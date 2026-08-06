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मूलांक 6 अंकराशि 6 अगस्त: शुक्र के असर से व्यवहार में नरमी, सलीका और अपनापन बढ़ेगा

By Anita Baranwal
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Mulank 6 Horoscope:अपनी बात मनवाने के बजाय सामने वाले की खुशी में शामिल होना बेहतर रहेगा।संबंधों में आपकी छवि सौम्य रहेगी, इसलिए लोग बात सुनेंगे भी।

mulank 6 today prediction 6 August 2026
मूलांक 6 आज का अंक राशिफल 6 अगस्त

मन लोगों से जुड़ने की तरफ रहेगा और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। शुक्र के असर से व्यवहार में नरमी, सलीका और अपनापन बढ़ेगा। 6 अगस्त 2026 को मूलांक 6 और भाग्यांक 6 होने से दिन की ऊर्जा भी आपके अंक के साथ चल रही है। इसलिए छोटी मुलाकात, दोस्त से बातचीत या किसी सामाजिक कार्यक्रम में मौजूदगी आपके लिए काम की बात खोल सकती है। कोई मित्र ऐसा सुझाव दे सकता है जिससे सुविधा भी बढ़े और आगे फायदा भी जुड़ सकता है। बस केवल चमक देखकर हां न कहें। जो बात दिल को ठीक लगे, उसे दिमाग की कसौटी पर भी परखें।

मूलांक 6 लव राशिफल

रिश्तों में मिठास बढ़ाने वाला दिन है। अगर कुछ दिनों से बात केवल काम भर की हो रही थी, तो अब अपनापन लौट सकता है। शुक्र प्रेम और सामंजस्य का ग्रह है, इसलिए लहजे की कोमलता बहुत असर दिखाएगी। किसी दोस्त से हुई सहज बातचीत आपके मन का बोझ हल्का कर सकती है। प्रेम संबंध में दिखावे से ज्यादा सच्ची दिलचस्पी काम आएगी। घर में भी किसी सदस्य के साथ बैठकर हल्की बात करना दूरी कम कर सकता है।

मूलांक 6 करियर

ऑफिस, करियर और बिजनेस में लोगों से जुड़कर काम निकालने का मौका बन सकता है। आपका अंक 6 नेटवर्क, प्रस्तुति और संबंधों से लाभ दिलाने वाला माना जाता है। इसलिए मीटिंग, परिचय, रेफरेंस या दोस्त के जरिए आई सूचना को हल्के में न लें। पढ़ाई करने वालों के लिए ग्रुप स्टडी, चर्चा या किसी सहपाठी से नोट्स पर बात उपयोगी रह सकती है। कामकाज में आपकी पसंद, सलीका और समझ की तारीफ भी हो सकती है। यदि कोई अवसर सामाजिक मेलजोल के बीच सामने आए, तो पहले उसकी शर्तें साफ समझ लें। सिर्फ अच्छा माहौल देखकर अतिरिक्त जिम्मेदारी लेना ठीक नहीं होगा।

मूलांक 6 धन

पैसे के मामले में फायदा सीधे मेहनत से भी आ सकता है और परिचय के रास्ते से भी। किसी मित्र की बताई चीज उपयोगी लग सकती है, लेकिन रकम लगाने से पहले उसकी उपयोगिता जरूर देखें। शुक्र सुविधा और सुंदरता की ओर खींचता है, इसलिए सजावट, आउटिंग या तोहफे पर खर्च बढ़ने की संभावना है। सीमित और समझदारी वाला खर्च ठीक रहेगा। लेनदेन में दोस्ती और हिसाब अलग रखें। बात साफ रहेगी तो बाद में असहजता नहीं होगी।

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मूलांक 6 हेल्थ

मूड अच्छा रहे तो भी शरीर को लगातार भागदौड़ में न डालें। ज्यादा मेलजोल के बीच पानी कम पीना, मीठा ज्यादा लेना या आराम टालना भारी पड़ सकता है। शुक्र के असर में मन आराम और स्वाद चाहता है, इसलिए संतुलन जरूरी रहेगा। थोड़ा टहलना, साफ कपड़े पहनना और कमरे में हल्की खुशबू रखना मन को सुकून दे सकता है।

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शुभ अंक: 4

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: दोस्ती में बिना समझे पैसों की बात आगे न बढ़ाएं। केवल माहौल अच्छा होने से हर निमंत्रण स्वीकार न करें। चमकदार ऑफर की बारीक शर्तें जरूर पढ़ें।

आज की सलाह: अपनापन दिखाइए, पर हर अवसर को जांचकर ही पकड़िए।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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