मूलांक 6 राशिफल 13 नवंबर 2026: मीठे व्यवहार से बनेंगे बिगड़े काम, लेकिन खर्चों पर रखें लगाम
मूलांक 6 (6, 15, 24 जन्म तिथि) के लिए जानें 13 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज शांत विराम लेना और खर्चों पर लगाम रखना है जरूरी।
अपनी पसंद की रोजमर्रा की चीजों में भी मनचाही खुशी नहीं मिलेगी। वही काम और वही मांगें आपको कुछ देर के लिए सबसे अलग होकर शांति तलाशने की ओर ले जाएंगी। इस मनःस्थिति को लेकर खुद से नाराज ना हों। 13 नवंबर 2026 के मूलांक 4 और भाग्यांक 7, दोनों से आपकी मित्रता है और शुक्रवार का स्वामी अंक भी 6 है। यह मेल आपके स्वामी शुक्र के सुख और सुंदरता वाले पक्ष को शांत गतिविधियों से जोड़ता है। किसी सुकून भरे कोने में बैठना या पौधों के पास कुछ पल गुजारना अच्छा लगेगा। रोज की मांगों से थोड़ा विराम लेकर ऐसी गतिविधियों में जुड़ने से नई ऊर्जा मिलेगी और मन फिर तरोताजा होगा।
मूलांक 6 का लव राशिफल
अपनों से लगाव रहेगा, फिर भी रोज की बातचीत या साथ किए जाने वाले कामों में पहले जैसा आनंद नहीं आएगा। इसे रिश्ते में कमी का नाम ना दें। शुक्र का प्रेम वाला पक्ष अपनी जरूरत को नरमी से सामने रखने में मदद करेगा। पार्टनर को बताएं कि आपको कुछ शांत पल चाहिए। परिवार में हर छोटी मांग का जवाब तुरंत देने का दबाव महसूस हो तो अपनी सुविधा स्पष्ट करें। साथ बैठकर चुपचाप चाय पीना भी जुड़ाव का सहज तरीका होगा।
शुक्र के प्रभाव से आज सुख-सुविधाओं और रिश्तों से जुड़ी बातों पर आपका ध्यान रहेगा। मीठे व्यवहार से बिगड़े काम बनने के संकेत हैं, लेकिन बढ़ते खर्च और मानसिक थकान से सावधान रहना होगा। आज आपके लिए क्या खास है? जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
पढ़ाई या ऑफिस के परिचित काम नीरस लगेंगे और सामान्य रुचि वाले विषय भी मन नहीं लगाएंगे। ऐसे में खुद को लगातार खींचते रहना भारी लगेगा। काम की सूची में सबसे अहम हिस्से को पहचानें और उसके बीच छोटा शांत विराम रखें। विद्यार्थी किसी शांत जगह पर एक विषय लेकर बैठें। नौकरी और बिजनेस में हर चर्चा में शामिल रहने का दबाव ना लें। शुक्र की सुंदरता और व्यवस्था वाली खूबी अपनाते हुए काम की जगह से बेकार सामान हटाना उपयोगी रहेगा। शांत गतिविधि के बाद नई ऊर्जा के साथ लौटना अधिक सहज होगा।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
मन बहलाने के लिए सुविधा या सजावट की चीज खरीदने का खयाल आए तो पहले अपनी जरूरत पहचानें। शुक्र का सुख से जुड़ाव कभी खर्च की इच्छा भी बढ़ाता है, जबकि इस समय सुकून शांत गतिविधियों से मिलेगा। घर का छोटा खर्च सामने आए तो देखें कि वह वास्तविक जरूरत है या केवल ऊब मिटाने का तरीका। आय और निवेश से जुड़े फैसलों को मन बदलने का साधन ना बनाएं। लेन-देन का हिसाब अलग रखकर विराम लें।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
रोज की मांगों से कुछ दूरी मन को राहत देगी। कुछ देर शांत बैठकर आसपास की आवाजें सुनें या हल्के हाथ से रंग भरने जैसी गतिविधि चुनें। इसे भी पूरा करने का लक्ष्य ना बनाएं। शुक्र से जुड़ा सहज सुख ऐसे छोटे अनुभवों में मिलेगा। यह शांत विराम आपको ऊर्जा देगा और भीतर से तरोताजा महसूस कराएगा।
13 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 6 के जातक यदि अपने मीठे व्यवहार से लोगों का दिल जीतते हैं और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, तो यह दिन बेहद सुखद रहेगा। अपने स्वामी शुक्र देव की सौम्यता और मित्र अंक 4 एवं 7 के शांत प्रभाव का सही संतुलन बनाकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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