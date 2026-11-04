मूलांक 6 राशिफल 4 नवंबर: बजट में बची रकम के साथ ना करें 2 गलती
Mulank 6 Aaj Ka Rashifal 2026 : मूलांक 6 वालों को 4 नवंबर के दिन अपने पैसों की स्थिति का बखूबी ख्याल रखना है। जानें आज शुक्र किन चीजों का संकेत आपको देना चाहते हैं?
पैसों की स्थिति कुछ असहज रह सकती है, इसलिए बजट बनाना और गैरजरूरी खर्च घटाना जरूरी रहेगा। राहत यह है कि महंगी और आराम की चीजों का आकर्षण आपके मन पर सामान्य दिनों से कम रहेगा। ऐसे में खर्च की आदतों को बदलना आपके लिए आसान होगा। 4 नवंबर 2026 के मूलांक 4 और भाग्यांक 7, दोनों से अंक 6 की मित्रता इस सहजता को सहारा देती है। आपके स्वामी शुक्र सुख, सुंदरता और सुविधाओं से जुड़े हैं, मगर इस बार आप उनकी कीमत पर भी गौर करेंगे। अपनी पसंद छोड़ने का दबाव न लें। बस यह तय करें कि कौन सी चीज उपयोगी है और कौन सी केवल मन लुभा रही है।
लव राशिफल
रिश्तों में अपनापन जताने के लिए महंगा उपहार लेने की इच्छा कम रहेगी। शुक्र का प्रेम और सुख वाला पक्ष छोटी घरेलू खुशियों में जगह पाएगा। परिवार की बातचीत में घर के खर्च का विषय आए तो अपनी चिंता साफ शब्दों में रखें। बजट की बात करते हुए किसी की पसंद को फिजूल कहना खटक सकता है। साझा जरूरतों की सूची बनाएं और सभी को अपनी बात रखने दें। पैसों की असहजता आपके लिए कठिन लगे तो पार्टनर से उसे छिपाने का बोझ न उठाएं।
करियर राशिफल
पढ़ाई और काम से जुड़ी खरीदारी में उपयोगिता समझना आसान रहेगा। महंगे सामान का आकर्षण कम होने से आप देख पाएंगे कि काम के लिए वास्तव में क्या चाहिए। शुक्र की सुंदरता पसंद करने वाली प्रवृत्ति को प्रस्तुति साफ रखने में लगाएं, केवल दिखावे पर रकम लगाने में नहीं। किसी कोर्स, उपकरण या ऑफिस की सुविधा पर खर्च सोचना हो तो पहले उसका उपयोग लिखें। बिजनेस में सजावट और जरूरी काम के बजट अलग रखें। सीमित साधन होने पर खुद को कम न आंकें। फिलहाल उपलब्ध चीजों से काम की जरूरत पूरी करने पर ध्यान दें।
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति में थोड़ी असुविधा की संभावना है। आय और तय भुगतान लिखकर देखें कि निजी पसंद के लिए कितनी रकम बचती है। गैरजरूरी खर्च में कटौती करना इस समय आसान रहेगा, क्योंकि महंगी चीजें आपको पहले जितना नहीं लुभाएंगी। शुक्र से जुड़े सुविधा के खर्च में यही समझ उपयोगी होगी। खरीदारी की सूची से ऐसी चीज हटाएं जिसका उपयोग साफ नहीं है। बजट में बची रकम को तुरंत किसी नए खर्च या निवेश के लिए तय न करें।
हेल्थ राशिफल
पैसों की चिंता मन में बनी रहे तो हिसाब देखने के लिए एक सीमित अवधि तय करें। पूरे दिन उसी जोड़घटाव में उलझे रहना भारी लगेगा। शुक्र सुख और सहजता से जुड़े हैं। आराम के लिए महंगा इंतजाम तलाशने का खिंचाव कम रहेगा। घर में संगीत सुनना या कोई पुराना शौक दोहराना चुनें। बजट की कटौती करते समय अपनी जरूरी देखभाल के खर्च अलग रखें।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: सुविधा के नाम पर गैरजरूरी खरीदारी न जोड़ें। बजट की चर्चा में किसी की पसंद पर ताना न दें। जरूरी देखभाल का खर्च न काटें।
आज की सलाह: खरीदारी की सूची बनाकर उसमें केवल उपयोगी चीजें रहने दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र