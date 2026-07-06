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मूलांक 6 राशिफल 6 जुलाई 2026: ऑफिस में रखें संयम, आज आत्मविश्वास ही बनेगा आपकी ताकत

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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6 जुलाई 2026 मूलांक 6 राशिफल: आज संयम और आत्मविश्वास से काम करें। प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर विस्तृत भविष्यफल, शुभ अंक, रंग और सलाह जानिए।

मूलांक 6 राशिफल 6 जुलाई 2026: ऑफिस में रखें संयम, आज आत्मविश्वास ही बनेगा आपकी ताकत

Numerology Horoscope Today: आज 6 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 6 वालों के लिए संयम और आत्मविश्वास का है। शुक्र की ऊर्जा आपको संतुलन और सलीके की याद दिला रही है, जबकि भाग्यांक 5 दिन को थोड़ा चंचल बना सकता है। आज काम में जल्दबाजी न करें, थोड़ा रुककर सोचें तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। ऑफिस या घर की जिम्मेदारियों में संयम बनाए रखने से आपकी छवि मजबूत होगी।

मूलांक 6 का लव राशिफल

आज रिश्तों में नरमी और स्पष्टता दोनों जरूरी हैं। आपकी बात थोड़ी सख्त लग सकती है, जबकि मन में गलत इरादा नहीं होगा। प्रेम संबंध में सामने वाला आपकी चुप्पी को दूरी समझ सकता है, इसलिए अपनी भावनाओं को साफ शब्दों में कहें। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो तो तकरार बढ़ाने की बजाय शांत रहकर सुनें। शुक्र आपको अपनापन दे रहा है, लेकिन रिश्ते केवल ताकत से नहीं, समझ और लचीलेपन से भी चलते हैं। आज थोड़ी मुलायम बातचीत रिश्तों को और मजबूत बनाएगी।

मूलांक 6 का करियर राशिफल

कार्यक्षेत्र में आज आपका संयम सबसे बड़ा हथियार बनेगा। ऑफिस में सीनियर या टीम के सदस्यों से बात करते समय जल्दबाजी न करें। मूलांक 6 आपको व्यवहार और टीमवर्क की समझ दे रहा है, जबकि भाग्यांक 5 कई काम एक साथ ला सकता है। छात्रों को एक साथ बहुत कुछ पढ़ने की बजाय छोटे-छोटे टॉपिक करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। बिजनेस में बात साफ रखें, लेकिन दबाव बनाकर काम न करवाएं। आज का दिन पुराने काम निपटाने और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने का है। संयम बनाए रखने वाले को अच्छे परिणाम मिलेंगे।

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मूलांक 6 का मनी राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सावधानी बरतें। छोटे-छोटे खर्च या अचानक आने वाले बिल बजट को प्रभावित कर सकते हैं। शुक्र सुविधा चाहता है, लेकिन इस समय जरूरी और पसंदीदा चीज में फर्क रखना बेहतर रहेगा। कोई भुगतान या लेन-देन हो तो रसीद और नियम अच्छे से देख लें। भाग्यांक 5 की वजह से छोटी जल्दबाजी गड़बड़ी करा सकती है। आज कोई नया निवेश करने की बजाय पुरानी योजनाओं को मजबूत करने पर ध्यान दें। संयम से लिए गए फैसले भविष्य में स्थिरता देंगे।

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मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल

आज थकान जिम्मेदारियों के बोझ से ज्यादा महसूस हो सकती है। लंबे समय तक एक जगह बैठकर काम करने से गर्दन, कंधे या आंखों में भारीपन आ सकता है। बीच-बीच में उठकर हल्की चहलकदमी करें और पानी ज्यादा पिएं। भारी या मसालेदार भोजन कम करें। शाम को थोड़ा अकेला समय निकालकर मन को शांत करें। संयम बनाए रखने से आपका स्वास्थ्य संतुलित रहेगा और दिन का अंत अच्छा होगा।

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कुल मिलाकर आज का दिन संयम रखने और आत्मविश्वास बनाए रखने वाला है। ऑफिस में संतुलित व्यवहार से सफलता मिलेगी।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: ऊंचे पद वाले व्यक्ति की कठोर बात को अपनी हार न मानें। खीझ में घर के लोगों से उलटी प्रतिक्रिया न दें। केवल प्रभाव देखकर कोई खर्च तय न करें।

आज की सलाह: अपनी काबिलियत याद रखें और जवाब सोचकर दें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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