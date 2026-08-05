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मूलांक 6 अंकराशि 5 अगस्त:घर या ऑफिस की कोई छोटी बात उम्मीद से ज्यादा बड़ी लग सकती है

By Anita Baranwal
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mulank 6 horoscope:घर में छोटी अव्यवस्था, समय का गड़बड़ाना या किसी की अनदेखी आपको चुभ सकती है, लेकिन उसी समय फैसला सुनाना ठीक नहीं होगा। नरम शब्द रिश्ते बचा लेंगे।

mulank 6 today prediction 5 अगस्त 2026
मूलांक 6 आज का अंक राशिफल 5 अगस्त 2026

Mulank 6 Horoscope घर या ऑफिस की कोई छोटी बात उम्मीद से ज्यादा बड़ी लग सकती है। आपका स्वभाव सलीके, आराम और अपनापन चाहता है, इसलिए जब चीजें मन के हिसाब से न चलें तो प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। यही जगह संभलने की है। शुक्र आपको रिश्ते निभाने, माहौल सुंदर रखने और लोगों को साथ लेकर चलने की समझ देता है। इसलिए अपनी बात मनवाने के बजाय उसे समझाकर रखें। फोन पर बातचीत में भी लहजा बहुत फर्क डालेगा। छोटी नाराजगी को फैसला बनाने की जरूरत नहीं है। 5 अगस्त 2026 में मूलांक 5 और भाग्यांक 5 की चाल दिन को चंचल बना रही है। ऐसे में एक पल का उबाल बाद में खटक सकता है। ठहरकर बोलेंगे तो उलझन आधी रह जाएगी।

मूलांक 6 लव राशिफल

करीबी रिश्तों में आपकी उम्मीदें साफ हैं, पर सामने वाला हर बात उसी तरह समझे, यह जरूरी नहीं। प्रेम संबंध हो या परिवार की बात, दबाव डालने से दूरी बढ़ सकती है। शुक्र का असर आपको स्नेह और नरमी से जीत दिलाता है। अगर किसी बात पर तकरार हो जाए तो पहले पूरी बात सुनें। फोन पर या आमने सामने जवाब देने से पहले दो पल रुकना उपयोगी रहेगा।

मूलांक 6 करियर राशिफल

कामकाज में आपका ध्यान क्वालिटी, प्रेजेंटेशन और तालमेल पर रहेगा, जो अच्छी बात है। फिर भी हर सहकर्मी या क्लाइंट को अपनी ही गति से चलाने की कोशिश परेशानी दे सकती है। ऑफिस में अगर कोई मीटिंग, डिजाइन, सर्विस या क्लाइंट हैंडलिंग का काम हो, तो निर्देश छोटे और साफ रखें। स्टूडेंट्स भी ग्रुप स्टडी या प्रोजेक्ट में हावी होने के बजाय जिम्मेदारी बांटें। 5 की दोहरी ऊर्जा से दिन में कई कॉल, मैसेज और अचानक बदलाव आ सकते हैं। इसलिए काम की बात तुरंत नोट कर लें। फोन पर मिली जानकारी को बाद में दोबारा मिलाना बेहतर रहेगा। इससे गलतफहमी और फालतू बहस से बचाव होगा।

मूलांक 6 धन राशिफल

सुख सुविधा और दिखावे से जुड़ी चीजों पर मन जल्दी जा सकता है। शुक्र का यह स्वभाव स्वाभाविक है, लेकिन इस समय भावनाओं में आकर खर्च बढ़ाना ठीक नहीं होगा। घर की किसी छोटी जरूरत पर रकम लग सकती है। उसे टालना भी मुश्किल लग सकता है। फिर भी खरीदारी से पहले यह देख लें कि क्या वही चीज अभी जरूरी है। किसी को मनाने या माहौल ठीक करने के लिए महंगा खर्च करना समझदारी नहीं मानी जाएगी। लेनदेन में मौखिक बात पर नहीं, साफ रकम पर भरोसा करें।

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मूलांक 6 हेल्थ राशिफल

तेज प्रतिक्रिया के बाद शरीर में जकड़न, सिर भारी लगना या दिल की धड़कन तेज महसूस हो सकती है। ऐसे समय तुरंत बहस जारी रखने के बजाय थोड़ा पानी पीकर जगह बदल लें। मीठा या चाय लेकर खुद को शांत करने की आदत हो तो मात्रा सीमित रखें। हल्का संगीत, थोड़ी धीमी चाल और दस मिनट का अकेला समय आपको संतुलन में ला सकता है।

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शुभ अंक: 5

शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला

शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व

एलर्ट्स: छोटी घरेलू गड़बड़ी पर बात को बहुत दूर न ले जाएं। फोन पर तुनककर जवाब न दें। किसी पर अपनी पसंद जबरन न थोपें।

आज की सलाह: पहले सुनिए, फिर बोलिए, तभी बात आपके पक्ष में जाएगी।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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