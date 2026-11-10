मूलांक 6 राशिफल 10 नवंबर 2026: सुंदर चीजें खींचेंगी ध्यान, लोगों से मिलने-जुलने में लगेगा मन
Mulank 6 Horoscope 10 Nov 2026: मूलांक 6 (6, 15, 24 जन्म तिथि) के लिए जानें 10 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज कलात्मकता और मेलजोल से मन रहेगा प्रसन्न।
दिन कला, सुंदर चीजों और लोगों से मिलने के लिए बहुत अच्छा है। नाटक देखने, कला प्रदर्शनी घूमने या किसी सामाजिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिले तो मन प्रसन्न रहेगा। आपके स्वामी शुक्र का सौंदर्य और मेलजोल से जुड़ा स्वभाव इस रुचि में साफ दिखेगा। 10 नवंबर 2026 का मूलांक 1 आपके प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 4 से आपकी मित्रता है। यह मेल अपनी पसंद को जगह देने और दूसरों से सहजता से जुड़ने के अनुकूल है। खूबसूरत चीजों को निहारना अच्छा लगेगा और बातचीत में तारीफ के सच्चे शब्द आएंगे। व्यस्तता हो तो भी अपनी पसंद की किसी छोटी गतिविधि के लिए जगह रखें। हर निमंत्रण स्वीकार करने का दबाव ना लें।
मूलांक 6 का लव राशिफल
अपनापन जताने के लिए सहज शब्द मिलेंगे। प्रेम जीवन में किसी पसंदीदा कला, नाटक या सुंदर जगह का जिक्र बातचीत को सुखद रखेगा। पार्टनर की पसंद के बारे में उत्सुकता दिखाएं और अपनी पसंद भी साझा करें। शुक्र रिश्तों में स्नेह को महत्व देता है, इसलिए तारीफ किसी सच्ची बात पर करें। परिवार के साथ किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम पर चर्चा अच्छी लगेगी। सामाजिक मिलन में सबका ध्यान अपनी ओर रखने की कोशिश थकाने वाली होगी। सहज रहें, हर पल को खास बनाने की जिम्मेदारी आपकी अकेले की नहीं है।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में सुंदर प्रस्तुति के प्रति रुचि रहेगी। शुक्र का कलात्मक पक्ष किसी विषय को चित्रों या उदाहरणों से समझने में उपयोगी रहेगा। बच्चों की पढ़ाई में कहानी का छोटा नाट्य रूप बनाकर अभ्यास कराना एक सहज तरीका है। विद्यार्थी सजावट के साथ लिखी बात की स्पष्टता भी जांचें। ऑफिस में प्रस्तुति तैयार करनी हो तो रंग और बनावट संदेश के अनुरूप रखें। बिजनेस से जुड़े सामाजिक आयोजन में विनम्र परिचय और सुखद बातचीत पर ध्यान दें। पेशेवर संपर्क को तुरंत काम का प्रस्ताव बनाने का दबाव ना रखें। दूसरों के काम की अच्छी बात पहचानना भी उपयोगी अभ्यास है।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
कला और सुंदर चीजों में रुचि के साथ खरीदारी की इच्छा भी रहेगी। शुक्र सुविधा और खर्च से जुड़ा है, इसलिए प्रदर्शनी या कार्यक्रम में जाने से पहले अपनी खर्च सीमा तय करें। टिकट के साथ आने जाने का खर्च भी जोड़ें। आय का अनुमान लगाकर कोई महंगी वस्तु बुक ना करें। निवेश या लेनदेन की बात किसी सुखद मुलाकात में निकले तो उसे अलग वित्तीय विषय मानें। अच्छा परिचय पैसे लगाने का पर्याप्त आधार नहीं है।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
सुंदर चीजों को देखना और हल्की, सुखद बातचीत करना मन को अच्छा लगेगा। शुक्र की सुखप्रियता को अपनी क्षमता के अनुसार जगह दें। किसी आयोजन में जाएं तो बैठने और आराम की सुविधा पहले देख लें। लगातार कई कार्यक्रम जोड़ना थकाने वाला हो सकता है। अपनी ऊर्जा के अनुसार एक गतिविधि चुनें, ताकि पसंद का अनुभव भी बोझ ना लगे।
10 नवंबर 2026 का दिन मूलांक 6 के जातकों के लिए रचनात्मकता और मधुर संबंधों का आनंद लेने का समय है। स्वामी शुक्र और भाग्यांक 4 का प्रभाव आपको आकर्षक और मिलनसार बनाएगा। हालांकि, सुंदरता के आकर्षण में बहकर अत्यधिक खर्च करने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र