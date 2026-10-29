मूलांक 6 राशिफल 29 अक्टूबर: नए लोगों पर तुरंत ना करें भरोसा, पढ़ें शुक्र का संकेत
मूलांक 6 राशिफल 29 अक्टूबर 2026: मूलांक 6 वालों को आज शुक्र से कई संकेत मिल रहे हैं। जानें आज किन-किन बातों का ख्याल रखना है?
मन कुछ हल्का और अपनापन खोजने वाला रह सकता है। आप उन लोगों की तरफ खिंचेंगे जिनके साथ बैठकर दिल आराम पाता है। शुक्र का स्वभाव ही सुख, मेलजोल और सुंदर पल समेटने का है, इसलिए छोटे मिलना जुलना, फोन पर लंबी बात या कहीं पास जाकर अपने लोगों से मिलना अच्छा लग सकता है। ऐसे समय में एक नई पहचान भी बन सकती है, जो आगे चलकर काम की निकले। 29 अक्टूबर 2026 का मूलांक 2 आपके भीतर नरमी और जुड़ाव बढ़ा रहा है। साथ ही भाग्यांक 4 याद दिला रहा है कि खुशी के बीच जरूरी काम और जिम्मेदारी भी ठीक से संभालनी होगी। संतुलन बना रहेगा तो दिन ज्यादा सधा हुआ लगेगा।
लव राशिफल
रिश्तों में गर्माहट बढ़ाने का मौका बन सकता है। अगर पिछले दिनों दूरी या रूखापन रहा हो, तो बात फिर से सहज हो सकती है। शुक्र का असर आपको मीठे ढंग से बात रखने में मदद देगा, लेकिन सामने वाले की सुविधा भी समझनी होगी। किसी अपने के साथ पुरानी अच्छी यादें ताजा करना नजदीकी बढ़ा सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें किसी परिचित दायरे में नया दोस्त मिल सकता है। बहुत जल्दी कोई नाम देने के बजाय बात को आराम से बढ़ने दें। परिवार में भी आपकी मौजूदगी सुकून देने वाली रहेगी।
करियर राशिफल
कामकाज में लोगों के साथ तालमेल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ऑफिस में अगर टीम का माहौल बिखरा हुआ हो, तो आप उसे सहज बनाने में मदद कर सकते हैं। मीटिंग में बहुत तेज बोलने से ज्यादा असर साफ और शांत बात का रहेगा। पढ़ाई करने वालों के लिए ग्रुप स्टडी, नोट्स शेयर करना या किसी दोस्त से मुश्किल टॉपिक समझना फायदेमंद रहेगा। शुक्र आपको प्रस्तुति, डिजाइन, क्लाइंट डीलिंग, पब्लिक रिलेशन और क्रिएटिव कामों में बढ़त दे सकता है। दिन की ऊर्जा में मूलांक 2 सहयोग बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 4 कहता है कि अच्छे संबंध तभी टिकेंगे जब काम समय पर और ठीक ढंग से पूरा होगा।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में खुशी के छोटे मौके खर्च भी बढ़ा सकते हैं। जैसे घर के लिए नया कुशन कवर, अच्छी चाय सेट, बच्चों के लिए ट्रीट या किचन की छोटी चीजें लेते लेते बजट थोड़ा खिंच सकता है। शुक्र सुविधा और सुंदरता की तरफ ले जाता है, इसलिए खरीदारी में पसंद जल्दी बन सकती है। जरूरी और मन के खर्च में फर्क रखना बेहतर रहेगा। किसी अपने से मिलना जुलना हो तो दिखावे से ज्यादा सादगी ठीक रहेगी। लेनदेन में साफ हिसाब रखें, ताकि बाद में छोटी बात भारी न लगे।
हेल्थ राशिफल
मूड अच्छा हो तो भी शरीर को आराम चाहिए। ज्यादा मिलना जुलना या लगातार बैठे रहने से कमर और पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है। हल्की स्ट्रेचिंग और थोड़ी खुली हवा मदद करेगी। मीठा या तला हुआ खाने का मन बढ़े तो मात्रा संभालें। शुक्र प्रधान लोग स्वाद में बह जाते हैं, इसलिए संतुलन रखना ही समझदारी होगी।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: खुशी में छोटे खर्च जोड़ते न जाएं। नए लोगों पर तुरंत बहुत भरोसा न रखें। जरूरी काम टालकर सिर्फ मेलजोल में न बहें।
आज की सलाह: अपने लोगों से मिलिए, पर जिम्मेदारियां साथ साथ निभाइए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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