मूलांक 6 राशिफल 6 नवंबर: बिजनेस में बनेगी बात, घर की सजावट पर खर्च करने का मन होगा
Mulank 6 Numerology 6 November 2026: शुक्र, मूलांक 6 और भाग्यांक 9 का प्रभाव। जानें मूलांक 6 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज बिजनेस में बनेगी बात व सजावट पर होगा खर्च।
शुक्र के प्रभाव से सुंदरता और सलीके पर आपका ध्यान रहेगा। अपने आसपास की सजावट बदलने या उसे सुंदर बनाने के लिए कुछ खरीदने की इच्छा होगी। कारोबारी मीटिंग के लिए दिन अच्छा है। ये बैठकें उपयोगी रहेंगी और कुछ अहम फैसले भी होंगे। 6 नवंबर 2026 का मूलांक 6 आपके अंक से मेल खाता है और शुक्रवार के स्वामी का अंक भी 6 है। दिन का भाग्यांक 9 है। यह मेल शुक्र की सुंदरता, सुविधा और आपसी तालमेल वाली खूबियों को उभारेगा। हर बदलाव बड़ा हो, ऐसा दबाव ना लें। मौजूदा सामान को नई जगह रखने से भी शुरुआत कर सकते हैं। अपनी पसंद के साथ जगह की उपयोगिता भी देखें।
मूलांक 6 का लव राशिफल
घर की सजावट पर अपनों के साथ बातचीत होगी। शुक्र का प्रेम और सौंदर्य वाला पक्ष साझा पसंद खोजने में मदद करेगा। पार्टनर की राय आपकी पसंद से अलग हो तो पहले उनका कारण सुनें। साथ मिलकर किसी कोने की सजावट तय करना रिश्ते में भागीदारी का सहज तरीका रहेगा। परिवार के दूसरे सदस्यों की सुविधा को भी इस चर्चा में जगह दें। सबका स्वाद एक जैसा होने का दबाव ना रखें। अपनापन केवल सुंदर चीजों से नहीं, एक दूसरे की पसंद समझने से भी जुड़ा है।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
कारोबारी बैठकों में सार्थक चर्चा होगी और अहम फैसले लिए जाएंगे। अपनी बात साफ रखने के लिए प्रस्ताव के मुख्य बिंदु तैयार रखें। शुक्र का सलीका प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाने में उपयोगी रहेगा। हालांकि काम की जानकारी उतनी ही स्पष्ट रखें। मसलन, किसी रिपोर्ट की डेडलाइन पास हो तो उसे सजाने में पूरा वक्त ना लगाएं। पहले तथ्य और निष्कर्ष पूरे करें। नौकरी में किसी निर्णय पर चर्चा हो तो अपनी जिम्मेदारी समझें। विद्यार्थी भी नोट्स को सुंदर बनाने के साथ उनकी सामग्री जांचें। फैसलों और अगले काम का लिखित रिकॉर्ड रखना उपयोगी रहेगा।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
सजावट या सुविधा से जुड़ी किसी चीज की खरीदारी का मन होगा। शुक्र का आकर्षण खूबसूरत सामान की ओर ध्यान ले जाएगा। खरीदने से पहले नाप, गुणवत्ता और कुल कीमत देखें। केवल तस्वीर देखकर सामान चुनना ठीक नहीं रहेगा। कारोबारी बैठक में पैसों से जुड़ा फैसला हो तो भुगतान की शर्तें पढ़ें। उपयोगी बातचीत को तत्काल आय मिलने का संकेत ना मानें। निवेश का निर्णय सजावट की खरीदारी से अलग सोचकर लें।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
आसपास की जगह को सुंदर और सुविधाजनक रखने की इच्छा रहेगी। इस उत्साह में सजावट बदलने का पूरा काम एक साथ अपने ऊपर ना लें। भारी सामान खिसकाना हो तो मदद लें। शुक्र की सुविधा वाली खूबी को बैठने और काम करने की जगह में अपनाएं। रास्ता खुला रखें और इस्तेमाल की चीजें सहज पहुंच में रखें। थकान लगे तो बाकी बदलाव बाद के लिए छोड़ दें।
मूलांक 6 के जातकों के लिए 6 नवंबर 2026 का यह दिन व्यावसायिक बैठकों को सफल बनाने और अपने जीवन में सौंदर्य एवं संतुलन लाने का है। आज आपका शुभ अंक 4 है एवं शुभ रंग नीला, गुलाबी और गहरा नीला रहेगा। आज के दिन के लिए आपकी शुभ दिशा दक्षिण-पूर्व मानी गई है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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