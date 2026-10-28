मूलांक 6 राशिफल 28 अक्टूबर: फोन पर इमोशनल होकर ना करें पैसों का वादा
मूलांक 6 राशिफल 28 अक्टूबर 2026: मूलांक 6 वालों को आज अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके रखना है। फोन पर कोई भी ऐसा वादा नहीं करना है जो आगे के लिए मुसीबत बन जाए।
मन इस समय लोगों की ओर खिंच सकता है। आपको साफ दिखेगा कि अपने लोग सिर्फ साथ नहीं देते, भीतर का सहारा भी बनते हैं। शुक्र का स्वभाव प्रेम, अपनापन, सुविधा और सुंदर व्यवहार से जुड़ा है, इसलिए आप सामान्य से अधिक नरम और मददगार रह सकते हैं। किसी दोस्त, रिश्तेदार या परिचित की जरूरत समझकर आप खुद आगे बढ़ें, ऐसे योग बन सकते हैं। बीच में 28 अक्टूबर 2026 का मूलांक 1 पहल करवाएगा और भाग्यांक 3 बात को सहज ढंग से कहने में मदद देगा। फोन पर बातचीत में भी आपका लहजा असर डालेगा। बस इतना ध्यान रखें कि हर समस्या अपने सिर पर न लें। अपनापन रखें, पर अपनी सीमा भी समझें।
मूलांक 6 लव राशिफल
रिश्तों में गर्माहट बढ़ाने का समय है, लेकिन सिर्फ भावना नहीं, साफ शब्द भी जरूरी रहेंगे। अगर मन में किसी के लिए आदर और लगाव है, तो उसे बहुत भारी तरीके से नहीं, सरल ढंग से जताएं। प्रेम संबंध में देखभाल वाला रवैया अच्छा लगेगा, पर सामने वाले की जगह भी समझें। परिवार में किसी छोटे सदस्य या बुजुर्ग को आपकी नरमी राहत दे सकती है। दोस्तों से फोन पर हुई सीधी और दिल से बात गलतफहमी कम कर सकती है। किसी जरूरतमंद के लिए खड़े होना अच्छा है, पर सहारे और दखल के बीच की रेखा पहचानना बेहतर रहेगा।
मूलांक 6 करियर राशिफल
कामकाज में आपका व्यवहार ही आपकी ताकत बन सकता है। शुक्र आपको लोगों के साथ तालमेल, प्रस्तुति और सलीके से काम करने की क्षमता देता है। इसलिए टीमवर्क, क्लाइंट डीलिंग, डिजाइन, सर्विस, काउंसलिंग, टीचिंग या पब्लिक से जुड़े कामों में आपकी पकड़ ठीक रह सकती है। मूलांक 1 की ऊर्जा आपको पहल करवाएगी, इसलिए किसी रुकी बात पर पहले फोन करना लाभकारी हो सकता है। भाग्यांक 3 चर्चा और समझाने की क्षमता बढ़ाएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय अकेले अटकने का नहीं है। जो टॉपिक समझ न आए, उसे किसी दोस्त, टीचर या ग्रुप चर्चा में रखिए। नरम बोलिए, पर बात अधूरी मत छोड़िए।
मूलांक 6 आर्थिक राशिफल
शुक्र के कारण सुविधा और लोगों पर खर्च करने का मन बढ़ सकता है। किसी अपने के लिए कुछ खरीदने या मदद करने की भावना स्वाभाविक रहेगी। यही जगह है जहां थोड़ा संतुलन जरूरी है। भावना में आकर बार बार छोटा खर्च जोड़ते न जाएं। फोन पर लेनदेन, ऑनलाइन पेमेंट या किसी से पैसों की बात करते समय रकम और समय साफ बोलना बेहतर रहेगा। आय सामान्य रह सकती है, पर दिखावे वाला खर्च बाद में खटक सकता है। जो जरूरी है, उसी को पहले रखें।
मूलांक 6 हेल्थ राशिफल
दूसरों की चिंता अपने भीतर जमा करने से भारीपन महसूस हो सकता है। इसका असर कंधों, पीठ या चेहरे की थकान में दिख सकता है। दिन में दो बार पांच मिनट चुप बैठकर लंबी सांस लें। अगर लगातार फोन पर बात करनी पड़े, तो बीच में थोड़ा चल लें और पानी पिएं। मन को हल्का रखने के लिए कमरे या काम की जगह को थोड़ा सजा लेना भी राहत दे सकता है।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: किसी अपने की समस्या को पूरा अपना बोझ न बना लें। फोन पर भावुक होकर पैसों का वादा न करें। देखभाल के नाम पर जरूरत से ज्यादा दखल न दें।
आज की सलाह: अपनापन दिखाइए, लेकिन अपनी सीमा साफ रखिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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