Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़mulank 6 most friendly number in numerology
न्यूमेरेलॉजी: यारों के यार होते हैं इस मूलांक के लोग, इस कमी के चलते होती है दिक्कत

न्यूमेरेलॉजी: यारों के यार होते हैं इस मूलांक के लोग, इस कमी के चलते होती है दिक्कत

संक्षेप: Most Friendly Numerology Number: अंकशास्त्र के हिसाब से हर मूलांक के लोग एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं। वहीं एक मूलांक ऐसा है जो बहुत ही अच्छा दोस्त साबित होता है। कई बार तो इस मूलांक के जातकों की दोस्ती की मिसालें तक दी जाती हैं। जानें इस मूलांक के बारे में…

Sat, 8 Nov 2025 11:48 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Most Friendly Mulank Number: न्यूमेरेलॉजी यानी अंकशास्त्र अपने आप में ही इंटरेस्टिंग है। इस शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति का मूलांक उसकी जिंदगी की खुली किताब है। दरअसल मूलांक किसी भी शख्स के जन्म दिन के योग को कहा जाता है। अगर किसी का जन्मदिन 22 तारीख को है तो उसका मूलांक 4 (2+2) होगा। वहीं अगर किसी का जन्म दिन 11 तारीख है तो उसका मूलांक 2 (1+1) होगा। मूलांक के हिसाब से लोगों के स्वभाव और पर्सनैलिटी को समझा जा सकता है। हर एक मूलांक एक-दूसरे काफी अलग होते हैं और सारे किसी ना किसी ग्रह से प्रभावित जरूर होते हैं। आज बात करेंगे उस मूलांक की जो सबसे अच्छे दोस्त साबित होते हैं लेकिन इनके अंदर एक कमी भी होती है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अच्छे दोस्त होते हैं इस मूलांक के लोग

न्यूमेरेलॉजी के हिसाब से मूलांक 6 के जातक सबसे अच्छे दोस्त साबित होते हैं। बता दें कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को होता है तो ऐसे लोगों का मूलांक 6 होता है। इस मूलांक का ग्रह स्वामी शुक्र है। शुक्र की वजह से मूलांक 6 वालों में कई गुण कूट-कूटकर भरे होते हैं। मूलांक 6 वालों की खासियत ये होती है कि ये लोग सामने वाली की फीलिंग्स को जल्दी समझ लेते हैं। ये काफी सेंसेटिव भी होते हैं। इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती है। अगर एक बार किसी ने इनसे सच्ची दोस्ती कर ली तो ये जिंदगी भर उसका साथ निभाते हैं। भरोसेमंद होते हैं और मुश्किल घड़ी में साथ खड़े होते हैं। इनकी एक खासियत ये भी है कि ये बहुत अच्छे सलाहकार भी होते हैं।

ये भी पढ़ें:न्यूमेरेलॉजी: इस मूलांक के लोगों को क्यों मिलते हैं इतने धोखे?

मूलांक 6 वालों की कमी

वैसे तो मूलांक 6 वालों में बहुत गुण होते हैं लेकिन इनमें कुछ कमियां भी होती हैं। मूलांक 6 के कई जातकों में ईर्ष्या-द्वेष की भावना खूब होती है। वहीं कुछ लोग मेहनत करने से काफी घबराते हैं। जब भी ये लोग मुश्किलों का सामना करते हैं तो इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। मूलांक 6 वालों को इस पर काम करने की जरूरत होती है नहीं तो सफलता जल्दी हाथ नहीं लगती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए अंकशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Numerology Mulank 6
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने