मूलांक 6 अंक ज्योतिष 4 जुलाई 2026: आज रिश्तों और करियर में बदलाव का दिन, समझदारी दिलाएगी सफलता
Mulank 6 Rashifal Prediction: 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों के लिए 4 जुलाई 2026 का राशिफल। आज रिश्तों और करियर में बदलाव का दिन है। समझदारी से फैसले लें तो सफलता मिलेगी। प्रेम, धन, स्वास्थ्य पर विस्तृत भविष्यफल, शुभ अंक, रंग और सलाह जानिए।
Numerology Horoscope Today: आज 4 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 6 वाले लोगों के लिए अलग सोच और समझदारी का दिन है। शुक्र ग्रह का प्रभाव आपको नरम स्वभाव देगा, जिससे आप दूसरों की राय को पहले से ज्यादा गौर से सुन पाएंगे। जो लोग आमतौर पर आपसे अलग विचार रखते हैं, उनकी बातें भी आज पूरी तरह गलत नहीं लगेंगी। मूलांक 4 की स्थिरता और भाग्यांक 3 की संवाद क्षमता आपको संतुलित फैसले लेने में मदद करेगी।
मूलांक 6 लव राशिफल
आज रिश्तों में समझने की क्षमता बढ़ी हुई रहेगी। अगर किसी करीबी से पहले मतभेद चला आ रहा था, तो आज आप उनकी बात बीच में काटने की बजाय शांति से सुनने की कोशिश करेंगे। यही बदलाव दूरी को कम कर सकता है। प्रेम संबंध में नया आकर्षण बन सकता है, लेकिन इसे तुरंत गहरा नाम देना उचित नहीं होगा। शुक्र रोमांस बढ़ाता है, लेकिन सुख की चाह भी जगाता है। इसलिए दिल की बात सुनें, लेकिन सामने वाले की स्थिरता और विश्वसनीयता भी परखें। परिवार में किसी अलग सोच वाले सदस्य से बात नरमी से करें, इससे रिश्ते और मजबूत होंगे।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
करियर में आज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विरोधी राय भी आपके काम को बेहतर बना सकती है। ऑफिस में अगर कोई सहकर्मी आपके तरीके पर सवाल उठाए, तो बचाव में आने की बजाय उसमें सुधार की संभावना देखें। मूलांक 4 आपको काम को व्यवस्थित रखने की ऊर्जा देगा, जबकि भाग्यांक 3 बातचीत और प्रेजेंटेशन में मदद करेगा। छात्रों के लिए भी यह दिन अच्छा है। टीचर की कड़ी टिप्पणी को निराशा नहीं, बल्कि सुधार की दिशा मानें। बिजनेस में ग्राहक की आपत्ति से भी उपयोगी संकेत मिल सकते हैं।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
आज सुंदर और आरामदायक चीजों पर खर्च करने का मन बन सकता है, क्योंकि शुक्र विलासिता की ओर खींचता है। लेकिन हर इच्छा को तुरंत पूरा करने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति की बातों या प्रभावशाली अंदाज से प्रभावित होकर खरीदारी करने से पहले उसकी उपयोगिता जरूर जांच लें। अगर काम से जुड़ा कोई खर्च सामने आए, तो उसके फायदे और समय दोनों को ध्यान में रखें। छोटी-छोटी रकमों का हिसाब साफ रखने से बाद में उलझन नहीं होगी। दिखावे से ज्यादा काम की चीज चुनना आपके लिए बेहतर रहेगा।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
आज मन ज्यादा लोगों की बातें पकड़ सकता है, जिससे भीतर हल्की थकान महसूस हो सकती है। गर्दन, कंधे या चेहरे पर तनाव दिख सकता है, खासकर जब आप खुद को लगातार ठीक ढंग से पेश करने की कोशिश कर रहे हों। थोड़ी देर शांत बैठकर गहरी सांस लें। चेहरा और आंखें ठंडे पानी से धोना राहत दे सकता है। आरामदायक कपड़े पहनें और हल्का संगीत सुनें। इससे मूड संतुलित रहेगा और दिन आसान हो जाएगा।
कुल मिलाकर आज का दिन समझदारी और नए नजरिए से सफलता दिलाने वाला है। अलग राय को अवसर मानकर आगे बढ़ें तो रिश्तों और करियर दोनों में फायदा होगा।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: पुराने विरोध को नए मौके पर हावी ना होने दें। छोटी मुलाकात को स्थायी रिश्ता मानकर उम्मीदें ना बढ़ाएं। डेडलाइन के दबाव में सिर्फ पसंद के हिसाब से फैसला ना करें।
आज की सलाह: अलग राय में छिपा काम का संकेत पहचानकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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