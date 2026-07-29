मूलांक 6 अंकराशि 29 जुलाई: शुक्र संबंधों से परिणाम निकालता है, नेटवर्किंग से फायदा होगा
mulank 6 horoscope:29 जुलाई 2026 का मूलांक 2 भावनाओं को गहरा करता है, जबकि भाग्यांक 1 आपको अपनी तरफ से साफ रुख लेने की ताकत देता है। लोगों को पहचानने में मन की आवाज अनदेखी न करें।
mulank 6 horoscope : मन शायद थोड़ा परखने वाले मूड में रहे। कौन सच में आपका है और कौन सिर्फ सुविधा के समय साथ दिखता है, यह बात धीरे धीरे साफ हो सकती है। अंक 6 पर शुक्र का असर आपको रिश्तों, अपनापन और व्यवहार की बारीकियां जल्दी समझा देता है। इसलिए किसी की मीठी बात से ज्यादा उसके साथ निभाने के तरीके पर ध्यान जाएगा। फोन पर बातचीत में भी फर्क साफ दिख सकता है। कोई बस औपचारिक हालचाल पूछेगा, तो कोई आपकी असली चिंता समझने की कोशिश करेगा।
मूलांक-6 लव राशिफल
रिश्तों में चमक से ज्यादा सच्चाई काम आएगी। शुक्र आपको प्रेम देना भी सिखाता है और सामने वाले की नीयत समझना भी। अगर पार्टनर आपकी बात ध्यान से सुन रहा है, छोटी बातों को याद रख रहा है और मुश्किल समय में साथ खड़ा है, तो भरोसा बढ़ सकता है। वहीं केवल अच्छे मूड में पास आने वाले लोगों से थोड़ी दूरी ठीक रहेगी। परिवार में भी वही सदस्य ज्यादा अपने लगेंगे जो सलाह देने से पहले आपकी बात पूरी सुनें। मन की बात घुमाकर कहने के बजाय सीधे और नरम शब्दों में रखें।
मूलांक-6 करियर राशिफल
कामकाज में लोगों की असली उपयोगिता समझ आने का समय है। ऑफिस में कोई सहकर्मी केवल सामने से सपोर्ट दिखा सकता है, जबकि असली मदद वह देगा जो जरूरी समय पर जिम्मेदारी संभाले। शुक्र का स्वभाव संबंधों से परिणाम निकालना जानता है, इसलिए नेटवर्किंग से फायदा हो सकता है, पर भरोसा चुनकर करें। किसी मीटिंग, प्रोजेक्ट या बिजनेस बात में वही व्यक्ति साथ रखें जो बात को आगे बढ़ाए, सिर्फ तारीफ न करे। स्टूडेंट्स को भी ग्रुप स्टडी या नोट्स शेयर करते समय देखना होगा कि कौन सच में मददगार है। भाग्यांक 1 आपको पहल करने के लिए कह रहा है, इसलिए जरूरी बातचीत टालें नहीं।-गुरु पूर्णिमा व्रत कथा यहां पढ़ें
मूलांक 6 धन राशिफल
पैसे के मामले में दोस्ती और लेनदेन को अलग रखना बेहतर रहेगा। शुक्र सुविधा और सुंदर चीजों की तरफ खींचता है, इसलिए किसी के कहने पर अनावश्यक खरीद की संभावना बन सकती है। अगर कोई परिचित बहुत भरोसे से कोई खर्च या साझी योजना रखे, तो पहले अपनी जरूरत देखें। आय सामान्य रह सकती है, लेकिन दिखावे वाले खर्च बाद में भारी लग सकते हैं। ऐसे लोगों पर ज्यादा खर्च न करें जो साथ से ज्यादा फायदा देखते हों।
मूलांक 6 हेल्थ राशिफल
भावनात्मक थकान शरीर पर भी असर डाल सकती है। मन बार बार लोगों की बातों को तौलता रहे तो चेहरे और गर्दन में जकड़न महसूस हो सकती है। हल्का संगीत, थोड़ी देर अकेले बैठना और दिन में एक बार शांत मन से चाय या पानी पीना राहत देगा। मीठा खाने का मन बढ़े तो मात्रा संभालकर रखें। शुक्र आराम चाहता है, पर बहुत ढील सुस्ती बढ़ा सकती है।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: केवल मीठे व्यवहार को सच्चा साथ न मानें। फोन पर हुई बात को पूरा सच समझकर फैसला न लें। दोस्ती में पैसा या एहसान जल्दी न जोड़ें।
आज की सलाह: जो साथ निभाए, उसी पर दिल और भरोसा रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
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