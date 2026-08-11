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मूलांक 6 राशिफल 11 अगस्त 2026: आज रिश्तों में महसूस होगी दूरी, उदासी में फिजूलखर्ची से बचें

By Anita Baranwal
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मूलांक 6 राशिफल 11 अगस्त 2026: आज रिश्तों में दूरी महसूस होगी और उदासी में फिजूलखर्ची से बचें। लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा पूर्वानुमान जानें। समझ बढ़ाकर और बजट संभालकर दिन बिताएं।

mulank 6 rashifal 11 august 2026
मूलांक 6 राशिफल 11 अगस्त 2026

अंक 6 यानी 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों के लिए 11 अगस्त 2026 का दिन भावनात्मक संवेदनशीलता वाला है। शुक्र का प्रभाव अपनापन और सुंदर तालमेल की चाह बढ़ाता है। मूलांक 2 और भाग्यांक 2 इस संवेदनशीलता को और तेज कर रहे हैं। छोटी दूरी भी बड़ी लग सकती है। लोगों से जुड़े रहें चाहे बात कम ही करें। प्रेम केवल साथ होना नहीं बल्कि सही मूल्य पहचानना भी है। मन की कमी को समझ से भरने की कोशिश करें।

मूलांक 6 का लव राशिफल

दिल में हल्की निराशा हो, तो भी रिश्तों से किनारा करना ठीक नहीं रहेगा। शुक्र का स्वभाव जोड़ने वाला है, इसलिए बातचीत बंद करने के बजाय नरम तरीके से अपनी बात रखना बेहतर रहेगा। अगर साथी या किसी करीबी से उम्मीद पूरी नहीं हुई, तो उसी बात को बार-बार मन में घुमाने से दूरी बढ़ सकती है। परिवार में भी लोग आपकी चुप्पी को गलत समझ सकते हैं। खुलकर सब कहना जरूरी नहीं पर इतना जरूर जताएं कि आप दूरी नहीं समझ चाहते हैं। पुराने रिश्तों को नए नजरिये से देखने का मौका बन सकता है। नरम रहें तो नजदीकी बनी रहेगी।

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मूलांक 6 का करियर राशिफल

कामकाज में आपकी समझ ठीक रहेगी लेकिन मन का असर काम की रफ्तार पर दिख सकता है। ऑफिस में डेडलाइन सिर पर हो और मन किसी निजी बात में अटका रहे वैसा हाल बन सकता है। शुक्र की सुविधा पसंद आदत आपको आसान काम चुनने की तरफ खींच सकती है। पहले जरूरी काम निपटाना बेहतर रहेगा। 2 की ऊर्जा सहयोग से काम निकालती है, इसलिए टीम या सीनियर से बात साफ रखें। स्टूडेंट्स भी पढ़ाई में मूड का इंतजार ना करें। छोटे हिस्सों में काम बांटेंगे, तो बोझ हल्का लगेगा। बिजनेस में क्लाइंट से व्यवहार विनम्र रखें पर समय की सीमा स्पष्ट रखें।

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मूलांक 6 का मनी राशिफल

मन उदास हो, तो आराम देने वाली चीजों पर खर्च बढ़ सकता है। शुक्र सुंदरता सुविधा और पसंद की चीजों की तरफ खींचता है, इसलिए बिना जरूरत की खरीदारी का मन बन सकता है। पैसों के मामले में खुद को खुश करने और बजट बिगाड़ने के बीच का फर्क समझना जरूरी रहेगा। किसी के लिए गिफ्ट बाहर खाने या सजावट जैसी बातों पर रकम निकल सकती है। खर्च पूरी तरह रोकने की जरूरत नहीं पर पहले जरूरी भुगतान अलग रखें। तभी संतुलन बना रहेगा और बाद में पछतावा नहीं होगा।

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मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल

भावनात्मक थकान शरीर में भारीपन की तरह महसूस हो सकती है। खासकर कंधों चेहरे या कमर में जकड़न बढ़े, तो उसे नजरअंदाज ना करें। अपने आसपास थोड़ा सलीका और साफ माहौल रखें। शुक्र इससे जल्दी राहत देता है। बहुत भीड़ या बहुत शोर से मन और नीचे जा सकता है। थोड़ी देर धीमे संगीत हल्की वॉक या शांत बैठने से भीतर का दबाव कम हो सकता है। नियमित आराम और हल्का भोजन स्वास्थ्य को संतुलित रखेगा।

आज की सलाह है कि मन बंद नहीं थोड़ा खुला रखें, तो राह साफ दिखेगी। उदासी में दिखावे वाला खर्च बढ़ाने से बचें और रिश्तों से दूरी बनाने के बजाय समझ बढ़ाने की कोशिश करें। शांत रहकर आगे बढ़ें तो दिन बेहतर बीतेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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