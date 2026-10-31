मूलांक 6 राशिफल 31 अक्टूबर: नए संपर्कों से बनेगा काम, लेकिन हर बात पर ना करें भरोसा
Mulank 6 Numerology 31 October 2026: शुक्र, मूलांक 4 और भाग्यांक 6 का प्रभाव। जानें मूलांक 6 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज हर बात पर अंधा भरोसा नहीं करना है।
सुबह से फोन, मैसेज और छोटी छोटी बातचीत का सिलसिला तेज रह सकता है। 31 अक्टूबर 2026 का मूलांक 4 इस भागदौड़ में आपको क्रम और समझ देता है, जबकि भाग्यांक 6 लोगों से जुड़कर काम निकलवाने की राह खोलता है। आपका अपना अंक 6 और शुक्र का स्वभाव मेलजोल, सुविधा और अच्छे व्यवहार को आगे लाता है, इसलिए आसपास के लोग आपकी बात सुनने को तैयार दिख सकते हैं। नए विचार, हल्की बातचीत और काम की जरूरी चर्चा एक साथ चल सकती है। बस ध्यान रखें कि हर अच्छी लगने वाली बात को तुरंत हां ना करें। जहां बात पक्की करनी हो, उसे साफ शब्दों में दोहराना बेहतर रहेगा।
मूलांक 6 का लव राशिफल
रिश्तों में नरमी आपकी ताकत रहेगी, लेकिन केवल मीठे शब्द काफी नहीं होंगे। अगर किसी अपने से फोन पर बात हो तो आधी बात समझकर मन बनाने के बजाय पूरा सुनें। शुक्र आपको अपनापन देता है, इसलिए मन की दूरी घटाने का मौका बन सकता है। प्रेम संबंध में हल्की छेड़छाड़ और खुली बातचीत अच्छा असर डाल सकती है। परिवार में भी किसी की बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा ठहरना बेहतर रहेगा। छोटी सी स्पष्टता बाद की बड़ी गलतफहमी बचा सकती है।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
कामकाज में रफ्तार बनी रहेगी और कई लोग एक ही समय पर आपका ध्यान चाह सकते हैं। ऐसे में मूलांक 4 की दिन ऊर्जा आपको काम बांटकर चलने की सीख दे रही है। ऑफिस में कॉल, मीटिंग या कोऑर्डिनेशन वाले काम में आपका प्रभाव अच्छा रह सकता है, खासकर जब आप बात को सीधा और संक्षेप में रखें। शुक्र का असर प्रेजेंटेशन, डिजाइन, क्लाइंट डीलिंग, सर्विस और पब्लिक कांटेक्ट से जुड़े लोगों के लिए मददगार हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप डिस्कशन, नोट्स शेयर करना और किसी टॉपिक को बोलकर समझना फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में नए संपर्क बन सकते हैं, पर शर्तें बाद में नहीं, उसी समय साफ करें।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
सुविधा, सुंदरता या किसी पसंद की चीज पर खर्च करने का मन बन सकता है। यही शुक्र का स्वभाव भी है, लेकिन मूलांक 4 याद दिलाता है कि उपयोग और इच्छा में फर्क रखें। किसी फोन कॉल या बातचीत में मिली स्कीम, ऑफर या जल्दी लाभ वाली बात को सुनकर तुरंत रकम ना लगाएं। छोटे खर्च भी जुड़कर बजट बिगाड़ सकते हैं। जहां भुगतान जरूरी हो, वहां रकम, तारीख और तरीका साफ देख लें।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
तेज बातचीत और लोगों से लगातार जुड़े रहने के कारण दिमाग भरा हुआ लग सकता है। बीच बीच में दो मिनट की चुप्पी लें और गहरी सांसें भरें। मीठा या चाय कॉफी जरूरत से ज्यादा लेने से सुस्ती और चिड़चिड़ापन दोनों बढ़ सकते हैं। शाम को हल्का संगीत, गुनगुना पानी या थोड़ी देर शांत बैठना मन को संतुलित रखेगा।
मूलांक 6 के जातकों के लिए 31 अक्टूबर 2026 का यह दिन नए अवसरों का लाभ उठाने और अपनी बातचीत में स्पष्टता रखने का है। आज आपका शुभ अंक 4 है एवं शुभ रंग नीला, गुलाबी और गहरा नीला रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा दक्षिण-पूर्व है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र