मन की बेचैनी बढ़ा सकती है। हल्का संगीत, पसंदीदा सुगंध या साफ कपड़े मन को सहज रखने में मदद कर सकते हैं। नियमित आराम और शांत रहने से दिन बेहतर बीतेगा।

आज का दिन दबाव में भी अपनी समझदारी बनाए रखने का है। तथ्यों के साथ बात संभालने से स्थिति सुधर सकती है।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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