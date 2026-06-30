मूलांक 6 अंक ज्योतिष 30 जून 2026: रिश्तों में आज रहना होगा सतर्क, जल्दबाजी में भरोसा पहुंचाएगा नुकसान
Mulank 6 Rashifal Prediction: मूलांक 6 (6, 15 और 24 तारीख को जन्मे) लोगों के लिए 30 जून 2026 का राशिफल। रिश्तों में सतर्क रहें, जल्दबाजी में भरोसा ना करें। आज प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानिए विस्तार से। शुभ अंक, रंग और सलाह भी पढ़ें।
Numerology Horoscope Today: 30 जून 2026 का दिन मूलांक 6 वाले लोगों के लिए भावनाओं और समझ के बीच संतुलन बनाए रखने वाला रहेगा। शुक्र का प्रभाव आपको रिश्तों और सुंदरता की ओर खींचेगा, लेकिन मूलांक 3 की बातचीत और भाग्यांक 1 की पहल आपको सतर्क रहने की याद दिलाएगी। आज मन थोड़ा उलझा हुआ रह सकता है। लोगों की बातों को जैसा दिख रहा है, वैसा ही मान लेने की बजाय थोड़ी जांच जरूरी होगी। जल्दबाजी में किसी पर पूरा भरोसा करने से बचें, क्योंकि बाद में निराशा हो सकती है।
मूलांक 6 का लव राशिफल
आज रिश्तों में भावनाएं थोड़ी ज्यादा सक्रिय रहेंगी। सामने वाले की बात को पूरी तरह समझे बिना उसमें अपना मत जोड़ने की आदत से बचना होगा। प्रेम संबंध में अनकही उम्मीदें रखने की बजाय दो टूक और साफ बात करना बेहतर रहेगा। अगर जीवनसाथी या परिवार का कोई सदस्य चुप रहता है, तो उसे अपनी तरफ से नाराजगी ना मानें। दोस्तों के साथ बातचीत में भी कोई बात अधूरी रह जाए तो मन में कहानी बनाने के बजाय सीधे पूछ लें। शुक्र आपको अपनापन देता है, लेकिन आज सतर्कता से रिश्तों को संभालने का दिन है। भरोसा बनाने के लिए शब्दों की सच्चाई जरूरी है।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
कामकाज के क्षेत्र में आज लोगों की छवि या मीठी बातों पर भरोसा करने से बचना चाहिए। कोई सहकर्मी बहुत मददगार दिख सकता है, लेकिन जरूरी समय पर पीछे हट सकता है। इसलिए काम को व्यक्ति के बजाय व्यवस्था और नियम से जोड़कर चलाएं। ऑफिस में मीटिंग या चर्चा के दौरान सक्रिय रहें, लेकिन अपनी पहल को संतुलित रखें। बिजनेस करने वालों को ग्राहक या पार्टनर की बातों से ज्यादा लिखित शर्तों और समयसीमा पर ध्यान देना चाहिए। छात्रों के लिए ग्रुप स्टडी या प्रोजेक्ट में काम बांटते समय क्षमता देखकर जिम्मेदारी सौंपें, ना कि चेहरे या दोस्ती के आधार पर। आज की सीख भविष्य के लिए उपयोगी साबित होगी।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज सुविधा और पसंद की चीजों की ओर मन जा सकता है। किसी की मीठी बात या वादे पर तुरंत खर्च या लेन-देन तय करने से बचें। अगर कोई दोस्त या जानकार किसी निवेश, खरीदारी या साझा खर्च को बहुत आसान बता रहा है, तो पूरी डिटेल जांच लें। छोटी रकम भी बाद में परेशानी का कारण बन सकती है। शुक्र सुंदरता और आराम पसंद करता है, लेकिन आज बजट में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जरूरत और चाहत के बीच फर्क साफ रखें, तो आर्थिक स्थिति संभली रहेगी। बिना सोचे-समझे कोई सब्सक्रिप्शन या ऑटो पेमेंट ना शुरू करें।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
भावनात्मक उलझन आज शरीर पर भी असर डाल सकती है। मूड गिरने पर मीठा खाने, ज्यादा लेटने या काम टालने का मन हो सकता है। ऐसे में अपने आसपास का माहौल थोड़ा व्यवस्थित करें। कमरा साफ रखना, हल्का संगीत सुनना या चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे लगाना मन को शांत करेगा। अगर विचार बिखरे हुए लगें, तो कुछ देर शांत जगह पर बैठकर अपनी अगली तीन जरूरी बातें लिख लें। इससे थकान कम होगी और मन हल्का रहेगा। आज ज्यादा भावुक होने के बजाय शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखें।
कुल मिलाकर आज का दिन आपको सतर्कता और स्पष्टता सिखाने वाला है। उम्मीद से पहले बात की सच्चाई परख लें, तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। धैर्य रखकर आगे बढ़ें।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: किसी की चुप्पी को अपने हिसाब से अर्थ ना दें। दोस्त की मीठी बात पर तुरंत भरोसा ना बनाएं। बिना साफ जवाब के भावनात्मक वादा ना करें।
आज की सलाह: उम्मीद से पहले बात की सच्चाई परख लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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