मूलांक 6 राशिफल 5 नवंबर: पुरानी तकलीफ बढ़ाएगी रिश्तों की हलचल, निजी बातें संभालें
Mulank 6 Rashifal: मूलांक 6 वालों को आज यानी 5 नवंबर के दिन अपने रिश्ते में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जानें शुक्र के क्या-क्या संकेत हैं?
काम या परिवार से जुड़े सिलसिले में ऐसी मुलाकात के योग हैं, जो मन को अच्छी नहीं लगेगी और किसी पुराने मामले को नया मोड़ देगी। करीबी रिश्तों में उथलपुथल रहेगी। बीती तकलीफ और अधूरी बातों का असर फिर महसूस होगा। 5 नवंबर 2026 के मूलांक 5 और भाग्यांक 8, दोनों से अंक 6 की मित्रता है, इसलिए असहज बात को समझकर संभालने की गुंजाइश रहेगी। आपके स्वामी शुक्र प्रेम और अपनापन चाहते हैं, मगर इसी चाह में किसी की बात का गलत अर्थ निकालने से बचें। मन दुखी हो तो अपनी भावना स्वीकार करें। दिल के मामले में निजी बात कहां और किससे साझा कर रहे हैं, इसका खास खयाल रखें।
लव राशिफल
रिश्तों में पुरानी चोट का असर बातचीत पर रहेगा। जो मुद्दा पहले अधूरा छूट गया था, वह फिर चुभेगा। शुक्र से जुड़ी नजदीकी की चाह आपको तुरंत सब ठीक करने के लिए बेचैन करेगी। ऐसे में कोई बड़ा भावनात्मक फैसला लेना ठीक नहीं रहेगा। शाम की चाय पर बातचीत हो तो एक ही उलझन पर बात रखें। पार्टनर की बात पूरी सुनें और अपनी तकलीफ साफ बताएं। परिवार के सामने निजी मतभेद खोलने से बात ज्यादा उलझेगी। इस बेचैनी में अपनी भावनाओं को समझने के लिए थोड़ी जगह दें।
करियर राशिफल
निजी रिश्तों की खींचतान काम या पढ़ाई के बीच ध्यान भटकाएगी। किसी असहज मुलाकात की बात मन में घूमे तो तुरंत जवाब लिखने की हड़बड़ी न करें। ऑफिस की बातचीत को काम के मुद्दे तक रखें। शुक्र का तालमेल बनाने वाला गुण उपयोगी रहेगा, मगर किसी परिचित के प्रति लगाव को पेशेवर फैसले का आधार न बनाएं। छात्रों के लिए कठिन विषय पर लौटने से पहले पढ़ने का छोटा लक्ष्य तय करना उपयोगी होगा। बिजनेस में निजी नाराजगी और लेनदेन की शर्तें अलग रखें। किसी बातचीत से परेशान हों तो जरूरी जवाब का मसौदा दोबारा पढ़ लें।
फाइनेंस राशिफल
दिल की उलझन को खरीदारी या उपहार से सुलझाने की कोशिश महंगी पड़ सकती है। शुक्र सुख और सुंदर चीजों की ओर खींचते हैं, इसलिए मन की बेचैनी में खरीदारी की वजह जांचें। रिश्ते सुधारने के लिए पैसे देने या साझा खर्च उठाने की बात हो तो शर्तें साफ रखें। आय और निवेश के फैसलों में किसी के प्रति आकर्षण को भरोसे का अकेला आधार न बनाएं। निजी लेनदेन की जानकारी हर परिचित को बताने से बचें।
हेल्थ राशिफल
अप्रिय बातचीत के बाद मन उसी बात को दोहराएगा और बेचैनी रहेगी। शुक्र को पसंद सुकून देने वाला संगीत सुनना या शांत जगह बैठना उपयोगी रहेगा। किसी को संदेश भेजने से पहले अपनी बात कागज पर लिख लें। इससे भावनाओं को पहचानने में मदद मिलेगी। पुरानी तकलीफ भारी लगे तो भरोसेमंद व्यक्ति से उतनी ही बात साझा करें, जितनी कहने में सहज हों।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: अप्रिय मुलाकात के असर में रिश्ते का फैसला न लें। निजी बात गलत जगह साझा न करें। पुराने दर्द पर अनुमान से निष्कर्ष न निकालें।
आज की सलाह: दिल की उलझन में जवाब देने से पहले बात समझें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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