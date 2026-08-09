मूलांक 6 राशिफल 9 अगस्त 2026: आज आपके अपनापन से बनेंगे रिश्ते, लेकिन जेब का भी रखें ख्याल
मूलांक 6 राशिफल 9 अगस्त 2026: आज आपके अपनापन से रिश्ते और मजबूत होंगे, लेकिन जेब का भी ख्याल रखें। दिल से व्यवहार करें और खर्च पर नियंत्रण रखें तो दिन अच्छा बीतेगा। लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल जानें।
मूलांक 6 वाले जातकों के लिए 9 अगस्त 2026 का दिन अपनापन और गर्मजोशी से भरा रहेगा। शुक्र की कोमल ऊर्जा स्वभाव को और मधुर बना सकती है। लोगों से मिलने, किसी अपने का अच्छा स्वागत करने या छोटी-सी खास बात से किसी का मन रखने की इच्छा बढ़ेगी। मूलांक 9 और भाग्यांक 9 की ऊर्जा भीतर की उदारता को खुला बना सकती है, इसलिए दिल से देने वाले मूड में रहेंगे। घर, ऑफिस या दोस्ती में सौम्य व्यवहार लोगों को सहज कर सकता है बस हर किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की आदत थोड़ी संभालकर रखें।
मूलांक 6 का लव राशिफल
रिश्तों में आज गर्मजोशी दिखाने का अच्छा दिन है। कोई छोटा सा स्नेहपूर्ण इशारा, पसंद की चीज देना, हालचाल पूछना या बिना मतलब साथ बैठना भी असरदार रहेगा। शुक्र प्रेम को व्यवहार में उतारना सिखाता है, इसलिए शब्दों से ज्यादा आपका बर्ताव काम करेगा। अगर किसी अपने को लग रहा था कि आप दूर हैं, तो दूरी कम करने का मौका बन सकता है। हां, सामने वाले की जरूरत समझे बिना केवल खुश करने की कोशिश करेंगे, तो बात हल्की पड़ सकती है। अपनापन रखें लेकिन बनावटीपन से बचें। सच्चा और सरल व्यवहार रिश्तों को और मजबूत बनाएगा।
मूलांक 6 का करियर राशिफल
कामकाज में बहुत ऊंची महत्वाकांक्षा वाला मूड नहीं रहेगा फिर भी यह समय बेकार नहीं जाएगा। शांत दिमाग से लोगों को संभालना, टीम के साथ तालमेल रखना और माहौल सहज बनाना आपकी ताकत बन सकती है। शुक्र सुविधा, प्रस्तुति और संबंधों का ग्रह है, इसलिए क्लाइंट डीलिंग, सर्विस, डिजाइन, ब्यूटी, हॉस्पिटैलिटी या कस्टमर सपोर्ट जैसे कामों में आपका असर अच्छा रह सकता है। विद्यार्थी भी पढ़ाई में थोड़ी नरमी महसूस कर सकते हैं, इसलिए कठिन विषय के बीच आसान टॉपिक जोड़कर चलना बेहतर रहेगा। अपनी लय में काम करने वाले जातक बेहतर नतीजे पाएंगे।
मूलांक 6 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में दिल और जेब का संतुलन बहुत जरूरी रहेगा। किसी दोस्त, मेहमाननवाजी या खास चीज पर खर्च करने का मन बन सकता है। यह ठीक है पर बैंक, यूपीआई, कार्ड या किसी पेमेंट से जुड़ा काम करते समय राशि दो बार देख लें। खुशी में किया गया छोटा गलत ट्रांसफर भी बाद में झुंझलाहट दे सकता है। शुक्र आराम और खर्च दोनों बढ़ाता है, इसलिए सुविधा वाली खरीद को जरूरत से अलग पहचानना बेहतर रहेगा। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी और मन भी हल्का रहेगा।
मूलांक 6 का हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा आराम की चाह बढ़ सकती है। लंबे समय तक बैठे रहने से पीठ या कमर में बोझिलपन महसूस हो सकता है। दिन में थोड़ी देर खड़े होकर हल्का स्ट्रेच करें। अगर मीठा या क्रीमी चीजें ज्यादा खाने का मन हो, तो मात्रा सीमित रखें। सुगंध, साफ जगह और व्यवस्थित माहौल आपके मन को जल्दी संतुलित कर सकता है। पानी की मात्रा पर्याप्त रखें और हल्का भोजन लें। नियमित आराम और हल्की हलचल से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और थकान कम महसूस होगी।
आज का दिन अपनापन दिखाने का है, लेकिन अपनी सीमा भी साफ रखिए। दिल से व्यवहार करने वाले जातक रिश्ते मजबूत बनाएंगे और जेब का ख्याल रखने वाले आर्थिक संतुलन बनाए रखेंगे।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, गुलाबी, गहरा नीला
शुभ दिशा: दक्षिण-पूर्व
एलर्ट्स: केवल अच्छा दिखने पर कोई चीज ना खरीदें। दोस्ती में हर बार आप ही पहल ना करें। पेमेंट करते समय नाम और रकम जांच लें।
आज की सलाह: अपनापन दिखाइए, पर अपनी सीमा भी साफ रखिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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