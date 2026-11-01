मूलांक 6 राशिफल 1 नवंबर: अपनों से बढ़ेगी नजदीकी, रिश्तों में लौटेगी मिठास
Mulank 6 Numerology 1 November 2026: शुक्र, मूलांक 1 और भाग्यांक 4 का प्रभाव। जानें मूलांक 6 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज अपनों से बढ़ेगी नजदीकी।
शुक्र की नरम और मिलनसार ऊर्जा इस बार आपको अपने लोगों के और करीब ला सकती है। मन ऐसे चेहरों की तरफ जाएगा जिनके साथ बैठकर सुकून मिलता है। छोटी मुलाकात, पास के किसी अपने से मिलना या पुराना संपर्क फिर से जुड़ना अच्छा असर दे सकता है। आप खुश पल संजोना चाहते हैं, और यही भाव दिन को हल्का बनाए रखेगा। बीच में 1 नवंबर 2026 का मूलांक 1 आपको पहल करने की हिम्मत देगा, जबकि भाग्यांक 4 कहेगा कि आराम और मेलजोल के बीच जरूरी काम भी सलीके से पूरे करें। शुक्र सुविधा पसंद है, इसलिए मन सजावट, कपड़ों या माहौल को बेहतर बनाने में भी लग सकता है। बस जरूरी और दिखावे वाली बात में फर्क बनाए रखें।
मूलांक 6 का लव राशिफल
दिल के मामलों में अपनापन बढ़ाने वाला समय है। अगर पिछले दिनों दूरी सी लगी थी, तो अब बात सहज ढंग से खुल सकती है। शुक्र रिश्तों में मिठास देता है, इसलिए छोटी सी मुलाकात, साथ चाय पीना या बिना किसी मतलब की बातचीत भी बहुत काम की रहेगी। जो लोग अकेले हैं, उनके लिए किसी नए परिचय से अच्छा लगाव बनने की संभावना है। परिवार में भी आप जोड़ने वाले व्यक्ति की भूमिका निभा सकते हैं। हां, किसी अपने से सिर्फ मन पढ़ लेने की उम्मीद ना रखें। साफ और नरम शब्द ज्यादा असर करेंगे।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
कामकाज में आपका व्यवहार और प्रस्तुति दोनों ध्यान खींच सकते हैं। शुक्र आपको लोगों से तालमेल बिठाने की ताकत देता है, इसलिए टीम वर्क, क्लाइंट डीलिंग, डिजाइन, सर्विस, ब्यूटी, हॉस्पिटैलिटी या पब्लिक फेसिंग काम में मदद मिल सकती है। ऑफिस में किसी पुराने परिचित से उपयोगी बात निकल सकती है। पढ़ाई करने वालों के लिए ग्रुप स्टडी या किसी दोस्त के साथ विषय समझना आसान रहेगा। दिन की ऊर्जा यह भी कहती है कि सिर्फ अच्छा माहौल काफी नहीं होगा। मूलांक 1 पहल करवाएगा और भाग्यांक 4 काम को ढांचे में रखने की मांग करेगा। इसलिए मीटिंग, फाइल, मेल या तय काम को व्यवस्थित रखें। तभी आपका अच्छा प्रभाव टिकेगा।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में सुविधा और खुशी पर खर्च करने का मन बन सकता है। यही शुक्र का स्वभाव भी है। पर बैंक, यूपीआई, कार्ड या किसी पेमेंट का काम करते समय रकम और नाम दोबारा देख लें। किसी अपने के साथ साझा खर्च की बात हो, तो पहले साफ तय करना बेहतर रहेगा। आमदनी सामान्य ढंग से चल सकती है, लेकिन छोटी छोटी रकम मिलकर बजट हिला सकती हैं। जरूरत और पसंद के बीच संतुलन बनाना इस समय समझदारी रहेगा।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
मन खुश रहे तो शरीर भी हल्का महसूस करता है, लेकिन लगातार मिलना जुलना या बाहर का माहौल थका सकता है। मीठा, ठंडा या तला हुआ ज्यादा लेने से सुस्ती बढ़ सकती है। थोड़ा सादा खाना और बीच बीच में पानी लेते रहें। अगर कमरे या ऑफिस में लंबे समय तक बैठे रहें, तो उठकर थोड़ी चाल जरूर लें। इससे शरीर में जकड़न कम होगी और मूड भी संतुलित रहेगा।
मूलांक 6 के जातकों के लिए 1 नवंबर 2026 का यह दिन अपनों के साथ खुशियां बांटने और कार्यस्थल पर व्यवस्था बनाए रखने का है। आज आपका शुभ अंक 4 है तथा शुभ रंग नीला, गुलाबी और गहरा नीला रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा दक्षिण-पूर्व है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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