न्यूमेरेलॉजी: यारों के यार होते हैं इस मूलांक के लोग, इस कमी के चलते होती है दिक्कत

संक्षेप: Most Friendly Numerology Number: अंकशास्त्र के हिसाब से हर मूलांक के लोग एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं। वहीं एक मूलांक ऐसा है जो बहुत ही अच्छा दोस्त साबित होता है। कई बार तो इस मूलांक के जातकों की दोस्ती की मिसालें तक दी जाती हैं। जानें इस मूलांक के बारे में…

Most Friendly Mulank Number: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र अपने आप में ही इंटरेस्टिंग है। इस शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति का मूलांक उसकी जिंदगी की खुली किताब है। दरअसल मूलांक किसी भी शख्स के जन्म दिन के योग को कहा जाता है। अगर किसी का जन्मदिन 22 तारीख को है तो उसका मूलांक 4 (2+2) होगा। वहीं अगर किसी का जन्म दिन 11 तारीख है तो उसका मूलांक 2 (1+1) होगा। मूलांक के हिसाब से लोगों के स्वभाव और पर्सनैलिटी को समझा जा सकता है। हर एक मूलांक एक-दूसरे काफी अलग होते हैं और सारे किसी ना किसी ग्रह से प्रभावित जरूर होते हैं। आज बात करेंगे उस मूलांक की जो सबसे अच्छे दोस्त साबित होते हैं लेकिन इनके अंदर एक कमी भी होती है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में...

अच्छे दोस्त होते हैं इस मूलांक के लोग न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 6 के जातक सबसे अच्छे दोस्त साबित होते हैं। बता दें कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को होता है तो ऐसे लोगों का मूलांक 6 होता है। इस मूलांक का ग्रह स्वामी शुक्र है। शुक्र की वजह से मूलांक 6 वालों में कई गुण कूट-कूटकर भरे होते हैं। मूलांक 6 वालों की खासियत ये होती है कि ये लोग सामने वाली की फीलिंग्स को जल्दी समझ लेते हैं। ये काफी सेंसेटिव भी होते हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती है। अगर एक बार किसी ने इनसे सच्ची दोस्ती कर ली तो ये जिंदगी भर उसका साथ निभाते हैं। भरोसेमंद होते हैं और मुश्किल घड़ी में साथ खड़े होते हैं। इनकी एक खासियत ये भी है कि ये बहुत अच्छे सलाहकार भी होते हैं।

मूलांक 6 वालों की कमी वैसे तो मूलांक 6 वालों में बहुत गुण होते हैं लेकिन इनमें कुछ कमियां भी होती हैं। मूलांक 6 के कई जातकों में ईर्ष्या-द्वेष की भावना खूब होती है। वहीं कुछ लोग मेहनत करने से काफी घबराते हैं। जब भी ये लोग मुश्किलों का सामना करते हैं तो इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। मूलांक 6 वालों को इस पर काम करने की जरूरत होती है नहीं तो सफलता जल्दी हाथ नहीं लगती है।