मूलांक 6 राशिफल 7 नवंबर: किसी अपने से जुड़ी कड़वी सच्चाई आएगी सामने, टूट सकती है उम्मीद
मूलांक 6 राशिफल 7 नवंबर 2026: शुक्र देव और मित्र मूलांक 7 के प्रभाव से आज रिश्तों की वास्तविकताओं से सामना होगा। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
परिवार से जुड़ी कोई बात आपको एक कड़वी सच्चाई के सामने खड़ा करेगी। आपको एहसास हो सकता है कि लंबे समय से किसी अपने को आप अपनी बनाई छवि के अनुसार देखने की उम्मीद रख रहे थे। अब उन उम्मीदों के नतीजे सामने आने का दौर है। ऐसे में अकेले या अलग पड़े होने का अहसास हो सकता है। 7 नवंबर 2026 का मूलांक 7 आपके अंक 6 का मित्र है और भाग्यांक 1 है। यह संबंध अपनी सोच को परखने और अपना रुख पहचानने की ओर ले जाएगा। आपके स्वामी शुक्र प्रेम और रिश्तों में सुख चाहते हैं। इसी चाह में दूसरे की वास्तविक पसंद ओझल हो सकती है। मन भारी हो तो खुद को थोड़ा संभलने दें।
मूलांक 6 का लव राशिफल
किसी अपने की पसंद और आपकी उम्मीद का फर्क साफ होगा। पार्टनर को लेकर मन में बनी तस्वीर पर भी सवाल उठेंगे। आपको लग सकता है कि रिश्ते में आपकी जगह कम हो गई है। इस भावना को समझना जरूरी है, लेकिन इसे रिश्ते का अंतिम सच ना मानें। शुक्र का प्रेम वाला पक्ष अपनापन चाहता है, पर हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। बातचीत में किसी खास व्यवहार की मांग दोहराने से पहले बताएं कि उससे आपको कौन सी भावना जुड़ी लगती है।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
बच्चों की पढ़ाई को लेकर देखें कि आपकी उम्मीद उनकी रुचि और सीखने की गति से कितनी मेल खाती है। उन्हें अपने पसंदीदा रास्ते पर देखने की इच्छा अनजाने में दबाव बन सकती है। पढ़ाई हो या ऑफिस, यह अपनी अपेक्षाओं का असर परखने का दिन है। किसी सहकर्मी से हमेशा अपने तरीके से काम करने की उम्मीद पर विचार करें। बिजनेस में सहयोगी की भूमिका उसकी सहमति से तय करें। शुक्र बेहतर तालमेल की चाह देते हैं। पेशेवर प्रगति के लिए वास्तविक क्षमता और तय जिम्मेदारी को आधार बनाना उपयोगी रहेगा।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
सुविधा और सुंदर चीजों की चाह शुक्र से जुड़ी है। किसी अपने के लिए खर्च करते समय देखें कि उसके साथ आपकी कोई अनकही उम्मीद तो नहीं जुड़ी है। उपहार से मनचाहा व्यवहार मिलने की आशा दुख बढ़ा सकती है। साझा लेनदेन में भावनात्मक अपेक्षा और आर्थिक जिम्मेदारी अलग रखें। आय या निवेश के फैसले अकेलापन भरने का तरीका ना बनें। खरीदारी से पहले पूछें कि चीज वास्तव में किसकी पसंद है।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
अलग पड़े होने का अहसास दिन को भावनात्मक रूप से भारी बना सकता है। अपनी तकलीफ को छोटा ना मानें। मन की उलझन कागज पर लिखें और उसमें तथ्य तथा अपनी अपेक्षा अलग पहचानें। शुक्र से जुड़ी सुख की चाह को सहज जगह दें। परिचित संगीत सुनना एक सरल विकल्प है। कठिन बातचीत के बाद खुद को तुरंत सामान्य दिखाने का दबाव ना दें।
मूलांक 6 के जातकों के लिए 7 नवंबर 2026 का यह दिन अपनी अपेक्षाओं को पहचानने और अपनों की वास्तविक पसंद को स्वीकार करने का है। आज आपका शुभ अंक 7 है एवं शुभ रंग नीला, गुलाबी और गहरा नीला रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा दक्षिण-पूर्व है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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