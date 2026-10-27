मूलांक 6 राशिफल 27 अक्टूबर 2026: बढ़ेगा मान-सम्मान, लेकिन दिखावे में ना फंसाएं पैसा
मूलांक 6 राशिफल 27 अक्टूबर 2026: जानें आज का दिन मूलांक 6 वालों के लिए कैसा रहेगा। पढ़ें लव लाइफ, करियर, धन और सेहत की सटीक भविष्यवाणियां एवं विशेष सावधानियां।
धीरे धीरे एक शांत सकारात्मक मोड़ बन रहा है, और आप चीजों को ज्यादा साफ नजर से देख पाएंगे। आपका अंक 6 और शुक्र का स्वभाव आपको सुविधा, सलीका और लोगों से जुड़कर आगे बढ़ने की ताकत देता है। इस समय मान सम्मान, पहचान और असर बढ़ाने की इच्छा स्वाभाविक रहेगी। 27 अक्टूबर 2026 की ऊर्जा में मूलांक 9 लक्ष्य को जल्दी छूने की बेचैनी ला सकता है, जबकि भाग्यांक 2 बताता है कि सही लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलना ज्यादा असरदार रहेगा। अपने प्लान बड़े रखें, पर कदम नापकर बढ़ाएं। हर जगह खुद को साबित करने की जल्दी रखने से थकान बढ़ सकती है। जहां आपका काम खुद बोलता है, वहां अतिरिक्त दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपका आकर्षण और अपनापन दिखेगा, लेकिन साथ ही यह भी संभव है कि आप सामने वाले से ज्यादा समझ की उम्मीद करें। शुक्र आपको प्रेम और सौम्यता देता है, पर जब मन में सम्मान की बात जुड़ जाती है, तब छोटी उपेक्षा भी चुभ सकती है। साथी, परिवार या करीबी मित्र से बात करते समय यह साफ रखें कि आपको सहयोग चाहिए या सिर्फ सुनने वाला कान। किसी रिश्ते में अपना असर जमाने के बजाय बराबरी का भाव रखें। इससे बात हल्की होगी और दूरी बनने से बचेगी।
शिक्षा और करियर
कामकाज में पहचान बनाने की इच्छा तेज रहेगी। आप चाहेंगे कि आपकी मेहनत नोटिस हो और आपके आइडिया को महत्व मिले। यही सोच आपको आगे भी बढ़ा सकती है, पर रास्ता सीधा नहीं दिखे तो निराश ना हों। मूलांक 9 लक्ष्य की तरफ धक्का देगा, मगर भाग्यांक 2 कहता है कि अकेले चमकने के बजाय सही सहयोग से आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। ऑफिस में प्रेजेंटेशन, क्लाइंट डील, मीटिंग या टीम को संभालने वाले काम में आपका सलीका काम आएगा। पढ़ाई कर रहे लोग अपने करियर लक्ष्य को कागज पर लिखें। सिर्फ सोचते रहने से दबाव बढ़ेगा। बिजनेस वालों के लिए नाम बढ़ाने से पहले सेवा और भरोसे की गुणवत्ता मजबूत करना जरूरी रहेगा।
धन और वित्त
पैसे के मामले में सुविधा और छवि दोनों पर ध्यान रहेगा। शुक्र के कारण अच्छी चीजों पर खर्च करने का मन बन सकता है, पर हर खर्च जरूरी नहीं होगा। ऑनलाइन पेमेंट करते समय खास सावधानी रखें। जल्दी में गलत नंबर, गलत क्यूआर या डुप्लीकेट रिक्वेस्ट पर टैप होने की संभावना बन सकती है। आय बढ़ाने के नए रास्ते सोच सकते हैं, लेकिन सिर्फ नाम या दिखावे के लिए पैसा फंसाना ठीक नहीं रहेगा। छोटी रकम का हिसाब साफ रखने से आगे राहत मिलेगी।
स्वास्थ्य और कल्याण
ऊपर से आप संभले हुए दिखेंगे, पर भीतर हल्का दबाव जमा हो सकता है। इसका असर कंधों, पीठ या चेहरे की थकान में दिख सकता है। खुद को तरोताजा रखने के लिए कपड़े, काम की जगह या बैग जैसी छोटी चीजें व्यवस्थित करें। शुक्र को साफ सुथरा माहौल सूट करता है। दिन में एक बार धीमे कदमों से दस मिनट चलना मन को भी संतुलित करेगा।
मूलांक 6 के जातकों के लिए 27 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने काम की गुणवत्ता को मजबूत करते हुए दिखावे से बचने का है। आज आपका शुभ अंक 5 है एवं शुभ रंग नीला, गुलाबी और गहरा नीला रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा दक्षिण-पूर्व है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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